સુરતના ઉત્રાણમાં નકલી ઘીના કૌભાંડનો પર્દાફાશ: 900 કિલો ઘી લેબોરેટરી ટેસ્ટમાં નકલી સાબિત, ત્રણની અટકાયત
સુરત મહાનગરપાલિકાના ફૂડ સેફ્ટી વિભાગે જપ્ત કરેલો 900 કિલો 'સાહસ પ્રીમિયમ કાઉ ઘી'નો જથ્થો લેબોરેટરી ટેસ્ટમાં નકલી અને હલકી ગુણવત્તાનો હોવાનું સામે આવ્યું.
Published : October 23, 2026 at 8:34 PM IST
સુરત: તહેવારોની સિઝન નજીક આવતાં જ લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતા નકલી ઘીના કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. સુરતના ઉત્રાણ વિસ્તારમાંથી ગત 11 ઓક્ટોબરના રોજ સુરત મહાનગરપાલિકાના ફૂડ સેફ્ટી વિભાગે જપ્ત કરેલો 900 કિલો 'સાહસ પ્રીમિયમ કાઉ ઘી'નો જથ્થો લેબોરેટરી ટેસ્ટમાં નકલી અને હલકી ગુણવત્તાનો હોવાનું સામે આવ્યું છે. માત્ર 300 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાતા આ ઘીમાં મિલ્ક ફેટની જગ્યાએ વેજિટેબલ ફેટની ભેળસેળ કરવામાં આવતી હતી. આ મામલે પોલીસે ત્રણ શખસોની અટકાયત કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
900 કિલો નકલી ઘી બનાવવાનું કારખાનું ઝડપાયું
મળતી માહિતી અનુસાર, સુરત મહાનગરપાલિકાના ફૂડ સેફ્ટી વિભાગને મળેલી બાતમીના આધારે ગત 11 ઓક્ટોબરના રોજ ઉત્રાણ વિસ્તારમાં પોલીસને સાથે રાખીને સંયુક્ત દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન 'સાહસ પ્રીમિયમ કાઉ ઘી'ના નામે નકલી ઘી બનાવવાનું કારખાનું ઝડપાયું હતું. સ્થળ પરથી અંદાજે 900 કિલો પેકિંગ કરેલું ઘી સહિત મોટી માત્રામાં કાચો માલ, તેલ, વનસ્પતિ ઘી અને ઘી બનાવવા માટે વપરાતી મશીનરી જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
તપાસમાં સામે આવેલી વિગતો અનુસાર, આરોપીઓ ડાલડા વનસ્પતિ ઘી અને રિફાઇન્ડ સોયાબીન તેલના મિશ્રણમાં ગાયના શુદ્ધ ઘી જેવી સુગંધ લાવવા ખાસ ફ્લેવરનો ઉપયોગ કરતા હતા. આ ફ્લેવર દિલ્હીની શક્તિ ટ્રેડિંગ નામની પેઢી પાસેથી ઓનલાઇન મંગાવવામાં આવતું હતું. માત્ર 40 ગ્રામ ફ્લેવરનો ઉપયોગ કરીને આશરે 1500 કિલો જેટલું નકલી ઘી તૈયાર કરવામાં આવતું હોવાની વિગતો પણ સામે આવી છે. ત્યારબાદ મશીનરીની મદદથી તેનું પેકિંગ કરીને બજારમાં વેચાણ કરવામાં આવતું હતું.
દરોડા દરમિયાન રૂ. 1.15 લાખથી વધુની કિંમતના ડાલડા વનસ્પતિ ઘીના 35 બોક્સ, રૂ. 97 હજારથી વધુનું રિફાઇન્ડ સોયાબીન તેલ, રૂ. 4.74 લાખની કિંમતનો 795 કિલો છૂટક ઘીનો જથ્થો, રૂ. 5.40 લાખની કિંમતનો 900 કિલો પેકિંગ કરેલો ઘીનો જથ્થો, 300 પાઉચ તેમજ ઘી બનાવવાનાં સાધનો અને મશીનરી સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
ત્રણ આરોપીની અટકાયત
આ મામલે સન્ની કલ્પેશ મોદી, કિશન મનોજ મોદી અને કલ્પેશ સુંદરલાલ મોદીની અટકાયત કરવામાં આવી છે. ત્રણેય આરોપીઓ અમરોલી વિસ્તારમાં આવેલી લેક વ્યૂ રેસિડેન્સીમાં રહેતા હોવાનું અને મૂળ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસાના વતની હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
બીજી તરફ, જપ્ત કરાયેલા ઘીના નમૂનાઓ લેબોરેટરીમાં પરીક્ષણ માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા. પરીક્ષણના રિપોર્ટમાં નમૂનાઓ સબ-સ્ટાન્ડર્ડ એટલે કે હલકી ગુણવત્તાના હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઉપરાંત, નમૂનામાં બીટા-સીટોસ્ટેરોલની હાજરી મળી આવી હતી, જે વનસ્પતિજન્ય ચરબીની ભેળસેળ હોવાનો સંકેત આપે છે. આથી શુદ્ધ ગાયના ઘીના નામે વેચાતા ઉત્પાદનની ગુણવત્તા સામે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.
આ નકલી ઘીનું વેચાણ ઉત્રાણ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પ્રતિ કિલો માત્ર 300 રૂપિયાના ભાવે કરવામાં આવતું હતું. તહેવારો દરમિયાન ઘીની વધતી માગનો લાભ લઈને વધુ નફો કમાવવાના ઇરાદે છેલ્લા એક મહિનાથી આ ગોરખધંધો ચાલતો હોવાની વિગતો સામે આવી છે. સસ્તા ભાવની લાલચમાં ગ્રાહકો આ ઘી ખરીદતા હોવાની આશંકા છે.
આ અંગે સુરતના ચીફ ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર બી. આર. બ્રહ્મભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, આ મામલે એડજ્યુડિકેટિંગ ઓફિસર સમક્ષ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવશે. કાયદેસરની પ્રક્રિયા અને ચુકાદા બાદ સીઝ કરાયેલા 900 કિલો ઘીના જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવશે. સમગ્ર મામલે ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
તહેવારોની સિઝન પહેલાં નકલી ઘીના આ કૌભાંડનો પર્દાફાશ થતાં ખાદ્ય પદાર્થોની ગુણવત્તા અને ગ્રાહકોના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા વધી છે. હવે આ કૌભાંડમાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ અને બજારમાં આ નકલી ઘીનો કેટલો જથ્થો પહોંચ્યો છે તે દિશામાં વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
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