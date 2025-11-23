ETV Bharat / state

નવસારી: નકલી આર્મીમેન બનીને ફરતો શખ્સ ઝડપાયો, રિવોલ્વર સહિત 8 જીવતા કારતૂસ મળ્યા

SOG પોલીસના હાથે ચડેલા ઘનશ્યામ સોલંકી નામના આર્મી મેન વિરૂધ્ધ આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

નકલી આર્મીમેન ઝડપાયો
નકલી આર્મીમેન ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 23, 2025 at 7:50 AM IST

|

Updated : November 23, 2025 at 8:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવસારી: નવસારી જિલ્લામાં નકલી સૈનિક બનીને ફરતા એક વ્યક્તિનો ભેટો અસલી પોલીસ સાથે થઈ ગયો. નવસારી SOG પોલીસે ચીખલી તાલુકાના ઘેજ ગામના રહેવાસી ઘનશ્યામ સોલંકીને ઝડપી પાડ્યો છે.

તપાસમાં ખુલ્યું છે કે ઘનશ્યામ સોલંકી પોતે 15 રાજપૂત રેજીમેન્ટનો સૈનિક હોવાનું ખોટું આઈ કાર્ડ રજૂ કરીને રૌફ જમાવતો હતો. આર્મીનું બોગસ ઓળખકાર્ડ બતાવીને તે લોકો વચ્ચે આર્મીમેન હોવાનું જણાવતો હતો.

ચીખલી તાલુકાના ઘેજ ગામેથી નકલી આર્મીમેન ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ તપાસ દરમિયાન ઘનશ્યામ સોલંકી પાસેથી રિવોલ્વર, 8 જીવતા કારતૂસ તથા 17 ખાલી કારતૂસના કેચીસ સહિતનો સામાન કબ્જે કર્યો છે. આ સંદર્ભે SOG પોલીસે તેની વિરુદ્ધ આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે અને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

નકલી આર્મી મેન ઘનશ્યામ સોલંકીને કાયદાનું ભાન કરાવાયું
નકલી આર્મી મેન ઘનશ્યામ સોલંકીને કાયદાનું ભાન કરાવાયું (Etv Bharat Gujarat)

માહિતી મુજબ ઘનશ્યામ સોલંકીની પત્ની જિલ્લામાં મહિલા મોર્ચામાં ભાજપની ઉપપ્રમુખ તરીકે કાર્યરત છે, જેના કારણે રાજકીય વર્તુળોમાં પણ ચર્ચા જાગી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ કિસ્સામાં અન્ય એક શખ્સ નરેન્દ્રસિંહનું પણ નામ બહાર આવ્યું છે. SOG પોલીસે તેને વોન્ટેડ જાહેર કર્યો છે અને તેની શોધખોળ માટે ટીમો રવાના કરી છે.

ચીખલી તાલુકાના ઘેજ ગામનો રહેવાસી નકલી આર્મી મેન ઘનશ્યામ સોલંકી
ચીખલી તાલુકાના ઘેજ ગામનો રહેવાસી નકલી આર્મી મેન ઘનશ્યામ સોલંકી (Etv Bharat Gujarat)

પ્રાથમિક પૂછપરછ બાદ નકલી આર્મીમેન ઘનશ્યામ સોલંકીને વધુ તપાસ અને કાયદાકીય કાર્યવાહી માટે ખેરગામ પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો છે. પોલીસ હવે આ સમગ્ર ગઠબંધન પાછળ કોઈ મોટું રેકેટ કાર્યરત છે કે કેમ તે અંગે વધુ તપાસ કરી રહી છે.

એસ.કે.રાય, નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, નવસારી
એસ.કે.રાય, નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, નવસારી (Etv Bharat Gujarat)

નવસારી ટીમને મળેલી બાતમીના આધારે માહિતી ખેર ગામના ઘેજ ગામના ઘનશ્યામભાઈ રમણભાઈ સોલંકી કે જેમની પાસે ગેરકાયદે હથિયાર અને કારતુસ છે, તે બાબતે ચોક્કસ માહિતી મળતા તેમના ઘરે રેડ પાડી હતી. તે દરમિયાન આરોપી ઘનશ્યામભાઈ રમણભાઈ સોલંકી પાસેથી લોડેડ રિવોલ્વર, બે જીવતા કારતૂસ અને 18 ખાલી કારતૂસ મળી આવ્યા હતા, સાથે તેના ઘરમાં તપાસ કરતા 15 રાજપૂત રેજીમેન્ટ આર્મીનું આઈકાર્ડ પણ મળી આવ્યું હતું. જે બાબતે ઊંડાણ પૂર્વક તપાસ કરતા તે ખોટું હોવાનું સામે આવ્યું હતું અને તેનો ખરા તરીકે ઉપયોગ કરીને તેના ઉપર કમાન્ડિંગ ઓફિસરના ખોટા સહી સિક્કા કરીને હથિયાર લાયસન્સ મેળવ્યું હતું અને કાનપુર ખાતેથી હથિયાર ખરીદ્યું હતું. અત્યાર સુધી તેમણે આ ખોટા દસ્તાવેજોને ખરા તરીકે ઉપયોગ કર્યો હોય તે બાબતમાં તેમના વિરોધમાં ખેરગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધી આરોપી ઘનશ્યામ રમણભાઈ સોલંકીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે તેની પાસેથી લોડેડ રિવોલ્વર- 32(7.65એમએમ) SAF કિંમત રૂ 80,000, 6 જીવતા કારતૂસ જેની કિંમત 420 મળીને કુલ 80,420નો મુદ્દા માલ કબજે લેવામાં આવ્યો છે. - એસ.કે.રાય, નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, નવસારી

  1. ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નકલી PA બની સાંસદ સાથે કરી છેતરપિંડી, આ રીતે થયો કૌભાંડનો પર્દાફાશ
  2. મહિલા 'નકલી કલેક્ટર' બની ચેમ્બરમાં ઘૂસી, ઘટનાનો પર્દાફાશ થયા બાદ ધરપકડ
Last Updated : November 23, 2025 at 8:06 AM IST

TAGGED:

FAKE ARMY MAN CAUGHT
FAKE ARMY MAN CAUGHT FORM NAVSARI
NAVSARI NEWS
NAVSARI POLICE
FAKE ARMY MAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.