ભાજપ સરકારની નિષ્ફળતાને કારણે લોકો મોંઘવારીથી પરેશાન, અમદાવાદ આવેલા કોંગ્રેસ નેતા સુરજેવાલાના પ્રહાર
18-19 નવેમ્બરના રોજ ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની પોલિટિકલ અફેયર્સ કમિટીની બે દિવસીય બેઠક યોજાઈ રહી છે, તેમાં ભાગ લેવા માટે રણદીપસિંહ સુરજેવાલા અમદાવાદ આવ્યા છે.
By ANI
Published : November 18, 2026 at 12:07 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 12:17 PM IST
અમદાવાદઃ કોંગ્રેસના મહાસચિવ અને ગુજરાતના પ્રભારી રણદીપ સિંહ સુરજેવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત કોંગ્રેસ 18-19 નવેમ્બરના રોજ તેની પોલિટિકલ અફેયર્સ કમિટી(PAC) ની બે દિવસીય બેઠક યોજશે. આ બેઠકમાં પાર્ટીના આગામી કાર્યક્રમોની રણનીતિ ઘડવામાં આવશે અને વધતી જતી મોંઘવારી અંગે રાજ્યની ભાજપ સરકાર પર નિશાન સાધવામાં આવશે.
આ બેઠક 2027ની ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને યોજાઈ રહી છે. અમદાવાદમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા સુરજેવાલાએ કહ્યું કે, "અમે આજે અને કાલે પોલિટિકલ અફેયર્સ કમિટીની બે દિવસીય બેઠક દરમિયાન ધારાસભ્યો, ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્યો, ભૂતપૂર્વ સાંસદો અને વરિષ્ઠ નેતાઓ સાથે અમારા આગામી રાજકીય કાર્યક્રમોની રૂપરેખા તૈયાર કરવા માટે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ."
📍अहमदाबाद,गुजरात नववर्ष के पावन अवसर पर सभी गुजरात प्रदेश के प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि नववर्ष सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नई खुशियाँ लेकर आए तथा हमारा गुजरात और देश विकास की नई ऊँचाइयों को छुए। आज और कल राजनीतिक मामलों की समिति, विधायकों, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के साथ आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों एवं जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। गुजरात की जनता आज महंगाई, किसानों की समस्याओं, कृषि मजदूरों की पीड़ा और आम परिवारों के बिगड़ते बजट से जूझ रही है। मोरबी से सूरत और अहमदाबाद तक जनता की परेशानियाँ सरकार की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। हमारा संकल्प है कि जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाएँ और गुजरात के हक, हित एवं विकास के लिए निरंतर संघर्ष करें। जनता की खुशहाली और गुजरात का विकास ही हमारी प्राथमिकता है।— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) November 18, 2026
આર્થિક મુદ્દાઓ પર ભાજપ પર નિશાન સાધતા સુરજેવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "ભાજપ સરકારની નિષ્ફળતાને કારણે, મોરબી અને સુરતથી અમદાવાદ સુધીના ગુજરાતના લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. સામાન્ય માણસ અને ગૃહિણીઓનું બજેટ બગડ્યું છે. સરકાર પોતે સ્વીકારે છે કે ફુગાવો 12.05 ટકા સુધી વધી ગયો છે, પરંતુ વાસ્તવમાં, છૂટક ફુગાવો 25-30 ટકા છે. જ્યારે પણ ગુજરાતના લોકો સમસ્યાઓનો સામનો કરે છે અને રાજ્યનું અર્થતંત્ર નબળું પડે છે, ત્યારે યુવાનો, ખેડૂતો, ગરીબો અને મહિલાઓ માટે નવો રોડમેપ તૈયાર કરવો એ અમારી ફરજ અને જવાબદારી છે."
મોંઘવારી ઘટાડવાની ગેરંટી આપનારાઓના શાસનમાં આજે મોંઘવારી જ જનતાની સૌથી મોટી મુશ્કેલી બની છે! https://t.co/oDZkT0Ik4H— Amit Chavda (@AmitChavdaINC) November 17, 2026
આ પહેલા મંગળવારે, ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ અમિત ચાવડાએ પણ વધતી જતી મોંઘવારી અંગે ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારની ટીકા કરી હતી. ચાવડાએ કહ્યું હતું કે, "ફુગાવો વધી રહ્યો છે અને ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન ઘટી રહ્યું છે. એક તરફ રોજગારીની તકો ઘટી રહી છે, તો બીજી તરફ, 'ડબલ એન્જિન' સરકારના શાસનમાં આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના વધતા ભાવે સામાન્ય લોકોને બેવડી મુશ્કેલીમાં મુકી દીધા છે."
"બહુ જોઈ મોંઘવારીની માર, અબ હટાવો ભાજપ સરકાર!" ૧૦૦ દિવસમાં મોંઘવારી ઘટાડવાના વાયદા કરીને સત્તામાં આવેલી ભાજપ સરકારના શાસનમાં આજે સામાન્ય પરિવારોનું બજેટ સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયું છે. ઓઈલ મિલરો સાથેની મિલીભગતના કારણે ખાદ્યતેલનો ડબ્બો ₹૩,૧૧૦, શાકભાજીમાં ૨૨% ભાવવધારો અને CNG ₹૧૦૦ પ્રતિ કિલો સુધી પહોંચતા મધ્યમ વર્ગની કમર તૂટી ગઈ છે. એક તરફ રિટેલ મોંઘવારી દર ૪.૮૮% (૧૫ મહિનામાં સૌથી વધુ) અને હોલસેલ મોંઘવારી દર ૧૨.૨૯% પર પહોંચ્યો છે, તો બીજી તરફ ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન ઘટીને ૨.૨% થતાં બેરોજગારીનું સંકટ વધુ ઘેરું બન્યું છે. નિષ્ઠુર ભાજપ સરકારની આ ટેક્સ લૂંટ સામે જનતા અને ગૃહિણીઓના આક્રોશને વાચા આપવા આગામી દિવસોમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી સમગ્ર ગુજરાતમાં રસ્તા પર ઉતરીને ઉગ્ર જનાંદોલન કરશે. #મોંઘવારી #ભાજપ_હટાવો #ગુજરાત_કોંગ્રેસ #Inflation #Gujarat— Amit Chavda (@AmitChavdaINC) November 17, 2026
ચાવડાએ કહ્યું હતું, "ભાજપ સરકારની આર્થિક નીતિઓએ સામાન્ય પરિવારોનું બજેટ બગાડી નાખ્યું છે, જેના કારણે ગૃહિણીઓ માટે ઘર ચલાવવાનું મુશ્કેલ બન્યું છે."
મહત્વપૂર્ણ છે કે, વર્ષ 2022ની ચૂંટણીમાં 77 બેઠકોથી ઘટીને માત્ર 17 બેઠકો પર સમેટાયા બાદ, કોંગ્રેસ 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વધુ સારા પ્રદર્શનનું લક્ષ્ય રાખી રહી છે. ગુજરાત ભાજપનો ગઢ ગણાય છે. જ્યાં વર્ષ 1995 થી ભાજપ સત્તાનું શાસન ભોગવી રહી છે.
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