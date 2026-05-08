સુરતના વરાછામાં 'મોતની હાટડી' ચલાવતો નકલી તબીબ રામગોપાલ ખંડેલવાલ આખરે જેલભેગો
અગાઉ ગર્ભ પરીક્ષણ અને ગર્ભપાતની પ્રવૃત્તિઓ માટે જેલની હવા ખાઈ ચૂકેલા રામગોપાલે છૂટ્યાં બાદ તરત પાછું એ જ કામ ચાલુ કરી દીધું હતું
Published : May 8, 2026 at 7:20 PM IST
સુરત: શહેરના વરાછા વિસ્તારમાં તબીબી ડિગ્રી વગર જ બાળકીઓની ગર્ભમાં હત્યા કરનાર લેભાગુ ફાર્માસિસ્ટ રામગોપાલ ખંડેલવાલની પોલીસે આંજળા ફાર્મ પાસેથી ધરપકડ કરી છે. આરોપી અગાઉ જેલની હવા ખાઈ ચૂક્યો હોવા છતાં, બહાર આવીને ફરી 'મમતા હોસ્પિટલ'ના નામે ગેરકાયદે ગર્ભપાતનું નેટવર્ક ચલાવી રહ્યો હતો. દરોડા દરમિયાન સામે આવેલા દ્રશ્યોએ આરોગ્ય અધિકારીઓને પણ હચમચાવી દીધા છે.
કાયદાનો જરાય ડર નહીં: 10 હજારમાં ગર્ભ પરીક્ષણ, 15 હજારમાં ગર્ભપાત
આરોપી રામગોપાલ નવેમ્બર 2025માં 'શિવાય હોસ્પિટલ'ના નામે ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ કરતા પકડાયો હતો. જેલમાંથી છૂટ્યાના માત્ર 6 મહિનામાં તેણે જૂના સ્થળે જ નવું બોર્ડ મારીને ફરી ધંધો શરૂ કરી દીધો હતો. તે ઘરે જઈને ગર્ભ પરીક્ષણ કરી આપવાની અને અસુરક્ષિત રીતે ગર્ભપાત કરવાની 'સુવિધા' પૂરી પાડતો હતો. અહીં તે 10 હજાર રૂપિયામાં ગર્ભ પરીક્ષણ અને 15 હજાર રૂપિયા ગર્ભપાત કરાવી આપતો હતો.
મહારાષ્ટ્ર-રાજસ્થાન સુધી નેટવર્ક, પણ સ્થાનિક તંત્ર ઊંઘતું રહ્યું!
નવાઈની વાત એ છે કે આ નેટવર્કની ચર્ચા છેક પાડોશી રાજ્યો સુધી હતી, પરંતુ સુરતનું આરોગ્ય વિભાગ આનાથી સાવ અજાણ હતું. સુરત જિલ્લા મુખ્ય આરોગ્ય અધિકારી (CDHO) ડૉ. અનિલ પટેલની નિષ્ક્રિયતા સામે અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. અધિકારીઓના નાક નીચે આટલો મોટો ગોરખધંધો ચાલતો હોવા છતાં કોઈ તપાસ કે કાર્યવાહી કેમ ન થઈ?
ઉલ્લેખનીય છે કે, ગર્ભ પરીક્ષણ અને ગર્ભપાત બંને ગંભીર ગુનાની શ્રેણીમાં આવે છે તેમ છતાં આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ રોજબરોજ બની રહી છે. રાજ્ય આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાએ પણ આ મુદ્દાને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે, "ગુજરાતના કોઈપણ ખૂણે ભેળસેળ, ગર્ભ પરીક્ષણ કે ગેરકાયદે ગર્ભપાતની માહિતી મળશે તો જે તે જવાબદાર અધિકારીએ ભોગવવું પડશે."
તપાસમાં મોટા માથાઓના નામ ખુલવાની શક્યતા
પોલીસ હવે રામગોપાલના રિમાન્ડ મેળવીને આ નેટવર્કમાં જોડાયેલા અન્ય એજન્ટો અને તેને મદદ કરનારાઓની તપાસ કરશે. એક ફાર્માસિસ્ટ હોવા છતાં તે આટલી હિંમત કઈ રીતે કરતો અને તેનું લાયસન્સ રદ કરવામાં વિલંબ કેમ થયો, તે તપાસનો વિષય બન્યો છે. હાલ તો પોલીસે આ 'મોતની હાટડી' પર તાળા મારી દીધા છે.
