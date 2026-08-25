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અમદાવાદ: ભૂતિયા ડિમોલિશનનો મામલો ગરમાયો, AMCની સામાન્ય સભામાં કોંગ્રેસનો હોબાળો

કોંગ્રેસના કાઉન્સિલરો સામાન્ય સભા પહેલા પોસ્ટર લઈને વિરોધ પ્રદર્શન માટે ઉતર્યા હતા અને તંત્રની કામગીરી સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.

AMCની સામાન્ય સભામાં કોંગ્રેસનો હોબાળો
AMCની સામાન્ય સભામાં કોંગ્રેસનો હોબાળો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2026 at 8:58 PM IST

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અમદાવાદ : ગઈકાલે અમદાવાદના નાના ચિલોડા વિસ્તારમાં ભૂતિયા ડિમોલિશન કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ મામલે આજે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભા દરમિયાન હોબાળો થયો હતો. કોંગ્રેસના કાઉન્સિલરો પોસ્ટર લઈને સામાન્ય સભા પહેલા ભૂતિયા ડિમોલિશનના નામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.

કોંગ્રેસના કાઉન્સિલર નીરવ બક્ષીએ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદ શહેરમાં અત્યંત ગંભીર અને શરમજનક ઘટના બની છે. અમદાવાદ શહેરમાં AMCના અધિકારીઓના નામનો ઉપયોગ કરીને એક પ્રાઇવેટ સિક્યુરિટી એજન્સી દ્વારા ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ મીડિયા સમક્ષ કોર્પોરેશન દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોવાનું દર્શાવવાનો પ્રયાસ થયો હતો."

કોંગ્રેસના કાઉન્સિલરો સામાન્ય સભા પહેલા પોસ્ટર લઈને વિરોધ પ્રદર્શન માટે ઉતર્યા (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "નાના ચિલોડામાં AMCના નામે ભૂતિયા ડિમોલિશન થયું ત્યારે તંત્ર ઊંઘતું ઝડપાયું. શહેરમાં આટલી મોટી કાર્યવાહી થઈ હોવા છતાં કોર્પોરેશનના અધિકારીઓને તેની જાણ કેમ ન થઈ? ડિમોલિશન જેવી મોટી પ્રક્રિયા થઈ રહી હોય અને તંત્રને ખબર ન પડે તે બાબત ગંભીર વહીવટી પ્રશ્ન ઊભો કરે છે."

કોંગ્રેસના કાઉન્સિલરો સામાન્ય સભા પહેલા પોસ્ટર લઈને વિરોધ પ્રદર્શન માટે ઉતર્યા (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે જવાબદાર લોકો અને સિક્યુરિટી એજન્સી સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી.

ભૂતિયા ડિમોલિશનનો મામલો ગરમાયો
ભૂતિયા ડિમોલિશનનો મામલો ગરમાયો (Etv Bharat Gujarat)

તો બીજી તરફ, સામાન્ય સભા શરૂ થાય તે પહેલા જ દર્શક ગેલેરીમાં ભારે હંગામો મચી ગયો હતો. સભાગૃહની કામગીરી વિધિવત રીતે શરૂ થાય તે પૂર્વે જ ગેલેરીમાં બેસવા આવેલા લોકો વચ્ચે અચાનક મોટો વિવાદ સર્જાયો હતો. સામાન્ય સભા પૂર્વે બનેલી આ ઘટનાને કારણે કોર્પોરેશન સંકુલમાં થોડા સમય માટે અફરાતફરી અને ગરમાવો વ્યાપી ગયો હતો.

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TAGGED:

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AMC GENERAL MEETING UPROAR
NANA CHILODA DEMOLITION
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AHMEDABAD FAKE DEMOLITION CASE

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