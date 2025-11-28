ETV Bharat / state

લાજપોર જેલમાં 'VIP જેલર'નો નકલી કારોબાર: આરોપીઓને ટિફિન અને બેરેકની લાલચ આપી પરિવારજનો પાસેથી ₹12 હજાર પડાવ્યા

ઠગ રાજેશ ત્રિવેદીની ધરપકડ બાદ એક પછી એક ભોગ બનનારાઓ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી રહ્યા છે.

લાજપોર જેલમાં 'VIP જેલર'નો નકલી કારોબાર: આરોપીઓને ટિફિન અને બેરેકની લાલચ આપી પરિવારજનો પાસેથી ₹12 હજાર પડાવ્યા
લાજપોર જેલમાં 'VIP જેલર'નો નકલી કારોબાર: આરોપીઓને ટિફિન અને બેરેકની લાલચ આપી પરિવારજનો પાસેથી ₹12 હજાર પડાવ્યા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 28, 2025 at 3:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરતની લાજપોર સેન્ટ્રલ જેલનું નામ લઈને આરોપીઓને અંદર VIP સુવિધાઓ અને બહારના ટિફિન આપવાની લાલચ આપી તેમના પરિવારજનોને લૂંટતા એક આધેડ નકલી જેલરનો પર્દાફાશ થયો છે.

સચિન વિસ્તારમાંથી ઝડપાયેલા આ ઠગનું નામ રાજેશ ત્રિવેદી હોવાનું સામે આવ્યું છે. હવે આ ઠગની ધરપકડ બાદ એક પછી એક ભોગ બનનારાઓ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી રહ્યા છે. ગતરોજ કઠોદરા વિસ્તારના એક બિલ્ડરના મિત્ર પાસેથી જેલની હાઇ સિક્યુરિટીમાં ન રાખવાના બહાને Google Pay મારફતે રૂ. 12,000 પડાવી લેવાની ફરિયાદ લસકાણા પોલીસ મથકમાં નોંધાઈ છે.

લાજપોર જેલમાં 'VIP જેલર'નો નકલી કારોબાર: આરોપીઓને ટિફિન અને બેરેકની લાલચ આપી પરિવારજનો પાસેથી ₹12 હજાર પડાવ્યા (ETV Bharat Gujarat)

કોલ કરીને લાલચ:

આરોપી રાજેશ ત્રિવેદી વિવિધ ગુનાઓમાં પકડાયેલા આરોપીઓના પરિવારજનોના મોબાઇલ નંબર મેળવીને તેમને ફોન કરતો હતો. તે પોતે જેલર હોવાની ખોટી ઓળખ આપીને આરોપીઓને VIP બેરેકમાં રાખવા, બહારનું ટિફિન આપવું અને હાઇ સિક્યુરિટી વોર્ડમાં ન મૂકવા જેવી સુવિધાઓના બહાને પૈસાની માંગણી કરતો હતો. જો પૈસા ન આપો તો જેલની હાઇ સિક્યુરિટીમાં મૂકી દેવાની અને જેલનું ટિફિન ખાવું પડશે તેવી ધમકી આપીને તે પરિવારજનોને ડરાવતો હતો.

લાજપોર જેલમાં 'VIP જેલર'નો નકલી કારોબાર: આરોપીઓને ટિફિન અને બેરેકની લાલચ આપી પરિવારજનો પાસેથી ₹12 હજાર પડાવ્યા
લાજપોર જેલમાં 'VIP જેલર'નો નકલી કારોબાર: આરોપીઓને ટિફિન અને બેરેકની લાલચ આપી પરિવારજનો પાસેથી ₹12 હજાર પડાવ્યા (ETV Bharat Gujarat)

બિલ્ડર સાથે છેતરપિંડીની ફરિયાદ

મૂળ રાજકોટના વતની અને કઠોદરા વિસ્તારમાં રહેતા બિલ્ડર કાળુભાઈ મગનભાઈ પોશીયાની 20 જુલાઈ, 2025ના રોજ લસકાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં ધરપકડ થયા બાદ તેમને લાજપોર જેલમાં મોકલાયા હતા.આ દરમિયાન રાજેશ ત્રિવેદીએ કાળુભાઈના મિત્ર અનિલભાઈ અમરેલીનો સંપર્ક કરીને ઉપરોક્ત સુવિધાઓ માટે Google Pay મારફતે રૂ. 12,000 ટ્રાન્સફર કરાવી લીધા હતા.

કાળુભાઈ જેલમાંથી બહાર આવ્યા બાદ તેમને આ છેતરપિંડીની જાણ થઈ હતી અને તાત્કાલિક લસકાણા પોલીસ મથકમાં નકલી જેલર સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે.

પી.આઇ.નું નિવેદન: લસકાણા પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઇ. કે. ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, બિલ્ડર સાથે છેતરપિંડી આચરનાર આરોપી સચિન પોલીસે ઝડપેલો નકલી જેલર રાજેશ ત્રિવેદી જ હોવાનું સામે આવ્યું છે. હાલ આરોપી રાજેશ ત્રિવેદી લાજપોર જેલમાં અન્ય ગુનામાં બંધ છે, તેનો કબજો લઈને બિલ્ડર સાથેની છેતરપિંડીના કેસમાં વધુ પૂછપરછ અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

LAJPORE JAIL
ACCUSED EXTORTED 12000
LURING WITH FOOD
SURAT CRIME
FAKE JAILER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.