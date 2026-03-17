ગીર સોમનાથમાં નકલી દૂધ બનાવતી ફેક્ટરી ઝડપાઇ, રોજનું 6000 લીટર દૂધનું વેચાણ થતું; 4.45 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત

ગીર સોમનાથના તાલાળાના ગુંદરણ ગામ નજીક નકલી દૂધ બનાવતી ફેક્ટરી સાથે એક શખ્સની અટકાયત કરવામાં આવી છે.

ગીર સોમનાથમાં નકલી દૂધ બનાવતી ફેક્ટરી ઝડપાઇ
ગીર સોમનાથમાં નકલી દૂધ બનાવતી ફેક્ટરી ઝડપાઇ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 17, 2026 at 9:02 PM IST

2 Min Read
ગીર સોમનાથ: ગામડામાં ચોખ્ખી વસ્તુ મળતી હોય તેવી ધારણા હોય છે. ગીર દૂધની ક્વોલિટી માટે જાણીતું છે. લોકો એમ વિચારે છે કે ગીરમાં મળતું દૂધ 100 % પોષણક્ષમ જ હશે, પણ હવે આ વાત ખોટી સાબિત થઇ રહી છે. ગીર સોમનાથમાં નકલી દૂધ બનાવતી ફેક્ટરી ઝડપાઇ છે. તાલાળાના ગુંદરણ ગામ નજીક પ્રેમનગર નેસ વિસ્તારમાં પોલીસે દરોડા પાડી નકલી દૂધ બનાવનાર શખ્સની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

ગીર સોમનાથમાં નકલી દૂધનો કાળો કારોબાર ઝડપાયો

બનાવની વિગત જોઇએ તો, ગીર સોમનાથ SOGને બાતમી મળી હતી કે તાલાળા તાલુકાના ગુંદરણ ગામ નજીક આવેલા પ્રેમનગર નેસ વિસ્તારમાં નકલી દૂધ બનાવવામાં આવે છે અને આગળ સપ્લાય કરવામાં આવે છે. આ બાતમીના આધારે SOGની ટીમે જંગલ વિસ્તારમાં જઇ તપાસ કરતા નકલી દૂધ બનાવવાનું કામ ચાલતું હતું. SOGની ટીમે નકલી દૂધ બનાવનાર રવિ કાળાભાઇ કારમટા નામના શખ્સની અટકાયત કરી હતી અને વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.

ગીર સોમનાથમાં નકલી દૂધ બનાવતી ફેક્ટરી ઝડપાઇ (ETV Bharat Gujarat)

SOGની ટીમને ઘટનાસ્થળેથી નકલી દૂધ બનાવવા માટે વાપરવામાં આવતું પામ ઓઇલ, માલ્ટોડેક્સટ્રિન (સ્ટાર્ચ પાઉડર) અને યુરિયા જેવા જોખમી કેમિકલ્સ જપ્ત કર્યા હતા. દરોડા દરમિયાન પોલીસે 3,120 કિલો તૈયાર નકલી દૂધ, દૂધ બનાવવાનો પાઉડર, અમુલ દૂધનો પાઉડર, ગેસ સિલિન્ડર મળી કુલ 4.45 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.

પોલીસ તપાસમાં નકલી દૂધ બનાવનારા રવિ કારમટા નામના શખ્સે જણાવ્યું કે, સવારે 3000 લીટર અને સાંજે 3000 લીટર નકલી દૂધનું વિવિધ જગ્યાએ વેચાણ કરતો હતો. પોલીસે તેની અટકાયત કરી નકલી દૂધ બનાવવાનો પાઉડર અને યુરિયા ક્યાથી લાવતા હતા અને નકલી દૂધ ક્યારથી અને ક્યા વેચતા હતા તે અંગે તપાસ ચાલુ છે. આ નકલી દૂધ સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે.

જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું કે, "ગીર જેવા વિસ્તારમાં, જ્યાં લોકો શુદ્ધ દૂધ પર વિશ્વાસ રાખે છે, ત્યાં આવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃતિ આઘાતજનક છે. પોલીસે સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે પ્રજાના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરનાર કોઇને પણ બક્ષવામાં નહીં આવે."

આ સાથે જ પોલીસે આરોપી વિરૂદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે અને આગામી દિવસોમાં પણ આવી ગેરકાયદે પ્રવૃતિઓ સામે કડક અભિયાન ચાલુ રાખવાની ખાતરી આપી છે.

FAKE MILK FACTORY BUSTED
FAKE MILK FACTORY
GIR SOMNATH POLICE
MILK FACTORY
FAKE MILK FACTORY BUSTED

