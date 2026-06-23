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સુરત: બ્રાન્ડેડ કંપનીના નામે નકલી સાબુ બનાવતું કારખાનું પકડાયું, 6.67 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત

સુરતના સરથાણા વિસ્તારમાં જાણીતી કંપનીના નામ અને લોગોનો દુરૂપયોગ કરીને નકલી સાબુ તેમજ કોસ્મેટિક્સ બનાવવાનું કારખાનું ધમધમતું હતું.

બ્રાન્ડેડ કંપનીના નામે નકલી સાબુ બનાવતું કારખાનું પકડાયું
બ્રાન્ડેડ કંપનીના નામે નકલી સાબુ બનાવતું કારખાનું પકડાયું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 11:57 AM IST

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સુરત: સુરતમાં ફરીએકવાર બ્રાન્ડેડ અને જાણીતી કંપનીના નામે નકલી વસ્તુઓ બનાવવાનું એક મોટું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. સુરતના સરથાણા વિસ્તારમાં જાણીતી કંપનીના નામ અને લોગોનો દુરૂપયોગ કરીને નકલી સાબુ તેમજ કોસ્મેટિક્સ બનાવવાનું કારખાનું ધમધમતું હતું. કંપનીના ઓથોરાઇઝ્ડ પર્સનની ફરિયાદના આધારે સરથાણા પોલીસે સૂર્યોદય રો-હાઉસમાં દરોડા પાડીને 6.67 લાખથી વધુના મુદ્દામાલ સાથે એક આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

બ્રાન્ડેડ કંપનીના નામે નકલી સાબુ બનાવતું કારખાનું ઝડપાયું

બનાવની વિગત જોઇએ તો સુરતના સરથાણા વિસ્તારમાં આવેલ સૂર્યોદય રો-હાઉસના મકાન નંબર 21માં લાંબા સમયથી એક મોટું કારસ્તાન ચાલી રહ્યું હતું. મહારાષ્ટ્રની ‘યામી ઘર શોપ પ્રા.લી.’ કંપનીના નામ અને લોગોનો ઉપયોગ કરી અહીં નકલી સાબુ બનાવવામાં આવતા હતા.

બ્રાન્ડેડ કંપનીના નામે નકલી સાબુ બનાવતું કારખાનું પકડાયું (ETV Bharat Gujarat)

કંપનીના ઓથોરાઈઝ્ડ પર્સન જયદીપભાઈ ભટ્ટીને છેલ્લા કેટલાક સમયથી જાણવા મળ્યું હતું કે ઓનલાઇન અલગ-અલગ વેબસાઈટ્સ પરથી તેમની કંપનીના નામે નકલી સાબુ વેચાઈ રહ્યા છે. તપાસ કરતા માલૂમ પડ્યું કે આ તમામ ઓર્ડર સુરતથી જ ઓપરેટ થઈ રહ્યા છે અને તે તમામ નકલી હતા.

સરથાણા પોલીસ મથકના PIએ જણાવ્યું હતું કે, આ ફરિયાદને ગંભીરતાથી લઈ સરથાણા પોલીસે સૂર્યોદય રો-હાઉસમાં દરોડો પાડ્યો હતો જ્યાંથી આરોપી રાજભાઈ પ્રેમજીભાઈ ઘેવરીયાને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. તપાસ દરમિયાન પોલીસને ત્યાંથી સાબુ બનાવવાની પ્લેટો, હજારોની સંખ્યામાં નકલી સ્ટીકરો અને તૈયાર નકલી સાબુનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.

પોલીસે કુલ ₹6,67,500ની કિંમતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે, જેમાં: GHAR SOAP’ અને ‘MAGIC BAR’ના સ્ટીકર મારેલા ₹150 અને ₹100ની કિંમતના હજારો નંગ સાબુ, વિવિધ પ્રકારના કોસ્મેટિક સાબુના સેંકડો નંગ સ્ટીકરો, સાબુ બનાવવાની 30 નંગ પ્લેટો અને ખાલી કવરો મળી આવ્યા હતા.

પોલીસે આરોપી રાજભાઈ ઘેવરીયા વિરુદ્ધ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (B.N.S.S) ની કલમ 173 તેમજ કોપીરાઈટ એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ મામલે પી.એસ.આઈ આર. જે. રહેવર તપાસ ચલાવી રહ્યા છે.

ગ્રાહકોને અપીલ છે કે ઓનલાઇન સામાન મંગાવતી વખતે હંમેશા અધિકૃત વેબસાઈટનો જ ઉપયોગ કરવો. નકલી વસ્તુઓથી સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થઈ શકે છે, ત્યારે પોલીસની આ કામગીરીથી આવા ગઠિયાઓમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.

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