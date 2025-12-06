ETV Bharat / state

રાજકોટમાં 30 વર્ષથી ક્લિનિક ચલાવતો ડિગ્રી વગરનો તબીબ ઝડપાયો, પોલીસની રેડમાં દવા-ઈન્જેક્શનનો જથ્થો મળ્યો

ભાયાવદર પોલીસે તમામ દસ્તાવેજોના આધારે ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

સરસ્વતી સોસાયટીમાંથી ડિગ્રી વગરનો નકલી તબીબ ઝડપાયો
સરસ્વતી સોસાયટીમાંથી ડિગ્રી વગરનો નકલી તબીબ ઝડપાયો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 6, 2025 at 6:03 PM IST

રાજકોટ : ઉપલેટા તાલુકાના ભાયાવદરની સરસ્વતી સોસાયટી વિસ્તારમાં ભાયાવદર પોલીસે સરકારી તબીબી ટીમ સાથે રેડ કરી માન્ય ડિગ્રી વિના મેડિકલ પ્રેક્ટિસ કરનાર બોગસ તબીબને ઝડપી લીધો છે. પોલીસે મેડિકલ સાધનો, દવાઓ અને અન્ય મુદ્દામાલ કબજે કરી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

ઉપલેટા તાલુકાના ભાયાવદરમાં બોગસ તબીબ ઝડપાયો

ભાયાવદર પોલીસ ઇન્સપેક્ટર વી.સી. પરમારના માર્ગદર્શન હેઠળ મળેલી બાતમીના આધારે પોલીસ સ્ટાફ અને કોલકી PHC સ્ટાફે મકાનમાં બનાવેલા દવાખાનામાં છાપો માર્યો હતો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે અમીનભાઈ ગફારભાઈ વિછી કોઇપણ માન્ય ડોક્ટરની ડિગ્રી વિના એલોપેથીક ઇન્જેક્શન, એન્ટીબાયોટીક દવાઓ, સ્ટીરોઇડ દવાઓ રાખી ડોક્ટર તરીકેની પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો હતો.

સરસ્વતી સોસાયટીમાંથી ડિગ્રી વગરનો નકલી તબીબ ઝડપાયો

કોલકી PHC ના મેડિકલ ઓફિસર માનશી શેખલીયા, ફાર્માસીસ્ટ શ્રુતિ સોલંકી, ડેટા ઓપરેટર સાગર ભેસદળીયા, MPHS જીગર જોષી વગેરે ટીમ સાથે રેડ કરવામાં આવી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન અમીનભાઈએ એક "ઓલ ઇન્ડિયા કાઉન્સિલ ઓફ અલ્ટરનેટિવ મેડિકલ સાયન્સ એન્ડ રિસર્ચ"નું સર્ટિફિકેટ રજૂ કર્યું હતું, જેનું રજીસ્ટ્રેશન નંબર 2408745/10 તેમજ RMP (AM)/692/10 હતું. તેણે છેલ્લાં 30 વર્ષથી ક્લિનિક ચલાવતા હોવાનો દાવો કર્યો હતો.

બોગસ તબીબ
ભાયાવદર પોલીસ

ક્લિનિકની તપાસ દરમિયાન જુદા જુદા રોગોની ટેબ્લેટ્સ, ઇન્જેક્શન્સ, એલોપેથીક દવાઓ, શીરપ તેમજ મેડિકલ પ્રેક્ટિસના સાધનો મળી આવ્યા હતા. કોલકી PHCના મેડિકલ ઓફિસરે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ પ્રકારની એલોપેથીક મેડિકલ પ્રેક્ટિસ આ વ્યક્તિ કરી શકતો નથી. પોલીસે BNS 2023 ની કલમ 125 તથા Gujarat Medical Practice Act કલમ 30 હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે.

ભાયાવદરમાં બોગસ તબીબ ઝડપાયો

