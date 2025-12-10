15 હજાર રૂપિયામાં ધોરણ 10-12ની 'નકલી માર્કશીટ', અંકલેશ્વરની રોયલ એકેડમીમાંથી ઝડપાયું કૌભાંડ; દિલ્હીથી મુખ્ય સૂત્રધારની ધરપકડ
અંકલેશ્વરમાં ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ કૌભાંડનો ભરૂચ પોલીસે ખુલાસો કર્યો
Published : December 10, 2025 at 10:38 AM IST
અંકલેશ્વર: અંકલેશ્વરમાં ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ કૌભાંડનો ભરૂચ પોલીસે ખુલાસો કર્યો છે. રોયલ એકેડમી કોમ્પ્યુટર ક્લાસીસની આડમાં સક્રિય આ રેકેટ ગુજરાતની બહારના રાજ્યો સુધી ફેલાયેલું હતું. આ કેસના મુખ્ય સૂત્રધાર ચંદન પ્રભાકર પાંડેની દિલ્હીથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે તેની પાસેથી 42 અલગ અલગ નકલી પ્રમાણપત્રો તથા મહાત્મા ગાંધી ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો સિક્કો સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
બનાવની વિગત જોઇએ તો પોલીસને અંકલેશ્વરની રોયલ એકેડમી કોમ્પ્યુટર ક્લાસીસમાં ચાલતા શંકાસ્પદ કામ અંગે માહિતી મળી હતી. ક્લાસીસની આડમાં માત્ર 15 હજાર રૂપિયામાં ધોરણ-10, 12 અને ITIની ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ બનાવવાની ગેરકાયદેસર વ્યવસ્થા ચાલતી હતી. આ સંદર્ભમાં પોલીસે જયેશ પ્રજાપતિની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસને ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ,કોમ્પ્યુટર સહિત 45 હજાર રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો.
તપાસ દરમિયાન જયેશની પૂછપરછ કરતા આ ઘટનાનો મુખ્ય માસ્ટરમાઇન્ડ ચંદન પાંડે હોવાનું ખુલ્યું હતું અને તે દિલ્હીમાં હોવાની માહિતી મળી હતી. જોકે, આરોપી ચંદન પાંડે ખૂબ જ ચતુરાઇથી કાર્યરત હતો અને ગુનો દાખલ થયા બાદ પોતાનો જૂનો મોબાઇલ નંબર બંધ કરી અંડરગ્રાઉન્ડ થઇ ગયો હતો.
ટેકનિકલ સર્વેલન્સથી કર્યો પીછો
જયેશ પાસેથી મુખ્ય આરોપીનો માત્ર એક જ મોબાઇલ નંબર મળ્યો હતો, જેને આધારે ભરૂચ પોલીસની ટેકનિકલ ટીમે સર્વેલન્સ શરૂ કર્યું હતું. ટેકનિકલ ડિટેલ્સ, સોશિયલ પ્લેટફોર્મ અને ડિજિટલ ઇનપુટના આધારે પોલીસે ચંદન પાંડેની હલચલ દિલ્હી વિસ્તારમાં શોધી કાઢી હતી. ભરૂચ પોલીસની એક વિશેષ ટીમ દિલ્હી જવા રવાના થઇ હતી. અનેક દિવસોની સતત રેકી, લોકેશન ટ્રેકિંગ અને તપાસ બાદ પોલીસે ચંદન પાંડેને ઝડપી લીધો હતો અને પછી ભરૂચ લાવવામાં આવ્યો હતો.
મુખ્ય આરોપી પાસેથી 40થી વધુ નકલી માર્કશીટ સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો
પોલીસે ચંદન પાંડેના રૂમ અને કામચાલુ સ્થળોની તપાસ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન પોલીસને 42 નકલી સર્ટિફિકેટ/માર્કશીટ, વિવિધ સંસ્થાના સીલ્સ/સ્ટેમ્પ, મહાત્મા ગાંધી ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો સિક્કો, નકલી દસ્તાવેજો, પ્રિન્ટ કરવા લાગતા મટેરિયલ સહિતનો જથ્થો જપ્ત કર્યો હતો.
DYSP અનિલ સિસારાએ ખુલાસો કરતા જણાવ્યુ કે, આ તમામ મુદ્દામાલ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ કૌભાંડ માત્ર અંકલેશ્વર પૂરતું મર્યાદિત નહોતું પરંતુ તેનું નેટવર્ક રાજ્ય બહાર પણ સક્રિય હતું.
"આ રેકેટ લાંબા સમયથી સક્રિય હતું અને અનેક વિદ્યાર્થીઓ તેની ઝપેટમાં આવ્યા હોવાની શક્યતા છે. તપાસ દરમ્યાન અમને મોટી માત્રામાં ડુપ્લીકેટ પ્રમાણપત્રો અને સીલ્સ મળ્યા છે. ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ દ્વારા મુંબઈ – દિલ્હી સુધી આ નેટવર્કને ટ્રેસ કરવામાં આવ્યું છે. પ્રાથમિક તપાસ પછી વધુ આરોપીઓ સામે કડક કાર્યવાહી થશે."
