સુરત: માંડવીના ખેડપુરમાંથી નકલી ઘી બનાવવાની ફેક્ટરી ઝડપાઇ, 810 લીટર શંકાસ્પદ જથ્થો જપ્ત
માંડવીના ખેડપુરમાં નકલી ઘી બનાવવાની ફેક્ટરીમાંથી ₹6.65 લાખથી વધુની કિંમતનું શંકાસ્પદ ઘી અને કાચો માલ જપ્ત
Published : March 6, 2026 at 2:38 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના માંડવીના ખેડપુરમાંથી પોલીસે નકલી અને શંકાસ્પદ ઘીનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. અગ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર પાછળ આવેલી એક સોસાયટીના મકાનમાં ધમધમતી આ ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ પર માંડવી પોલીસે ત્રાટકી અંદાજે ₹6.65 લાખથી વધુની કિંમતનું શંકાસ્પદ ઘી અને કાચો માલ જપ્ત કર્યો છે.
બનાવની વિગત જોઇએ તો, માંડવી પોલીસ મથકના PI સી.બી. ચૌહાણને ખાનગી રાહે બાતમી મળી હતી કે, ખેડપુર ગામની અગ્રેશ્વર સોસાયટીના મકાન નંબર 400માં શંકાસ્પદ ઘી બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. બાતમીના આધારે પોલીસે પંચો અને સ્ટાફ સાથે દરોડો પાડતા મકાનમાંથી હેમરાજ નાનુસિંગ રાજપુરોહિત (રહે. મારુતિનગર, માંડવી, મૂળ રાજસ્થાન) નામનો શખ્સ હાજર મળી આવ્યો હતો.
તપાસ દરમિયાન મકાનમાંથી વિપુલ પ્રમાણમાં શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો, જેમાં 810 લીટર શંકાસ્પદ ઘી જેની કિંમત ₹6,65,870 થવા જાય છે. 1 કિલો, 500 ગ્રામ અને 250 ગ્રામની અલગ-અલગ સાઈઝની બોટલો અને ડબ્બાઓ, દરેક પેકિંગ પર 'યદુગીરી પ્યોર કાઉ ઘી' (Yadugiri Pure Cow Ghee)ના નામના સ્ટીકરો મારેલા હતા તેમજ ઘી બનાવવા માટે વપરાતા એસેન્સ, પાવડર અને કલરનો જથ્થો પણ મળી આવ્યો હતો.
પોલીસે સ્થળ પરથી ઘી, સ્ટીકરો, ખાલી ડબ્બા અને અન્ય રો-મટીરીયલ મળી કુલ ₹7.30 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. આ બાબતે તાત્કાલિક ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગના ઇન્સ્પેક્ટરને જાણ કરી બોલાવવામાં આવ્યા હતા. ફૂડ વિભાગ દ્વારા તમામ જથ્થામાંથી નમૂના લઈ લેબોરેટરીમાં પરીક્ષણ અર્થે મોકલવામાં આવ્યા છે.
PI સી.બી. ચૌહાણના જણાવ્યા અનુસાર, FSL અને લેબ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ આ મામલે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી તેજ કરવામાં આવશે. લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરતા આવા તત્વો સામે પોલીસની આ કામગીરીથી સમગ્ર પંથકમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
