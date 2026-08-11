ખેડાના SPના નામે નકલી ફેસબુક એકાઉન્ટ બન્યું , રિક્વેસ્ટ પણ મોકલાઈ, સાયબર સેલ વિભાગ લાગ્યું તપાસમાં
આ એકાઉન્ટ દ્વારા પોલીસકર્મીઓ સહિત લોકોને ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ મોકલવામાં આવતાં પોલીસ તંત્રમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે.
Published : August 11, 2026 at 9:38 AM IST
ખેડા: સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર કોઈના નામે નકલી એકાઉન્ટ બનાવવું કે, ઓળખ છુપાવીને એકાઉન્ટ બનાવવું કોઈ નવી વાત નથી. સોશિયલ મીડિયામાં આવા અસંખ્ય નકલી એકાઉન્ટ છે. પરંતુ આંચકો ત્યારે લાગે છે, જ્યારે કોઈના નામે કે નકલી એકાઉન્ટ બનાવીને અન્ય વ્યક્તિઓને કોઈપણ રીતે છેતરવામાં આવે. આવા જ એક નકલી એકાઉન્ટનો ભોગ બન્યા છે ખેડા જિલ્લાના એસપી વિજય પટેલ.
ખેડા જિલ્લાના એસપી વિજય પટેલના નામનું ફેક એકાઉન્ટ
ખેડા જિલ્લાના એસપી વિજય પટેલના નામનું ફેક એકાઉન્ટ બનાવી ફ્રેન્ડ રિકવેસ્ટ મોકલવામાં આવી રહી હોવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. એસપી વિજય પટેલના નામે અને તેમના ફોટોગ્રાફનો ઉપયોગ કરીને ફેસબુક પર ફેક એકાઉન્ટ બનાવવામાં આવ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ એકાઉન્ટ દ્વારા પોલીસકર્મીઓ સહિત લોકોને ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ મોકલવામાં આવતાં પોલીસ તંત્રમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે.
હાલ આ ફેક ફેસબુક એકાઉન્ટનો સ્ક્રીનશોટ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. આ મામલે સાયબર સેલ વિભાગ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ આ ફેક એકાઉન્ટ પરથી આવતી કોઈપણ રિક્વેસ્ટ ન સ્વીકારવા અને સાવધાન રહેવા પોલીસ વિભાગ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે.
ફેક એકાઉન્ટ પરથી રિક્વેસ્ટ મોકલાઈ
આ ફેક ફેસબુક એકાઉન્ટ પરથી જિલ્લાના વિવિધ પોલીસ કર્મચારીઓ તેમજ નાગરિકોને ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ મોકલવામાં આવી રહી છે. સાયબર અપરાધીઓ દ્વારા ફેક એકાઉન્ટ બનાવી લોકો પાસેથી રૂપિયાની માંગણી અને ફ્રોડ કરવામાં આવતા હોય છે.જેને લઈને પણ જીલ્લા પોલીસ તંત્ર દ્વારા હાલ તપાસ કરાવામાં આવી રહી છે.
લોકોને સાવધાન રહેવા અપીલ
ઘટનાને લઈને ખેડા એસપી અને પોલિસ વિભાગ દ્વારા નાગરિકોને સાવધાન રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. આ ફેક એકાઉન્ટ પરથી આવેલી કોઈપણ રિક્વેસ્ટ નહી સ્વીકારવા જણાવવામાં આવ્યું છે. તેમજ આવી કોઈ પ્રવૃત્તિ જણાય તો પોલીસને જાણ કરવા નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવી છે.