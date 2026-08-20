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વિજાપુરમાં બોગસ ચલણી નોટનું કૌભાંડ: 500ની નકલી નોટો છાપી બેંક મશીનમાં વટાવવાનો પ્રયાસ, 4ની ધરપકડ

વિજાપુરમાં લેપટોપ અને કલર પ્રિન્ટર વડે 500 રૂપિયાના દરની બોગસ નોટો છાપીને સાચી નોટોમાં ભેળવી વટાવવાના કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે.

વિજાપુરમાં બોગસ ચલણી નોટનું કૌભાંડ
વિજાપુરમાં બોગસ ચલણી નોટનું કૌભાંડ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2026 at 7:20 PM IST

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મહેસાણા: દેવું ચૂકવવા અને શોર્ટકટથી નાણાં કમાવવાની લાલચ યુવાનોને ભારે પડી છે. વિજાપુરમાં લેપટોપ અને કલર પ્રિન્ટર વડે 500 રૂપિયાના દરની બોગસ નોટો છાપીને સાચી નોટોમાં ભેળવી વટાવવાના કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. પોલીસે આ ઘટનામાં 4 લોકોની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

બેંક મેનેજરની સતર્કતાથી ખુલાસો થયો

14 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ વિજાપુરના વિસનગર રોડ પર આવેલી HDFC બેન્ક શાખામાં રોજીંદી કામગીરી ચાલી રહી હતી. બેન્કના મેનેજર સંદિપભાઇ ભટ્ટને બેન્કના કેશ ડિપોઝિટ મશીન (CDM)માં કેટલીક શંકાસ્પદ ગતિવિધિ જણાતા તપાસ હાથ ધરી હતી. એક ગ્રાહક દ્વારા મશીનમાં કૂલ 50,000 રૂપિયા જમા કરાવવા માટે મૂકવામાં આવ્યા હતા. જોકે, મશીને માત્ર 37,000 રૂપિયા જ સ્વીકાર્યા હતા અને બાકીના 13,000 રૂપિયા રિજેક્ટ કર્યા હતા. જ્યારે બેંક દ્વારા રિજેક્ટ થયેલી નોટોની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી, ત્યારે સ્પષ્ટ થયું કે 500 રૂપિયાના દરની 26 નોટો તદ્દન નકલી હતી. આ ગંભીર બાબત અંગે મેનેજર દ્વારા ત્વરિત પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી, જેના આધારે 19 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ સત્તાવાર રીતે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.

વિજાપુરમાં બોગસ ચલણી નોટનું કૌભાંડ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું કે આ પૈસા ધ્રુવકુમાર ભરતભાઈ પટેલ નામના વ્યક્તિએ પોતાની પત્નીના ખાતામાં જમા કરાવ્યા હતા. ધ્રુવ પટેલે પોલીસ સમક્ષ ખુલાસો કર્યો કે આ પૈસા તેના મામાના દીકરા ફેનીલ પટેલે તેને ઉછીના આપેલા પૈસા પરત કરતા આપ્યા હતા.

લેપટોપથી થતું ઉત્પાદન

આ ગુનાનું મૂળ શોધવા પોલીસે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરી હતી. પોલીસ તપાસમાં આ કૌભાંડનો મુખ્ય સૂત્રધાર વિસનગરના કાજીવાડા વિસ્તારમાં રહેતો 32 વર્ષીય આદિલ શકીલભાઈ અકબરભાઈ કુંભાર હોવાનું ખૂલ્યું હતું. પૂછપરછ દરમિયાન આદિલે એવી ચોંકાવનારી કબૂલાત કરી કે, વર્ષ 2025ના સાતમા મહિનામાં તેણે પોતાના આર્થિક ફાયદા માટે ગૂગલ પરથી 500 રૂપિયાની ઓરિજિનલ નોટનો ફર્મો ડાઉનલોડ કર્યો હતો. ત્યારબાદ, પોતાના લેપટોપ અને કલર પ્રિન્ટરનો ઉપયોગ કરીને તેણે બેધડક નકલી નોટો છાપવાનું શરૂ કર્યું હતું.

આદિલે કુલ મળીને આશરે સવા લાખ રૂપિયાની નકલી નોટો છાપી હતી. આ નોટોને તેણે બજારમાં વિવિધ જગ્યાએ વટાવી પણ હતી. ત્યારબાદ, તેની પાસે વધેલી 30,000 રૂપિયાના મૂલ્યની (500ના દરની 60 નોટો) નકલી નોટો તેણે તારીખ 13 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ પોતાના મિત્ર જૈનિમકુમાર ઉર્ફે જય મનિષનાથ ગોસ્વામીને માત્ર 7,000 રૂપિયાના નજીવા દામમાં વેચી દીધી હતી.

શોર્ટકર્ટનો પ્લાન ભારે પડ્યો

આ કૌભાંડમાં સાચી નોટો સાથે નકલી નોટો ભેળવવાનો વિચાર અવિ રાકેશકુમાર ભાખરીયા (પટેલ) નામના યુવાનના દેવાને કારણે ઉદ્ભવ્યો હતો. અવિ વ્યાજે પૈસા ફેરવવાનો અને શેરબજારનો ધંધો કરતો હતો, જેમાં તેને મોટું નુકસાન જતાં તેના પર ભારે દેવું થઈ ગયું હતું. લોકોની સતત ઉઘરાણીથી કંટાળીને તેના દાદાએ પોતાનું મકાન 30 લાખ રૂપિયામાં ગીરો મૂક્યું હતું. આ રકમમાંથી 15 લાખ રૂપિયા રોકડા આવ્યા હતા અને બાકીના ચેકથી મળવાના હતા.

અવિએ આ 15 લાખમાંથી 9.5 લાખ રૂપિયા તેના મિત્રો જય અને રાધેને ચૂકવવાના હતા, અને 6 લાખ રૂપિયા ફેનીલને પરત કરવાના હતા પરંતુ, તેના પરિવારને હરિદ્વાર જવાનું હોવાથી તે કોઈપણ ભોગે પૈસા બચાવવા માંગતો હતો. આ સમયે જય ગોસ્વામીએ નકલી નોટોનો ગુનાહિત શોર્ટકટ બતાવ્યો અને કહ્યું કે તેની પાસે નકલી નોટો છે જે સાચી નોટોમાં આસાનીથી ખપી જશે.

નકલી નોટોનું મિશ્રણ અને પર્દાફાશ

પ્લાન મુજબ, જય ગોસ્વામી અને રાધેકુમાર પટેલે ભેગા મળીને સાચી નોટોના 50,000 રૂપિયાના એક બંડલમાં 500ના દરની 26 નકલી નોટો સિફતપૂર્વક ગોઠવી દીધી. આ બંડલ અન્ય સાચી નોટો સાથે ફેનીલને પકડાવી દેવામાં આવ્યું. અજાણ ફેનીલે જ્યારે આ રકમ ધ્રુવ પટેલને આપી, અને ધ્રુવે બેંકના CDM મશીનમાં જમા કરાવવા પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે મશીનની અત્યાધુનિક સેન્સિંગ સિસ્ટમે તરત જ નકલી નોટો ઓળખી કાઢી અને કૌભાંડનો ભાંડો ફૂટી ગયો હતો.

પોલીસથી બચવા માટે આરોપીઓએ છેલ્લી ઘડી સુધી પ્રયાસો કર્યા હતા. જ્યારે તેમને ખબર પડી કે બેંકમાં નકલી નોટો પકડાઈ ગઈ છે અને વિજાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ ચૂકી છે, ત્યારે તેઓ રાજસ્થાન ભાગી ગયા હતા. પૂછપરછમાં જય ગોસ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, પકડાઈ જવાના ડરથી તેમની પાસે જે પણ બીજી નકલી નોટો બચી હતી તે તમામ તેમણે રાજસ્થાનમાં સળગાવીને નાશ કરી દીધી હતી.

પોલીસની સઘન કાર્યવાહી

મહેસાણા જિલ્લા પોલીસ વડા અને Dysp દિનેશસિંહ ચૌહાણના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ વિજાપુર પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.જે. ચૌહાણે આ કેસની તપાસ હાથ ધરી હતી. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં જ આ ગુનામાં સંડોવાયેલા ચારેય મુખ્ય આરોપીઓ આદિલ કુંભાર, જય ગોસ્વામી, અવિ પટેલ અને રાધેકુમાર પટેલની ધરપકડ કરી લીધી છે. આરોપીઓ વિરુદ્ધ બી.એન.એસ.ની કલમ 178, 179, 180 અને 54 હેઠળ કડક ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

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