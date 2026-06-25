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કાલુપુર સ્ટેશન પર નકલી IPSનો રોફ ઉતાર્યો! પોલીસકર્મીને ‘સેલ્યુટ કેમ નથી માર્યો?’ કહી ધમકાવનાર જેલમાં

કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પર ફરજ બજાવી રહેલા રેલવે પોલીસના જવાન સાથે જોન ડેનિયલે ઉદ્ધતાઈભર્યું વર્તન કર્યું હતું.

કાલુપુર સ્ટેશન પર નકલી IPSનો રોફ ઉતાર્યો! પોલીસકર્મીને ‘સેલ્યુટ કેમ નથી માર્યો?’ કહી ધમકાવનાર જેલમાં
કાલુપુર સ્ટેશન પર નકલી IPSનો રોફ ઉતાર્યો! પોલીસકર્મીને ‘સેલ્યુટ કેમ નથી માર્યો?’ કહી ધમકાવનાર જેલમાં (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 7:07 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદના કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પરથી રેલવે પોલીસે પોતાને IPS અધિકારી તરીકે ઓળખાવી લોકો પર રોફ જમાવનાર એક શખ્સને ઝડપી પાડી જેલ હવાલે કર્યો છે. પ્રહલાદનગર વિસ્તારનો રહેવાસી જોન ડેનિયલ નામનો આરોપી લાંબા સમયથી પોતાની ખોટી ઓળખના આધારે લોકોમાં પ્રભાવ જમાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. પરંતુ કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પર તેની આ નાટકીય ઓળખનો ભાંડો ફૂટી ગયો.

કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પર ફરજ બજાવી રહેલા રેલવે પોલીસના જવાન સાથે જોન ડેનિયલે ઉદ્ધતાઈભર્યું વર્તન કર્યું હતું. તેણે પોલીસકર્મીને ગંદી ગાળો ભાંડી, ધક્કામુક્કી કરી અને યુનિફોર્મ પકડી ખેંચતાણ પણ કરી હતી. એટલું જ નહીં, તેણે પોલીસકર્મીને પ્રશ્ન કર્યો કે તમે મને સેલ્યુટ કેમ નથી માર્યો?અને પોતે IPS અધિકારી હોવાનું કહી ધાક જમાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

કાલુપુર સ્ટેશન પર નકલી IPSનો રોફ ઉતાર્યો! પોલીસકર્મીને ‘સેલ્યુટ કેમ નથી માર્યો?’ કહી ધમકાવનાર જેલમાં (ETV Bharat Gujarat)

આરોપીએ પોલીસકર્મીને ટ્રાન્સફર કરાવી દેવાની ધમકી પણ આપી હતી. ઘટનાને પગલે રેલવે પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી અને આરોપીની ઓળખ તથા દાવાની તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસમાં ખુલ્યું કે જોન ડેનિયલ કોઈ IPS અધિકારી નથી, પરંતુ તે સ્ટુડન્ટ પોલીસ કેડેટ્સ કાર્યક્રમ સાથે સંકળાયેલ હતો. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન તેને અનેક IPS અધિકારીઓ સાથે સંપર્કમાં આવવાની તક મળી હતી, જેના આધારે તે પોતે પણ IPS અધિકારી હોવાનું ખોટું પ્રદર્શન કરી લોકો પર રોફ જમાવતો હતો.

રેલવે પોલીસ DYSP ચેતન મુધવાએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીએ પોતાની ખોટી ઓળખ આપી સરકારી કર્મચારી સાથે ગેરવર્તન કર્યું હતું તેમજ ફરજમાં રૂકાવટ ઊભી કરી હતી. પોલીસ તપાસ દરમિયાન તેની પાસે કોઈપણ પ્રકારની IPS અધિકારી તરીકેની સત્તાવાર ઓળખ કે નિમણૂક સંબંધિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા નહોતા. જેના આધારે તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

DYSP ચેતન મુધવાએ વધુમાં જણાવ્યું કે સરકારી કર્મચારીને ધમકી આપવી, ખોટી ઓળખ આપવી અને ફરજમાં અડચણ ઊભી કરવી ગંભીર ગુનો છે. આવા કિસ્સાઓમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે જેથી કોઈ વ્યક્તિ સરકારી તંત્રની ખોટી ઓળખનો દુરુપયોગ કરી સામાન્ય નાગરિકો કે કર્મચારીઓ પર દબાણ ન બનાવી શકે.

હાલ રેલવે પોલીસે જોન ડેનિયલ સામે સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી તેને જેલ હવાલે કર્યો છે. સાથે જ આરોપીએ અગાઉ પણ ક્યાંક આવી રીતે ખોટી ઓળખનો ઉપયોગ કર્યો છે કે નહીં તે અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

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FAKE IPS OFFICER JOHN DANIEL
FAKE IPS OFFICER CAUGHT
KALUPUR RAILWAY STATION
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