દર્દીઓ સાવધાન! ઈન્ટાસની ‘Levera 500’ની નકલી દવા ગુજરાતમાં પહોંચી, લખનૌથી ખુલ્યું મોટું રેકેટ
મગજની ખેંચ અથવા દોડાની સારવારમાં ઉપયોગમાં લેવાતી ઈન્ટાસ કંપનીની દવાની બનાવટ અમદાવાદ સુધી પહોંચી
Published : September 6, 2026 at 3:37 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ફરી એક વખત નકલી દવાનો ગંભીર મામલો સામે આવ્યો છે. ઈન્ટાસ કંપનીની એપિલેપ્સી એટલે કે મગજની ખેંચ અથવા દોડાની સારવારમાં ઉપયોગમાં લેવાતી ‘Levera 500’ દવાની નકલ કરી ડુપ્લિકેટ દવા બનાવવામાં આવતી હોવાનો ખુલાસો થયો છે. આ નકલી દવાનું નેટવર્ક ગુજરાત સુધી પહોંચ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે.
આ સમગ્ર મામલાની શરૂઆત ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌથી થઈ છે. લખનૌ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે અમીનાબાદ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદ અને તપાસ દરમિયાન ઈન્ટાસ કંપનીની રનિંગ પ્રોડક્ટ ‘Levera 500’ની નકલ કરીને ડુપ્લિકેટ દવા તૈયાર કરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ સામે આવ્યો છે. એપિલેપ્સીના દર્દીઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી આ દવાની નકલ બજારમાં પહોંચાડવામાં આવી હોવાના કારણે સમગ્ર મામલો ગંભીર બન્યો છે.
મહત્વની વાત એ છે કે માત્ર ‘Levera 500’ જ નહીં, પરંતુ બ્લડ પ્રેશરની દવાની પણ નકલ કરીને ડુપ્લિકેટ દવા બનાવવામાં આવતી હોવાની માહિતી સામે આવી રહી છે. જેના કારણે તપાસ એજન્સીઓ હવે એ દિશામાં પણ તપાસ કરી રહી છે કે આ નેટવર્કમાં અન્ય કઈ-કઈ દવાઓની નકલ કરવામાં આવી છે અને કેટલા શહેરોમાં તેનો જથ્થો પહોંચાડવામાં આવ્યો છે.
તપાસમાં સામે આવેલી માહિતી મુજબ લખનૌથી ગુજરાત સહિત દેશના અન્ય શહેરોમાં નકલી દવાનો જથ્થો પહોંચાડવામાં આવતો હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. અમદાવાદમાં એલિસબ્રિજ વિસ્તારમાં આવેલા વોલસ્ટ્રીટ-2 સ્થિત ક્યોરપેથ ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને પણ તપાસના દાયરામાં લેવામાં આવી છે. હવે તપાસ એજન્સીઓ નકલી દવાનો જથ્થો અહીં સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યો અને તેના વિતરણમાં કોણ-કોણ સંકળાયેલું છે તેની તપાસ કરી રહી છે.
આ મામલે લખનૌમાં બ્રિજેશ પટેલ સામે FIR નોંધાઈ હોવાની માહિતી સામે આવી છે. બ્રિજેશ પટેલની ક્યોરપેથ ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. બ્રિજેશ પટેલ ‘કેર ફાર્મસી’ નામની રિટેલ ચેઇન સ્ટોર સાથે સંકળાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ સ્ટોર્સમાં ઊંચા ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાત કરીને દવાઓનું વેચાણ કરવામાં આવતું હોવાની બાબત પણ તપાસનો ભાગ બની છે.
નકલી દવાનો પર્દાફાશ કઈ રીતે થયો તે પણ મહત્વનું છે. ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસે પહોંચેલા દવાના જથ્થાના બેચ નંબર અને બિલની ચકાસણી દરમિયાન શંકા ઊભી થઈ હતી. ત્યારબાદ કંપની દ્વારા દવાની વિગતો અને બારકોડની તપાસ કરવામાં આવી હતી. બારકોડ મેચ ન થતાં દવા અંગે કંપનીને શંકા ગઈ અને આ જથ્થો નકલી હોવાની જાણ થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
નકલી દવાના કેસમાં અસલી દવાના પેકિંગ, બેચ નંબર અને બારકોડની નકલ કરીને ડુપ્લિકેટ દવા બજારમાં પહોંચાડવાનો આક્ષેપ છે. હવે તપાસનો મુખ્ય સવાલ એ છે કે નકલી દવા ક્યાં બનાવવામાં આવતી હતી, તેનું પેકિંગ ક્યાં કરવામાં આવતું હતું અને લખનૌથી ગુજરાત સુધી આ દવાનો સપ્લાય નેટવર્ક કોણ ચલાવતું હતું?
આ સમગ્ર મામલે ડ્રગ્સ એન્ડ કેમિસ્ટ એસોસિએશનના પ્રમુખ જશુ પટેલે પણ ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. જશુ પટેલના જણાવ્યા મુજબ નકલી દવાનું વેચાણ માત્ર કાયદાનો ભંગ નથી, પરંતુ દર્દીઓના જીવ સાથે સીધો ચેડો છે. નકલી દવામાં દવાની ગુણવત્તા, યોગ્ય ઘટકો અને યોગ્ય માત્રાની કોઈ ખાતરી ન હોવાથી દર્દીઓના સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસર થઈ શકે છે. જશુ પટેલે નકલી દવા વેચનારાઓ સામે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે. તેમણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરોને શંકાસ્પદ દવાનો જથ્થો તાત્કાલિક પરત કરવા અને સેમી-હોલસેલરો તેમજ દવા વેપારીઓને શંકાસ્પદ માલનું વેચાણ નહીં કરવા અપીલ કરી છે. જશુ પટેલે સમગ્ર નેટવર્કની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવાની પણ માગણી કરી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ જો જરૂરી બને તો આ મામલાની CBI જેવી કેન્દ્રીય એજન્સી દ્વારા તપાસ કરવામાં આવે તો નકલી દવાના નેટવર્ક પાછળ રહેલા મોટા નામો અને સમગ્ર સપ્લાય ચેઇન સામે આવી શકે છે. હાલ તપાસ એજન્સીઓ માટે સૌથી મોટો પડકાર એ છે કે લખનૌથી ગુજરાત સુધી નકલી દવાનો જથ્થો કયા માર્ગે પહોંચ્યો, ગુજરાતમાં કોને સપ્લાય કરવામાં આવ્યો અને આ નેટવર્કમાં અન્ય કેટલા લોકો તથા સંસ્થાઓ સંકળાયેલા છે.
‘Levera 500’ની નકલથી શરૂ થયેલી તપાસમાં હવે અન્ય દવાઓ અંગે પણ મહત્વના ખુલાસા થવાની શક્યતા છે. નકલી દવા આખરે ક્યાં બની? ગુજરાતમાં કોને વેચાઈ? આ રેકેટ પાછળ કોણ છે? આ તમામ સવાલોના જવાબ હવે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ અને પોલીસની તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે. વધુ તપાસ સાથે ગુજરાત સાથે જોડાયેલા આ નકલી દવાના નેટવર્કમાં મોટા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
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