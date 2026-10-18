વડોદરામાં નકલી દસ્તાવેજોનો ખેલ, એક્સ સર્વિસમેનના ખોટા દસ્તાવેજોથી મેળવતા હતા નોકરી
એક્સ-સર્વિસમેનનાં કથિત ખોટાં દસ્તાવેજો બનાવી તેનો ઉપયોગ કરતા બે શખ્સોને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે.
Published : October 18, 2026 at 4:41 PM IST
વડોદરાઃ સેનામાં ક્યારેય ફરજ ન બજાવી હોવા છતાં, એક્સ-સર્વિસમેનનાં કથિત ખોટાં દસ્તાવેજો બનાવી તેનો ઉપયોગ કરતા બે શખ્સોને વડોદરા SOG પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે. આરોપીઓ નકલી આર્મી ડિસ્ચાર્જ બુક, સર્વિસ સર્ટિફિકેટ, પેન્શન કાર્ડ અને એક્સ-સર્વિસમેન આઈડી કાર્ડના આધારે સિક્યુરિટી એજન્સીઓમાં નોકરી મેળવતા હતા. પોલીસે દસ્તાવેજો કબજે કરી ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.
વડોદરા શહેરમાં નકલી એક્સ-સર્વિસમેન દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરી નોકરી મેળવવાના કથિત કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. વડોદરા શહેર સ્પેશિયલ ઑપરેશન ગ્રુપ (SOG)એ આર્મીમાં ફરજ બજાવી ન હોવા છતાં પૂર્વ સૈનિક હોવાના ખોટા દસ્તાવેજો બનાવડાવી તેનો ઉપયોગ કરતા બે શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસની કાર્યવાહી દરમિયાન આરોપીઓ પાસેથી આર્મી સંબંધિત વિવિધ દસ્તાવેજો કબજે કરવામાં આવ્યા છે.
પકડાયેલા આરોપીઓમાં ધીરેન્દ્રસિંગ હરીસિંગનો સમાવેશ થાય છે, જે હાલ વડોદરાના ગોરવા વિસ્તારમાં રહે છે અને મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના ફતેહપુરનો રહેવાસી છે. બીજા આરોપીનું નામ ભુપેન્દ્રસિંગ શિવકુમારસિંગ ગૌત્તમ (રાજપુત) છે, જે હાલ વડોદરા શહેરના બાજવા-કરોડિયા વિસ્તારમાં રહે છે અને મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના ફતેહપુરનો રહેવાસી છે.
ખોટા દસ્તાવેજથી મેળવી નોકરી
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, આરોપીઓએ એક્સ-સર્વિસમેન હોવાના કથિત ખોટા દસ્તાવેજોના આધારે સિક્યુરિટી એજન્સીઓમાં પૂર્વ સૈનિક તરીકે નોકરી મેળવી હોવાની વિગતો સામે આવી છે. આ મામલે સેનામાં સેવા આપી હોવાના પુરાવા તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતા દસ્તાવેજોની વિશ્વસનીયતા અને તેના ઉપયોગ અંગે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
વડોદરા SOGએ આરોપી ધીરેન્દ્રસિંગ પાસેથી આર્મીની સેવામુક્તિ પુસ્તિકા, ‘Certificate of Service’, ‘Dependant Certificate’, પેન્શન કાર્ડ અને ‘Ex-Serviceman Identity Card’ કબજે કર્યાં છે. જ્યારે બીજા આરોપી ભુપેન્દ્રસિંગ પાસેથી આર્મીની સેવામુક્તિ પુસ્તિકા, એક્સ-સર્વિસમેન આઈડી કાર્ડ અને ‘Certificate of Service’ બુકની ઝેરોક્ષ મળી આવી છે.
આ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવામાં આવ્યો હતો અને આરોપીઓએ તેના આધારે કઈ સિક્યુરિટી એજન્સીઓમાં નોકરી મેળવી હતી તે સહિતના મુદ્દાઓ તપાસના કેન્દ્રમાં છે. આરોપીઓએ દસ્તાવેજો ક્યાંથી અને કેવી રીતે મેળવ્યા હતા તે અંગે પણ વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ મામલે ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. તપાસ દરમિયાન કબજે કરાયેલા દસ્તાવેજોની ખરાઈ સહિતની વિગતોના આધારે સમગ્ર મામલામાં વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
આ પણ વાંચોઃ