નવસારી: નકલી આર્મીમેન બનીને ફરતો શખ્સ ઝડપાયો, રિવોલ્વર સહિત 8 જીવતા કારતૂસ મળ્યા
SOG પોલીસના હાથે ચડેલા ઘનશ્યામ સોલંકી નામના આર્મી મેન વિરૂધ્ધ આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
Published : November 23, 2025 at 7:50 AM IST|
Updated : November 23, 2025 at 8:06 AM IST
નવસારી: નવસારી જિલ્લામાં નકલી સૈનિક બનીને ફરતા એક વ્યક્તિનો ભેટો અસલી પોલીસ સાથે થઈ ગયો. નવસારી SOG પોલીસે ચીખલી તાલુકાના ઘેજ ગામના રહેવાસી ઘનશ્યામ સોલંકીને ઝડપી પાડ્યો છે.
તપાસમાં ખુલ્યું છે કે ઘનશ્યામ સોલંકી પોતે 15 રાજપૂત રેજીમેન્ટનો સૈનિક હોવાનું ખોટું આઈ કાર્ડ રજૂ કરીને રૌફ જમાવતો હતો. આર્મીનું બોગસ ઓળખકાર્ડ બતાવીને તે લોકો વચ્ચે આર્મીમેન હોવાનું જણાવતો હતો.
પોલીસ તપાસ દરમિયાન ઘનશ્યામ સોલંકી પાસેથી રિવોલ્વર, 8 જીવતા કારતૂસ તથા 17 ખાલી કારતૂસના કેચીસ સહિતનો સામાન કબ્જે કર્યો છે. આ સંદર્ભે SOG પોલીસે તેની વિરુદ્ધ આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે અને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
માહિતી મુજબ ઘનશ્યામ સોલંકીની પત્ની જિલ્લામાં મહિલા મોર્ચામાં ભાજપની ઉપપ્રમુખ તરીકે કાર્યરત છે, જેના કારણે રાજકીય વર્તુળોમાં પણ ચર્ચા જાગી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ કિસ્સામાં અન્ય એક શખ્સ નરેન્દ્રસિંહનું પણ નામ બહાર આવ્યું છે. SOG પોલીસે તેને વોન્ટેડ જાહેર કર્યો છે અને તેની શોધખોળ માટે ટીમો રવાના કરી છે.
પ્રાથમિક પૂછપરછ બાદ નકલી આર્મીમેન ઘનશ્યામ સોલંકીને વધુ તપાસ અને કાયદાકીય કાર્યવાહી માટે ખેરગામ પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો છે. પોલીસ હવે આ સમગ્ર ગઠબંધન પાછળ કોઈ મોટું રેકેટ કાર્યરત છે કે કેમ તે અંગે વધુ તપાસ કરી રહી છે.
નવસારી ટીમને મળેલી બાતમીના આધારે માહિતી ખેર ગામના ઘેજ ગામના ઘનશ્યામભાઈ રમણભાઈ સોલંકી કે જેમની પાસે ગેરકાયદે હથિયાર અને કારતુસ છે, તે બાબતે ચોક્કસ માહિતી મળતા તેમના ઘરે રેડ પાડી હતી. તે દરમિયાન આરોપી ઘનશ્યામભાઈ રમણભાઈ સોલંકી પાસેથી લોડેડ રિવોલ્વર, બે જીવતા કારતૂસ અને 18 ખાલી કારતૂસ મળી આવ્યા હતા, સાથે તેના ઘરમાં તપાસ કરતા 15 રાજપૂત રેજીમેન્ટ આર્મીનું આઈકાર્ડ પણ મળી આવ્યું હતું. જે બાબતે ઊંડાણ પૂર્વક તપાસ કરતા તે ખોટું હોવાનું સામે આવ્યું હતું અને તેનો ખરા તરીકે ઉપયોગ કરીને તેના ઉપર કમાન્ડિંગ ઓફિસરના ખોટા સહી સિક્કા કરીને હથિયાર લાયસન્સ મેળવ્યું હતું અને કાનપુર ખાતેથી હથિયાર ખરીદ્યું હતું. અત્યાર સુધી તેમણે આ ખોટા દસ્તાવેજોને ખરા તરીકે ઉપયોગ કર્યો હોય તે બાબતમાં તેમના વિરોધમાં ખેરગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધી આરોપી ઘનશ્યામ રમણભાઈ સોલંકીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે તેની પાસેથી લોડેડ રિવોલ્વર- 32(7.65એમએમ) SAF કિંમત રૂ 80,000, 6 જીવતા કારતૂસ જેની કિંમત 420 મળીને કુલ 80,420નો મુદ્દા માલ કબજે લેવામાં આવ્યો છે. - એસ.કે.રાય, નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, નવસારી