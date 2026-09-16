સૌરાષ્ટ્રમાં દારુ બાદ હવે નકલી દૂધની ફેક્ટરી ધમધમી! છ મહિના સુધી હજારો લોકોને કેમિકલવાળું દૂધ પીવડાવ્યું
છેલ્લા ચાર-પાંચ મહિનાથી આ જ પ્રકારની નકલી દૂધ બનાવવાની કામગીરી ચાલતી હતી.
Published : September 16, 2026 at 5:24 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢમાં લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરતા શખ્સને પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે. સૌરાષ્ટ્રમાં નકલી દારુ બાદ હવે જૂનાગઢમાં નકલી દૂધની ફેક્ટરી ધમધમી છે. નકલી દૂધ વેચતા ઇકબાલ ચૌહાણ નામના ઇસમની અટકાયત કરવામાં આવી છે. આ નકલી દૂધ માનવ આરોગ્ય માટે ખૂબ જ નુકસાનકારક અને લાંબાગાળાની ગંભીર બીમારીઓ માટે પણ કારણભૂત હોવાનું તબીબી ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતો પણ માની રહ્યા છે.
જૂનાગઢમાંથી નકલી દૂધ ઝડપાયું
જૂનાગઢથી બીલખા વચ્ચે નકલી દૂધનું ઉત્પાદન થઇ રહ્યું છે તેવી અનેક ફરિયાદો પોલીસને ગુપ્ત રાહે મળી હતી. આ બાતમીના આધારે લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના અધિકારીઓએ ફરિયાદને આધારે તપાસ કરતા ડુંગરપુરનો ઇસમ ઇકબાલ ચૌહાણ નકલી દૂધ બનાવતા રંગે હાથ ઝડપાઇ ગયો છે.
પોલીસે સ્થળ ઉપરથી આરોપીને પકડી 35 લીટર બનાવટી દૂધ, પામોલીન તેલના 13 ડબ્બા, દૂધ બનાવવા માટેના પાવડરના 50 પેકેટ, પાંચ થેલી દૂધ બનાવવાનું પાઉડર, દૂધ બનાવવાનો અન્ય 20 કિલો પાઉડર મળીને કૂલ 86,640ના મુદ્દામાલ સાથે પોલીસે આરોપીની અટકાયત કરી છે. પોલીસની આ કાર્યવાહીમાં ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરીના અધિકારીઓને પણ સામેલ રાખવામાં આવ્યા હતા અને સમગ્ર મામલાની જાણ તાલુકા પોલીસ મથકની સ્ટેશન ડાયરીમાં પણ કરવામાં આવી છે.
ચાર-પાંચ મહિનાથી નકલી દૂધ બનાવતો હતો શખ્સ
છેલ્લા ચાર-પાંચ મહિનાથી આ જ પ્રકારની નકલી દૂધ બનાવવાની કામગીરી ચાલતી હતી. ઇકબાલ ચૌહાણ નામનો ઇસમ મેંદરડાથી દૂધ બનાવવાનો નકલી કેમિકલ અને સામાન લાવીને બનાવેલું દૂધ નાગલપુરમાં આવેલી ખાનગી ડેરીમાં તેમજ નાંદરખીમાં આવેલી અન્ય એક ડેરીમાં પ્રતિદિન 1500 લીટર દૂધ મોકલતો હતો. આ દૂધ માળિયામાં આવેલા ચિલિંગ સેન્ટરમાં જતું હતું. નાગલપુર નજીક આવેલી અન્ય એક ડેરીમાં પ્રતિ દિવસ 1500થી 2000 લીટર નકલી દૂધ બનાવીને મોકલવામાં આવી રહ્યું છે.
આયુર્વેદ તબીબી વિજ્ઞાન સાથે જોડાયેલા ડૉ. ચાંદની ગૌસ્વામીએ નકલી દૂધને લઈને માનવ શરીરમાં તેની વ્યાપક અને ખૂબ જ ગંભીર અસરો વિશે જણાવ્યું હતું કે, કેમિકલ અને માયોનીઝથી બનેલું નકલી દૂધ કે જેમાં સફેદ કલર અને દૂધ જેવું તત્વ બનાવવા માટે ઈમલ્સીફાયરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જેનાથી લીવર કિડની અને મગજના કોષોને લાંબે ગાળે ખૂબ નુકસાન થતું હોય છે અને જો આ જ પ્રકારે સતત નકલી દૂધનું સેવન કરવામાં આવે તો કેટલાક કિસ્સામાં આવું દુધ પ્રાણ ઘાતક કેન્સર જેવા ભયંકર રોગમાં પણ પરિવર્તિત થતું હોય છે, જેથી લોકોએ ખૂબ જ સાવચેતીપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
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