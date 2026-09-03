ભાવનગરમાં મોટા શીતળા માતાજીના મંદિરે મેળો, પૂજા કર્યા બાદ બપોરનું ઠંડુ આરોગવાની પ્રથા
ભાવનગરમાં શીતળા માતાજીના મંદિરે સવારથી મહિલાઓ પૂજા કરવા પહોંચી હતી. શહેર જિલ્લામાં માતાજીની સવારમાં પૂજા કર્યા બાદ બપોરનું ભોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : September 3, 2026 at 5:35 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગરમાં શીતળા માતાજીના મંદિરે સવારથી મહિલાઓ પૂજા કરવા પહોંચી હતી. શહેર જિલ્લામાં માતાજીની સવારમાં પૂજા કર્યા બાદ બપોરનું ભોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મોટા શીતળા માતાજીના મંદીરે આજે ભવ્ય મેળાનું પણ આયોજન થાય છે.
ભાવનગરમાં મંદિરોમાં મહિલાઓની લાઇનો
ભાવનગર શહેરમાં અને જિલ્લામાં શીતળા સાતમને લઈને આજે સવારથી મંદિરોમાં મહિલાઓની લાઈનો લાગી હતી. સાતમ આઠમના તહેવારમાં આજે શીતળા માતાજીની પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે. શહેરના વિવિધ મંદિરોમાં મહિલાઓ પૂજા કરવા પહોંચી હતી. ત્યારે શહેરના મોટા શીતળા માતાજીના મંદિર સહિત શહેરના અન્ય મંદિરોમાં મહિલાઓ પૂજા કરવા પહોંચી હતી.
ભાવનગરમાં મોટા શિયાળામાં તેમજ અન્ય મંદિરોમાં પૂજા
ભાવનગર શહેરમાં સાતમ આઠમ તહેવારોનો પ્રારંભ થયો છે ત્યારે ભાવનગરના ઘોઘા રોડ ઉપર આવેલા મોટા શીતળા માતાજીના મંદિરે રહેલી સવારથી લોકોની ભીડ લાગી હતી. ભાવનગરના ઘોઘા રોડ ઉપર આવેલા મોટા શીતળા માતાજીના મંદિરે માતાજીના શરણમાં આસપાસમાં રહેતી મહિલાઓ સહિત અન્ય વિસ્તારમાંથી પણ મહિલાઓ પૂજા કરવા પહોંચી હતી.
મોટા શીતળા માતાજીની પૂજા અને ઠંડુ આરોગવાની પરંપરા
રાંધણ છઠના દિવસે ભોજન બનાવી લીધા બાદ સાતમના દિવસે આરોગવાનું હોય છે. પરંતુ ભાવનગર સહિત ગુજરાતમાં ચાલી આવતી પરંપરા મુજબ સાતમના દિવસે પહેલા મહિલાઓ માતાની પૂજા કરવા પહોંચે છે. શીતળા સતામને લઈને શ્રીફળ વધેરી પૂજા અર્ચના કર્યા બાદ બપોરના સમયે ઠંડુ આરોગવાની પરંપરા છે જેને પગલે સવારથી શીતળા માતાજીના મંદિરોમાં મહિલાઓની લાંબી લાઈનો લાગી હતી.
માતાજીના મંદિરે ભરાય છે મેળો
ભાવનગરના ઘોઘા રોડ ઉપર આવેલા મોટા શીતળા માતાજીના મંદિરે સાતમનો મેળો ભરાય છે. આ સાથે મેળામાં આસપાસના લોકો તેમજ આસપાસના ગામડાના લોકો પણ આવે છે સવારથી સાંજ સુધી મેળામાં પોતાના પરિવાર સાથે લોકો આજના દિવસની ઉજવણી કરે છે. ત્યારે માતાજીના મંદિરે રાજકીય આગેવાનો અને સમાજના આગેવાનો પણ હાજરી આપતા હોય છે.
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