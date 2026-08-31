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તહેવારમાં 50 હજાર રેશનકાર્ડ ધારકો ખાંડથી વંચિત રહેશે? ફેર પ્રાઇઝ શોપ એસોસિએશનના વિરોધ બાદ સરકારે ચલણની મુદત વધારી

ખાંડ માટે જનરેટ થતા ચલણ ભરવાની મુદતને લઈને ઓલ ગુજરાત ફેર પ્રાઇઝ શોપ એસોસિએશનના મહામંત્રી અને ગુજરાત ફેર પ્રાઈસ શોપ એસોસિએશનના પ્રમુખના સવાલ.

સાંકેતિક તસવીર
સાંકેતિક તસવીર (ians)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2026 at 11:05 PM IST

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રાજકોટ: ગુજરાતમાં સપ્ટેમ્બર માસમાં તહેવારોની મીઠાસ ફિક્કી રહી શકે છે. ગુજરાતમાં સસ્તા અનાજના દુકાનદારો દ્વારા સરકાર સામે મોરચો ખોલીને ગંભીર આરોપ કરવામાં આવ્યા છે. ખાંડ માટે જનરેટ થતા ચલણ ભરવાની મુદતને લઈને ઓલ ગુજરાત ફેર પ્રાઇઝ શોપ એસોસિએશનના મહામંત્રી હિતુભા જાડેજા અને ગુજરાત ફેર પ્રાઈસ શોપ એસોસિએશનના પ્રમુખ પ્રહલાદ મોદીએ સરકારની પ્રક્રિયા સામે સવાલો ઉઠાવ્યા છે.

હિતુભા જાડેજાના જણાવ્યા મુજબ, કોઈપણ માસમાં ખાંડનું વિતરણ કરવાનું હોય તેના આશરે 15 દિવસ અગાઉ પરમિટ આપવામાં આવે છે, ચલણ જનરેટ થાય છે, દુકાનદારો દ્વારા પૈસા ભરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ ગોડાઉનમાંથી દુકાન સુધી ખાંડનો જથ્થો પહોંચાડવામાં આવે છે. સપ્ટેમ્બર માસ માટે પણ ખાંડનું એલોકેશન થઈ ગયું હતું અને 21થી 25 ઓગસ્ટ દરમિયાન તેના પૈસા ભરવા તથા ચલણ જનરેટ કરવાની સમયમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી હતી. પરંતુ સમયમર્યાદા ટૂંકી હોવાથી રાજ્યના આશરે 35 ટકા જેટલા વ્યાજબી ભાવના દુકાનદારો ખાંડનું ચલણ ભરી શક્યા નહીં હોવાનો એસોસિએશનનો આક્ષેપ છે. ત્યારબાદ સરકારે અન્ય ચીજવસ્તુઓના ચલણ ભરવા માટે 25 ઓગસ્ટથી 31 ઓગસ્ટ સુધી મુદત લંબાવી હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, આ એક્સટેન્શનમાંથી ખાંડને બાકાત રાખવામાં આવી હોવાનો હિતુભા જાડેજાએ આક્ષેપ કર્યો છે.

ફેર પ્રાઇઝ શોપ એસોસિએશનના વિરોધ બાદ સરકારે ચલણની મુદત વધારી (ETV Bharat Gujarat)

આ કારણે સપ્ટેમ્બર માસમાં અંદાજે 65 ટકા દુકાનદારોને ખાંડ મળશે, જ્યારે બાકીના 35 ટકા દુકાનોમાં ખાંડ નહીં મળે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. ખાસ વાત એ છે કે એક જ શહેર કે એક જ વિસ્તારમાં આવેલી બે અલગ-અલગ રેશનની દુકાનોમાંથી એક દુકાને ખાંડ મળે અને બીજી દુકાને ખાંડ ન મળે તેવી સ્થિતિ ઊભી થવાની શક્યતા છે. હિતુભા જાડેજાએ જણાવ્યું કે, હાલમાં ખાંડના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. આવી સ્થિતિમાં સરકાર દ્વારા ગરીબ રેશનકાર્ડ ધારકોને સસ્તા ભાવે ખાંડ સહિતની આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ પૂરી પાડવી વધુ જરૂરી બને છે. ખાસ કરીને દિવાળીનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે ગરીબ પરિવારો ખાંડથી વંચિત ન રહે તે માટે સરકાર દ્વારા યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. એસોસિએશનના જણાવ્યા મુજબ, રાજકોટ શહેરમાં આશરે 175 જેટલા સસ્તા અનાજના દુકાનદારો છે, જ્યારે રાજકોટ જિલ્લામાં અંદાજે 700 જેટલા ફેર પ્રાઇઝ શોપ દુકાનદારો છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયાને કારણે રાજકોટ જિલ્લામાં આશરે 50 હજાર જેટલા રેશનકાર્ડ ધારકો ખાંડથી વંચિત રહી શકે તેવી ભીતિ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

બીજી તરફ, એસોસિએશન દ્વારા પોતાના સ્તરે ગોડાઉન અંગે માહિતી મેળવવામાં આવી હોવાનું અને સપ્ટેમ્બર માસમાં 100 ટકા ખાંડનું વિતરણ કરી શકાય તેટલો જથ્થો ગોડાઉનમાં ઉપલબ્ધ હોવાનું જાણવા મળ્યું હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, આ અંગે સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી. ઓલ ગુજરાત ફેર પ્રાઇઝ શોપ એસોસિએશન દ્વારા અગાઉ પણ સરકાર સમક્ષ આ મુદ્દે રજૂઆત કરવામાં આવી હોવાનું અને હવે ફરી રાજ્ય કક્ષાએ રજૂઆત કરવાની તૈયારી હોવાનું હિતુભા જાડેજાએ જણાવ્યું છે. એસોસિએશનની મુખ્ય માંગ છે કે, આવનારા દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ રેશનકાર્ડ ધારકો ખાંડથી વંચિત ન રહે અને દુકાનદારો તથા ગ્રાહકો વચ્ચે ઘર્ષણની સ્થિતિ ઊભી ન થાય તે માટે તમામ પાત્ર કાર્ડધારકોને સંપૂર્ણ ખાંડનો જથ્થો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે.

ફેર પ્રાઇઝ શોપ એસોસિએશનના વિરોધ બાદ સરકારે ચલણની મુદત વધારી (ETV Bharat Gujarat)

ગુજરાત ફેર પ્રાઈસ શોપના પ્રમુખ, પ્રહલાદ મોદીએ આ અંગે વીડિયો જાહેર કરીને જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતના રાશનકાર્ડ ધારકોને જણાવવાનું કે જે કાર્ડ પર ખાંડ મળે છે, 25 તારીખ સુધી ચલણમાં દુકાનદારને ખાંડ મળવાની હતી. 25 તારીખ પછી જે ચલણ જનરેટ થવાના છે તેમાં ખાંડ આવવાની નથી. એટલે ગુજરાત સરકાર પાસે ગરીબોને આપવાની ખાંડ નથી. ખાંડ બજાર ભડકે બળી રહ્યું છે અને સરકાર ખાંડ આપવા માંગતી નથી. એટલે જે કાર્ડ ધારકોને ખાંડ મળવાની છે તેમને ચા મોળી પીવાનો વખત આવવાનો છે. એટલે મારી કાર્ડ ધારકોને વીનંતી છે કે દુકાનદારો સાથે ખાંડ બાબતે ઝઘડા કરતા નહીં. આ જવાબદારી સરકારની છે. સરકારે દુકાનદારોને ખાંડ આપવાનું બંધ કર્યું છે ચાલુ માસમાં. એની ખાસ નોંધ લેશો. દુકાનદારો સાથે ઝઘડા ન કરો અને દુકાન પરથી જે વસ્તુ મળે તેને લઈને સંતોષ માનવા વિનંતી કરું છું.

જે બાદ સરકાર દ્વારા ખાંડના વિતરણ અને ચલણ ભરવાની મુદતને લંબાવવામાં આવી હોવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. અન્ન, નાગરિક પુરવઠા મંત્રી રમણ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ નોંધાયેલા અંત્યોદય અને બી.પી.એલ. કાર્ડધારકોને તહેવારોમાં ખાંડનો પૂરતો જથ્થો સરળતાથી મળી રહે તે માટે આગોતરું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વાજબી ભાવના દુકાનદારો માટે સપ્ટેમ્બર-2026 માસના ખાંડ સહિતની અન્ય જણસીઓના ચલણ ભરવાની છેલ્લી તારીખ લંબાવીને હવે તા.03/09/2026 કરવામાં આવી છે.

ખાંડ વિતરણના નિયમો અને રાહત દર રાજ્યમાં અંત્યોદય તથા બી.પી.એલ. કેટેગરીના રેશનકાર્ડ ધારકોને કુટુંબના સભ્યોની સંખ્યા મુજબ ખાંડનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. જેમાં અંત્યોદય કાર્ડધારકો માટે રૂ. 15 પ્રતિ કિ.ગ્રા. તેમજ બી.પી.એલ. કાર્ડધારકો માટે રૂ. 22 પ્રતિ કિ.ગ્રાના દરે વિતરણ કરવામાં આવે છે. આગામી તહેવારોને ધ્યાને રાખી રાજ્ય સરકાર દ્વારા એક માસ અગાઉ એટલે કે ઓગસ્ટ-2026માં જ પરિવારની જરૂરિયાત મુજબ ખાંડની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી. જે અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં કુલ 7,100 મેટ્રિક ટન ખાંડનો જથ્થો લાભાર્થીઓને વિતરિત કરવામાં આવ્યો છે.

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