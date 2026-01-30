અમરેલીમાં નકલી બીડી-તમાકુ બનાવવાનું કારખાનું ઝડપાયું, 4.36 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત

ETV Bharat / state

Published : January 30, 2026 at 11:04 PM IST

અમરેલી: અમરેલીમાં નકલી બીડી-તમાકુ બનાવવાનું કારખાનું ઝડપાયું છે. અમરેલી SOG દ્વારા એક કારખાનામાં દરોડા પાડી જુદી જુદી કંપનીના બનાવટી બીડી-તમાકુ બનાવવાનું કારખાનું ઝડપી પાડવામાં આવ્યું હતું.

અમરેલીમાં સ્પેશ્યલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG)ની ટીમે ગુપ્ત માહિતીના આધારે એક કારખાનામાં દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરમિયાન કારખાનામાં જુદી જુદી કંપનીના બનાવટી બીડી-તમાકુ તેમજ નશીલા પદાર્થોનો વેપાર કરવામાં આવતો હતો.

દરોડા દરમિયાન બાગબાન સુરેશ કંપનીના નામે બનાવટી તમાકુ તેમજ ચારભાઇ સંભાજી કંપનીના નામે બનાવટી બીડીનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. તપાસમાં બહાર આવ્યું કે મૂળ કંપનીના નામ અને પેકિંગની નકલ કરી બજારમાં વેચાણ માટે આ બનાવટી ઉત્પાદન તૈયાર કરવામાં આવતા હતા.

સ્પેશ્યલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG)ના પીઆઇ આરડી ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, બાતમીના આધારે સ્થાનિક કારખાનામાંથી મોટી માત્રામાં કાચો માલ (રો મટિરિયલ), પેકિંગ સામગ્રી, મશીનો તેમજ તૈયાર બનાવટી બીડી–તમાકુ જપ્ત કર્યો છે. જપ્ત કરાયેલા તમામ માલની અંદાજીત કિંમત રૂપિયા 4 લાખ 36 હજાર 315 થાય છે. આ સાથે સમગ્ર કારખાનું સીલ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

આ સમગ્ર કેસમાં મુખ્ય આરોપી તરીકે ઈરફાન પઠાણની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા આરોપીની પૂછપરછ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે, જેમાં બનાવટી માલ ક્યાં ક્યાં સપ્લાય કરવામાં આવતો હતો, તેની સાથે અન્ય કોઈ સંડોવાયેલા શખ્સો છે કે નહીં તેમજ કેટલા સમયથી આ ગેરકાયદેસર ધંધો ચાલી રહ્યો હતો તે બાબતે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

પોલીસ દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે બનાવટી બીડી અને તમાકુનો વેપાર માત્ર આર્થિક ગુનો જ નથી પરંતુ જન સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ગંભીર ખતરો છે. આવનારા દિવસોમાં આવા ગેરકાયદેસર કારખાનાઓ સામે વધુ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવી ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે. અમરેલીમાં થયેલી આ મોટી કાર્યવાહીથી ગેરકાયદેસર બનાવટી ઉત્પાદનોના ધંધામાં સંકળાયેલા તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.

