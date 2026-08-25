ETV Bharat / state

કચ્છમાં નકલી દારૂની ફેક્ટરી ઝડપાઇ, 600 લીટર કેમિકલ જપ્ત

કચ્છના આદિપુરમાં બોર્ડર રેન્જ IG ચિરાગ કોરડિયાની ટીમે બાતમીના આધારે દરોડા પાડી નકલી દારુ બનાવતી ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

કચ્છમાં નકલી દારૂની ફેક્ટરી ઝડપાઇ
કચ્છમાં નકલી દારૂની ફેક્ટરી ઝડપાઇ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2026 at 9:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભુજ: ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડ વચ્ચે કચ્છમાં નકલી દારુ બનાવતી ફેક્ટરી ઝડપાઇ છે. કચ્છના આદિપુરમાં બોર્ડર રેન્જ IG ચિરાગ કોરડિયાની ટીમે બાતમીના આધારે દરોડા પાડી નકલી દારુ બનાવતી ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે સ્થળ પરથી અંદાજે 600 લીટર કેમિકલ અને મોટા પ્રમાણમાં મુદ્દામાલ કબજે કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

કચ્છના આદિપુરમાં નકલી દારુ બનાવતી ફેક્ટરી ઝડપાઇ

બોર્ડર રેન્જ IG ચિરાગ કોરડિયાની ટીમને આદિપુરમાં નકલી દારુ બનાવવામાં આવતો હોવાની બાતમી મળી હતી. આ બાતમીના આધારે તપાસ કરતા આરોપીઓ આદિપુરમાં એક દુકાન ભાડે રાખીને તેમાં નકલી દારુ બનાવતા હતા. આરોપીઓ બહારથી કેમિકલ મંગાવીને તેમાં પાણી ભેળવીને ઇંગ્લિશ દારુ તૈયાર કરતા હતા. તે બાદ આ કેમિકલયુક્ત દારૂને બ્રાન્ડેન્ડ કંપનીની બોટલોમાં ભરીને વેચવામાં આવતો હતો. આ દારુ પીવાથી લોકોના સ્વાસ્થ્યને ગંભીર અસર થઇ શકે છે.

કચ્છમાં નકલી દારૂની ફેક્ટરી ઝડપાઇ (ETV Bharat Gujarat)

બોર્ડ રેન્જ IGની ટીમે સ્થળ પરથી અંદાજે 600 લીટર કેમિકલ કબ્જે કર્યું હતું. આ ઉપરાંત સ્થળ પરથી જાણીતી બ્રાન્ડ રોયલ ચેલેન્જની 180 MLની ખાલી બોટલ, મોટી સંખ્યામાં બોટલના ઢાંકણા, બોટલ સીલિંગ કરવાનું મટિરિયલ, સ્ટીકરો અને અન્ય સાધનો પણ મળી આવ્યા હતા. પોલીસે સમગ્ર મુદ્દામાલ જપ્ત કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

FSLની પણ મદદ લેવાઇ

આ કેમિકલયુક્ત દારૂ કેટલો ઘાતક છે તે જાણવા માટે FSLએટલે કે ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરીની ટીમને ઘટના સ્થળે બોલાવવામાં આવી હતી. FSLની ટીમ દ્વારા સ્થળ પરથી સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે અને તેને પરીક્ષણ માટે લેબમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. FSL રિપોર્ટ બાદ જ ખબર પડશે કે આ કેમિકલમાં કયા કયા પદાર્થોનું મિશ્રણ કરવામાં આવ્યું હતું.

બોર્ડર રેન્જ IG ચિરાગ કોરડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, કચ્છમાં નશાના કારોબારને નાથવા માટે સઘન કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. બાતમીના આધારે આદિપુરમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો જેમાં આ નકલી ફેક્ટરી ઝડપાઈ છે. આવા ગુનામાં સંડોવાયેલા કોઈપણ વ્યક્તિને છોડવામાં નહીં આવે.

આ સમગ્ર કૌભાંડમાં કેટલાક લોકોની સંડોવણી હોવાની પણ શક્યતા છે. પોલીસે આરોપીઓની અટકાયત કરીને વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી છે. આ નકલી દારુ ક્યાં ક્યા સપ્લાય કરવામાં આવતો હતો અને આ નેટવર્કમાં બીજા કોણ કોણ સામેલ છે તે દિશામાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

FAKE LIQUOR FACTORY BUSTED
KUTCH FAKE LIQUOR FACTORY
KUTCH POLICE
FAKE LIQUOR FACTORY BUSTED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.