મહેસાણાના ઉચરપીમાં ખેતરમાં ચાલતું નકલી કોલ સેન્ટર ઝડપાયું, શેર બજારના નામે રોકાણની લાલચ આપી ઠગાઇ કરતી ગેંગનો પર્દાફાશ
મહેસાણાના ઉચરપીમાં ખેતરમાં ચાલતું નકલી કોલ સેન્ટર ઝડપાયું છે. 'શ્યામ સ્ટોક એડવાઇઝર'ના નામે શેરબજારમાં રોકાણની લાલચ આપી ઠગાઇ કરતી ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે.
Published : October 24, 2026 at 5:48 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણાના ઉચરપીમાં ખેતરમાં ચાલતું નકલી કોલ સેન્ટર ઝડપાયું છે. 'શ્યામ સ્ટોક એડવાઇઝર'ના નામે શેરબજારમાં રોકાણની લાલચ આપી ઠગાઇ કરતી ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે. આ કોલ સેન્ટર કોઇ હાઇફાઇ ઓફિસ કે બિલ્ડિંગમાં નહીં, પરંતુ મહેસાણા તાલુકાના ઉચરપી ગામની સીમમાં આવેલા એક ખેતરમાં બોરવાળી ઓરડીમાં ચલાવવામાં આવતું હતું. નાગરિકો પાસે શેરબજારમાં રોકાણ કરાવવાના નામે આ ગેંગ લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરતી હતી. પોલીસે આ કેસમાં 8 આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
ખેતરમાં ચાલતું નકલી કોલ સેન્ટર ઝડપાયું
મહેસાણા સાયબર ક્રાઇમ પોલીસને ખાનગી રાહે બાતમી મળી હતી કે ઉચરપી ગામની સીમમાં જી.એસ. ફાર્મ પાસે આવેલા ચૌધરી હરેશભાઈ બાબુભાઈના ખેતરમાં આવેલી બોરની ઓરડીમાં કેટલાક શખ્સો ગેરકાયદેસર રીતે કોલ સેન્ટર ચલાવી રહ્યા છે. આ શખ્સો પાસે શેરબજારનું કોઈપણ પ્રકારનું માન્ય લાયસન્સ ન હોવા છતાં તેઓ ડમી સીમકાર્ડ અને મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરીને લોકોને ફોન કરતા હતા. આ સચોટ બાતમીના આધારે સાયબર ક્રાઇમ પોલીસની ટીમે પંચોને સાથે રાખીને અચાનક ખેતરમાં દરોડો પાડ્યો હતો. પોલીસને જોઈને આરોપીઓમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી અને કેટલાક આરોપીઓ ખેતરોમાં ભાગી છૂટ્યા હતા, પરંતુ પોલીસે સ્થળ પરથી કોલિંગનું કામ કરતા 8 જેટલા શખ્સોને ઝડપી લીધા હતા.
પકડાયેલા આરોપીઓની સઘન પૂછપરછમાં તેમની ચોંકાવનારી મોડસ ઓપરેન્ડી સામે આવી છે. આ ગઠિયાઓ 'શ્યામ સ્ટોક એડવાઇઝર' નામની બોગસ કંપનીના એજન્ટ તરીકેની ઓળખ આપીને લોકોને વિશ્વાસમાં લેતા હતા. તેઓ અન્ય સંદિગ્ધ વ્યક્તિઓ પાસેથી ડેટા મેળવીને રેન્ડમ મોબાઈલ નંબરો પર ફોન કરતા હતા. ગ્રાહકોને ફોન કરી તેઓ પૂછતા કે, "નમસ્કાર સર, મેં શ્યામ સ્ટોક એડવાઇઝર કંપની સે બાત કર રહા હું, આપ શેર બજાર મેં ટ્રેડિંગ કરતે હો?". જો ગ્રાહક રસ દાખવે તો તેઓ તેમને પોતાના એન્ડ્રોઇડ મોબાઈલમાં 'માર્કેટ પલ્સ (Market Pulse)' નામની તથા અન્ય ફેક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરાવી શેરબજારના ખોટા ઉતાર-ચઢાવ દર્શાવતા હતા. ગ્રાહકોને વધુ નફો કમાઈ આપવાની લાલચ આપીને તેઓ પોતાના બેંક એકાઉન્ટમાં પૈસા જમા કરાવી લેતા હતા અને તે નાણાં શેરબજારમાં રોકવાને બદલે કાવતરું રચી લોકો સાથે છેતરપિંડી કરતા હતા.
પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી રાજકુમાર ચૌધરી, રોહીતકુમાર સેનમા, નિલેશજી ઠાકોર, વિપુલજી ઠાકોર, અંકિતકુમાર રાવળ, અમનસિંગ સિંગ, ધવલકુમાર પરમાર અને પરેશભાઈ રાવળ એમ કુલ ૮ શખ્સોની ધરપકડ કરી છે. જ્યારે આ રેકેટમાં ડમી સીમકાર્ડ પૂરા પાડનાર અને સંચાલન કરનાર મુખ્ય સૂત્રધારો રૂત્વીક ઉર્ફે સન્ની ચમાર, પીન્ટુ ઠાકોર, સચીન ઉર્ફે નેપાલી, વિષ્ણુભાઇ ઉર્ફે બચ્ચન અને વિકાસ ઉર્ફે વિકો ફરાર થઈ ગયા છે.
પોલીસે સ્થળ પરથી 13 એન્ડ્રોઇડ સ્માર્ટફોન (કિંમત રૂ. 1,15,000), 7 કી-પેડ મોબાઈલ (કિંમત રૂ. 7,000), નકલી આઈડી કાર્ડ્સ, નકલી કન્સલ્ટીંગ કાર્ડ્સ, ડમી સીમકાર્ડના કવર અને હિસાબની ડાયરીઓ સહિત કુલ રૂ. 1,22,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. આ તમામ આરોપીઓ વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 318 (4), 319(2), 336(3),340 (2),61(2) અને 54 હેઠળ ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
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