અમદાવાદમાં હવે પકડાયું ફેક ફાયર NOC, WhatsAppથી આવેલી ‘મંજૂરી’ તપાસતાં જ ખૂલી પોલ!
રખિયાલમાં અજીત મિલ ચાર રસ્તા પાસે હોટલ માટે નકલી ફાયર NOC મળી આવ્યું, પોલીસે એક આરોપીની ધરપકડ કરી
Published : September 11, 2026 at 10:37 PM IST
અમદાવાદ: રખિયાલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ફાયર NOCને લઈને ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. અજીતમિલ ચાર રસ્તા ખાતે આવેલી આસિફ તવા ફ્રાય હોટલ માટે ફાયર NOC મેળવવા હોટલ માલિક અકરમ પઠાણે અરજી કરી હતી. આ અરજી ગોમતીપુર ફાયર સ્ટેશન ખાતે પેન્ડિંગ હતી. અરજીની તપાસ દરમિયાન ફાયર વિભાગના અધિકારી અમરસિંહ ગોવિંદભાઈ પારિયા હોટલ પર પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન હોટલ માલિકે પોતાના મોબાઈલમાં WhatsApp મારફતે આવેલી ફાયર NOCની એક કોપી અધિકારી સમક્ષ રજૂ કરી હતી.
જોકે, અધિકારીને રજૂ કરાયેલી આ NOC અંગે ફાયર વિભાગના સત્તાવાર પોર્ટલ પર તપાસ કરવામાં આવતા સમગ્ર મામલો શંકાસ્પદ બન્યો હતો. પોર્ટલ પર તપાસ કરતાં આવી કોઈ ફાયર NOC ફાયર વિભાગ દ્વારા ઈશ્યૂ કરવામાં આવી ન હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ત્યારબાદ રજૂ કરાયેલી NOC કથિત રીતે બનાવટી હોવાનું સામે આવતા ફાયર અધિકારી અમરસિંહ ગોવિંદભાઈ પારિયાએ રખિયાલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
અરજી પેન્ડિંગ હતી, છતાં WhatsApp મળી ગયું ફાયરનું NOC!
આ કેસમાં સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે, જ્યારે હોટલની ફાયર NOCની અરજી હજુ ગોમતીપુર ફાયર સ્ટેશન ખાતે પેન્ડિંગ હતી, ત્યારે હોટલ માલિક પાસે ફાયર NOCની કોપી આવી ક્યાંથી? પોલીસ તપાસમાં હાલ એવો આક્ષેપ સામે આવ્યો છે કે, હોટલ માલિકે ફાયર સેફ્ટીનું કામ ફઝલ ઘાંચીને સોંપ્યું હતું અને ફઝલે કથિત રીતે NOC તૈયાર કરીને WhatsApp મારફતે હોટલ માલિકને મોકલી હતી.
સમગ્ર મામલે ACP આર.ડી. ઓઝાએ જણાવ્યું કે, રખિયાલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં અજીતમિલ ચાર રસ્તા ખાતે આસિફ તવા ફ્રાય નામની હોટલ આવેલી છે. હોટલના માલિક અકરમ પઠાણે ફાયર NOC માટે કોર્પોરેશનમાં અરજી કરી હતી, પરંતુ NOC મળી નહોતી અને અરજી ગોમતીપુર ફાયર સ્ટેશન ખાતે પેન્ડિંગ હતી. આ અરજીની તપાસ માટે ફાયર વિભાગના અધિકારી હોટલ પર ગયા ત્યારે માલિકે WhatsAppમાંથી NOCની એક કોપી કાઢીને અધિકારીને આપી હતી.
ACPએ વધુમાં જણાવ્યું કે, ફાયર અધિકારીએ જ્યારે આ NOC અંગે સત્તાવાર પોર્ટલ પર તપાસ કરી ત્યારે ફાયર ઓફિસમાંથી આવી કોઈ NOC ઈશ્યૂ કરવામાં આવી ન હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આથી NOC ખોટી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ આધારે ફાયર ઓફિસર અમરસિંહ ગોવિંદભાઈ પારિયાએ રખિયાલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ આપી હતી.
ફઝલ ઘાંચીએ નકલી NOC બનાવી હોવાનો આરોપ
પોલીસ તપાસમાં ફઝલ ઘાંચીનું નામ સામે આવ્યું છે. ફઝલ ગોમતીપુર વિસ્તારમાં રહે છે અને ફાયર સેફ્ટીનું કામ કરતો હતો. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, હોટલ માલિકે ફાયર સંબંધિત કામનો કોન્ટ્રાક્ટ ફઝલને આપ્યો હતો. જ્યારે ફાયર વિભાગ તરફથી NOC રજૂ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું, ત્યારે ફઝલે WhatsApp મારફતે NOC મોકલીને હોટલ માલિકને ફાયર વિભાગમાં રજૂ કરવા માટે આપ્યું હતું.
₹3થી ₹3.50 લાખમાં અપાયો હતો કોન્ટ્રાક્ટ
આ કેસમાં ફાયર સેફ્ટીનું સમગ્ર કામ કેટલા રૂપિયામાં સોંપવામાં આવ્યું હતું તે અંગે પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. ACPએ જણાવ્યું હતું કે, હોટલ માલિક અને ફઝલ વચ્ચે ફાયરનું આખું કામ આશરે ₹3થી ₹3.50 લાખના કોન્ટ્રાક્ટમાં આપવામાં આવ્યું હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે. જોકે કથિત બનાવટી NOC તૈયાર કરવા માટે અલગથી કોઈ રકમ ચૂકવવામાં આવી હતી કે નહીં તે અંગે હાલ તપાસ ચાલુ છે. પોલીસ આર્થિક વ્યવહારો તેમજ બંને વચ્ચેના સંપર્ક અંગે પણ તપાસ કરી રહી છે.
NOCમાં 2026ની તારીખ, પોર્ટલ પર કોઈ રેકોર્ડ નહીં
પોલીસ તપાસમાં કથિત બનાવટી NOCની તારીખને લઈને પણ મહત્વની વિગતો સામે આવી છે. રજૂ કરાયેલી NOCમાં ફેબ્રુઆરી 2026ની તારીખ દર્શાવવામાં આવી હતી. જોકે ફાયર વિભાગના પોર્ટલ પર તપાસ કરતાં તે તારીખે અથવા તે સમયગાળામાં આવી કોઈ NOC ઈશ્યૂ કરવામાં આવી હોવાનો રેકોર્ડ મળ્યો નહોતો. ACP આર.ડી. ઓઝાએ જણાવ્યું કે, NOCની અંદર ફેબ્રુઆરી 2026ની તારીખ દર્શાવવામાં આવી છે, પરંતુ જ્યારે ફાયર વિભાગના પોર્ટલ પર તપાસ કરવામાં આવી, ત્યારે આવી કોઈ ફાયર NOC ઈશ્યૂ થયેલી જ નહોતી. આ આધારે આ NOC ખોટી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
માત્ર એક હોટલનો મામલો કે મોટું નેટવર્ક?
હવે રખિયાલ પોલીસ માટે સૌથી મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે, કથિત રીતે બનાવટી NOC તૈયાર કરવાનું કામ માત્ર આ એક હોટલ પૂરતું મર્યાદિત હતું કે, પછી અન્ય હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અથવા બિલ્ડિંગ માટે પણ આવી જ રીતે ફાયર NOC તૈયાર કરીને આપવામાં આવી છે.
પૂર્વ CFO અમિત ડોંગરે સાથે કનેક્શન?
આ કથિત NOCમાં દર્શાવાયેલી તારીખ દરમિયાન ફાયર વિભાગના પૂર્વ CFO અમિત ડોંગરે ફરજ પર હતા. અમિત ડોંગરે હાલમાં ACBના કેસમાં સંડોવાયેલા હોવાને કારણે આ કથિત NOC સાથે તેમનું કોઈ કનેક્શન છે કે નહીં તે અંગે પણ સવાલો ઊભા થયા છે. આ મુદ્દે ACP આર.ડી. ઓઝાએ જણાવ્યું કે, અમિત ડોંગરે સાથે કોઈ કનેક્શન હોવાની હકીકત હાલની તપાસમાં સામે આવી નથી. અગાઉની કોઈ NOC સાથે તેમનું કનેક્શન છે કે નહીં અથવા કથિત રીતે બનાવટી NOC બનાવવામાં તેમની કોઈ ભૂમિકા છે કે કેમ? તે અંગે પણ હાલ કોઈ હકીકત ધ્યાનમાં આવી નથી. આ દિશામાં તપાસ હજુ ચાલુ છે અને તપાસ દરમિયાન જે હકીકતો સામે આવશે તેના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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