અહેમદ પટેલના દિકરા ફૈઝલ પટેલ નવી પાર્ટીના પ્લાનમાં ? એક પોસ્ટથી ભરૂચના રાજકારણમાં ગરમાવો
ફૈઝલ પટેલે પોસ્ટ કર્યા બાદ જણાવ્યું હતું કે કાર્યકર્તાઓ અને લોકો વચ્ચે વાતચીત કર્યા બાદ જ કોઈ મોટો નિર્ણય લેવામાં આવશે.
ભરૂચ: અહેમદ પટેલના દિકરા ફૈઝલ પટેલની એક પોસ્ટથી ભરૂચના રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો. અહેમદ પટેલના પુત્ર ફૈઝલ પટેલ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવેલી એક પોસ્ટે રાજકીય વર્તુળોમાં નવી ચર્ચાઓ જગાવી છે. ફૈઝલ પટેલે પોતાની પોસ્ટમાં કૉંગ્રેસ (AP) નામની નવી પાર્ટી બનાવવાની સંભાવના તરફ ઈશારો કર્યો હતો, જેના કારણે સમગ્ર જિલ્લામાં રાજકીય ચર્ચાઓ ગરમાઈ ગઈ છે.
ફૈઝલ પટેલની આ પોસ્ટ માત્ર એક સંકેત નહીં પરંતુ કાર્યકર્તાઓની મનોદશા અને જનસમર્થન જાણવા માટેનો પ્રયાસ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પોસ્ટ મૂકી તેમણે જણાવ્યું હતું કે કાર્યકર્તાઓ અને લોકોની વચ્ચે વાતચીત બાદ જ કોઈ મોટો નિર્ણય લેવામાં આવશે.
મુમતાઝ પટેલની પ્રતિક્રિયા
ફૈઝલ પટેલની પોસ્ટ બાદ તેમની બહેન મુમતાઝ પટેલે પણ સોશિયલ મીડિયા પર ખુલાસો કરતા લખ્યું હતું કે, “લોકો અમારા પરિવારને ચાહે છે એટલે નવી પાર્ટી બનાવવાનો વિચાર આગળ આવ્યો.” તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, હાલ કોંગ્રેસમાં સારો માહોલ છે, કાર્યકર્તાઓ કામ કરવા તૈયાર છે, અને દરેક સ્તરે સકારાત્મક લહેર જોવા મળી રહી છે.
Just to clarify …I have no plans to join any new political party or be part of any new initiative. My brother’s views and decisions are entirely his own. Please do not link me to this. Thank you 🙏— Mumtaz Patel (@mumtazpatels) November 29, 2025
કાર્યકર્તાઓની નારાજગી મુખ્ય મુદ્દો
ફૈઝલ પટેલે સ્વીકાર્યું કે છેલ્લા કેટલાંક સમયમાં કોંગ્રેસના ઘણા કાર્યકર્તાઓમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે. તેમણે જણાવ્યું— 2024 પછી સ્થાનિક સ્તરે નારાજગી વધી છે. કેટલાક કોંગ્રેસના લોકોએ આમ આદમી પાર્ટીનું વલણ પણ કર્યું છે. “મારા કાર્યકર્તા નારાજ છે એટલે હું એમનો અવાજ બનવો એ મારી જવાબદારી છે.” તેમના જણાવ્યા મુજબ,કાર્યકર્તાઓના પ્રતિભાવને આધારે જ નવી દિશામાં આગળ વધવાનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે.
હાઈ કમાન્ડ કરશે અંતિમ નિર્ણય
ફૈઝલ પટેલે સ્પષ્ટ કર્યું કે જો તેઓ કોંગ્રેસમાં જ રહી રાજકીય રીતે સક્રિય રહે તો તેમને મળનારા પદ અને જવાબદારી અંગેનો નિર્ણય કોંગ્રેસ હાઈ કમાન્ડ જ લેશે. પોસ્ટ મૂકી માત્ર કાર્યકર્તાઓની સમજ મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો.
અહેમદ પટેલની છાપ આજે પણ મજબૂત
ફૈઝલ પટેલે કહ્યું કે,લોકો આજે પણ સ્વર્ગસ્થ અહેમદ પટેલની કારકિર્દી અને સેવા યાદ કરે છે. “મારા પિતાએ વર્ષો સુધી ભરૂચ અને ગુજરાત માટે કામ કર્યું છે. લોકોનો સ્નેહ અને સમર્થન આજે પણ અમારો આધાર છે,” એમ તેમણે જણાવ્યું.તેમણે દાવો કર્યો કે કોંગ્રેસના ઘણા લોકો આજે પણ તેમની બાજુએ છે અને સમર્થન આપી રહ્યા છે.
ફૈઝલ પટેલનું નિવેદન
“અમે કાર્યકર્તાઓની માંગ જાણવા માટે પોસ્ટ મૂકી હતી. કાર્યકર્તાઓમાં નારાજગી છે, હું એમનો અવાજ બની રહ્યો છું. લોકો અમારા પરિવારને ચાહે છે એટલે નવી દિશાની વિચારણા થઈ. નવી પાર્ટી અંગેનો નિર્ણય સંપૂર્ણ પ્રતિભાવ મળ્યા બાદ જ લેવાશે.” ફૈઝલ પટેલની આ પોસ્ટથી ભરૂચ રાજકારણમાં નવી સક્રિયતા દેખાઈ રહી છે. આગામી દિવસોમાં કોંગ્રેસ, સ્થાનિક નેતાઓ અને પટેલ પરિવાર વચ્ચે શું નવું રાજકીય સમીકરણ ઊભું થાય છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.