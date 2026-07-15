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ઉનાના કંસારીમાં ડિગ્રી વિના ક્લિનિક ખોલી લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરતા બોગસ ડોક્ટરનો પર્દાફાશ

SOG અને હેલ્થ વિભાગના દરોડામાં ડિગ્રી વગર સારવાર કરતો શખ્સ ઝડપાયો, રૂ. 1 લાખથી વધુની દવાઓ સહિતનો મુદામાલ જપ્ત

SOG અને હેલ્થ વિભાગના દરોડામાં ડિગ્રી વગર સારવાર કરતો શખ્સ ઝડપાયો, રૂ. 1 લાખથી વધુની દવાઓ સહિતનો મુદામાલ જપ્ત
SOG અને હેલ્થ વિભાગના દરોડામાં ડિગ્રી વગર સારવાર કરતો શખ્સ ઝડપાયો, રૂ. 1 લાખથી વધુની દવાઓ સહિતનો મુદામાલ જપ્ત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 10:39 PM IST

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ગીર સોમનાથ: ઉના તાલુકાના કંસારી ગામમાં ડિગ્રી વગર દર્દીઓની સારવાર કરીને લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરનાર એક બોગસ ડોક્ટરનો ગીર સોમનાથ SOG અને તાલુકા હેલ્થ વિભાગની સંયુક્ત ટીમે પર્દાફાશ કર્યો છે. દરોડા દરમિયાન ભાવેશ સોલંકી (રહે સંજવાપુર) નામના શખ્સને ઝડપી તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

મળતી માહિતી મુજબ, કંસારી ગામના ભાચા રોડ પર આવેલી બાપા સીતારામ બેકરીમાં દવાખાનું ચલાવી દર્દીઓને સારવાર આપવામાં આવતી હતી. તપાસ દરમિયાન આરોપી પાસે કોઈ માન્ય તબીબી ડિગ્રી કે મેડિકલ પ્રેક્ટિસ માટે જરૂરી અધિકૃત નોંધણી ન હોવાનું સામે આવ્યું હતું. સ્થળ પરથી ફિઝિયોથેરાપી અને ઓર્થોપેડિક સારવારમાં ઉપયોગમાં લેવાતા વિવિધ સાધનો પણ મળી આવ્યા હતા.

દરોડા દરમિયાન ટીમે સ્ટીરોઇડયુક્ત તેમજ અન્ય દવાઓનો જથ્થો તપાસ્યો હતો. સ્થળ પરથી રૂપિયા 1 લાખથી વધુ કિંમતની દવાઓ સહિતનો મુદામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રાથમિક તપાસમાં આરોપી પ્રતિ દર્દી રૂ. 600થી 1000 સુધીની ફી વસૂલતો હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે.

SOG અને તાલુકા હેલ્થ ઓફિસરની ટીમે સ્થળ પરથી જરૂરી પુરાવા કબજે કરીને બોગસ ડોક્ટર વિરુદ્ધ સંબંધિત કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર વિપુલ દુમાતરે જણાવ્યું હતું કે લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરનાર બોગસ તબીબો સામે આવી કાર્યવાહી આગામી સમયમાં પણ સતત ચાલુ રહેશે.

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