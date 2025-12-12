'ગુજરાતમાં AAPને કારણે નુકસાન થયું, 2027માં ભરૂચની બેઠક ભારે લીડથી જીતીશું'- ફૈઝલ પટેલ
દારૂ-ડ્રગ્સ મુદ્દે મેવાણીના નિવેદનને ફૈઝલ પટેલનું ખુલ્લુ સમર્થન, AAP પર કર્યા પ્રહાર
Published : December 12, 2025 at 3:18 PM IST
અંકલેશ્વર: અંકલેશ્વરના દઢાલ ઇનામ ગામે યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાં સ્વ.અહેમદ પટેલના પુત્ર ફૈઝલ પટેલે હાજરી આપી હતી. ફૈઝલ પટેલે આ દરમિયાન જીગ્નેશ મેવાણીના ડ્રગ્સ-દારૂની મુહિમનું સમર્થન કર્યું હતું અને આમ આદમી પાર્ટી પર પ્રહાર કર્યા હતા.
જીગ્નેશ મેવાણી સાચા અર્થમાં ક્રાંતિકારી નેતા-ફૈઝલ પટેલ
અંકલેશ્વર ખાતે આવેલા દઢાલ ઇનામ ગામમાં સામાજિક કાર્યક્રમમાં ફૈઝલ પટેલે હાજરી આપતા જીગ્નેશ મેવાણીના દારુ-ડ્રગ્સના નિવેદનને સમર્થન આપ્યું હતું. ફૈઝલ પટેલે જીગ્નેશ મેવાણીને સારા મિત્ર અને ક્રાંતિકારી નેતા ગણાવ્યા હતા.
"જીગ્નેશ મેવાણી મારા સારા મિત્ર છે,હું તેમણે ક્રાંતિકારી માનું છું, તેમના જેવું કામ કોંગ્રેસમાં બીજુ કોઇ કરી શકે તેમ નથી. દારુ અને ડ્રગ્સ સામે જે તે લડાઇ રહ્યા છે તે જરૂરી છે. આ ગાંધીજીનું રાજ્ય છે તેની સામે લડવું જ જોઇએ." ફૈઝલ પટેલ, સ્વ.અહેમદ પટેલના પુત્ર
ભરૂચની સીટ 2027માં કોંગ્રેસ જ જીતશે-ફૈઝલ પટેલ
આ સાથે જ ફૈઝલ પટેલે આમ આદમી પાર્ટી પર પ્રહાર કર્યા હતા. ફૈઝલ પટેલે કહ્યુ કે, ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીનો કોઇ ગજ વાગવાનો નથી. ગુજરાત હંમેશાથી કોંગ્રેસ અને ભાજપનો ગઢ રહ્યું છે અને આગામી સમયમાં પણ મુખ્ય લડત આ બન્ને પક્ષ વચ્ચે જ થશે.
"આમ આદમી પાર્ટીનો ગુજરાતમાં કોઇ ગજ વાગવાનો નથી.2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ફૈઝલ પટેલ અને મારી બહેનને આ બેઠકની જવાબદારી સોપવામાં આવી હતી. AAPને કારણે નુકસાન થયું હતું. આમ આદમી પાર્ટીનું કઇ ચાલવાનું નથી. આ કોંગ્રેસનો ગઢ છે. કોંગ્રેસનો વોટર બેઝ ઘણો સ્ટ્રોન્ગ છે અને 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સારૂ કામ કરીશું અને ભરૂચની બેઠક જીતીશું." ફૈઝલ પટેલ, સ્વ.અહેમદ પટેલના પુત્ર
