મહેસાણામાં ઝેર ઓકતી ફેક્ટરી: પ્રદૂષણને લીધે વિદ્યાર્થીઓ બીમાર પડ્યા, શાળાઓ બંધ કરવી પડી
મહેસાણા તાલુકાના સામેત્રા અને મરેડા પંથકમાં આવેલી પેપર મિલમાંથી નીકળતી અસહ્ય દુર્ગંધ અને ઝેરી ગેસને કારણે લોકોના જીવ જોખમમાં મુકાયા છે.
Published : August 19, 2026 at 8:55 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા તાલુકાના સામેત્રા અને મરેડા પંથકમાં આવેલી પેપર મિલમાંથી નીકળતી અસહ્ય દુર્ગંધ અને ઝેરી ગેસને કારણે લોકોના જીવ જોખમમાં મુકાયા છે. ફેક્ટરીના પ્રદૂષણને કારણે શાળાએ જતા વિદ્યાર્થીઓની તબિયત લથડતાં, ચક્કર આવવા અને ઉલટી-ઉબકા જેવા કિસ્સાઓમાં ચિંતાજનક વધારો થયો છે. રોષે ભરાયેલા વાલીઓએ પોતાના સંતાનોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં લઇ સામેત્રા અને મરેડા ગામની શાળાઓનો સંપૂર્ણ બહિષ્કાર કર્યો હતો. પેપર મિલ બંધ નહીં થાય તો સ્થાનિકોએ ઉગ્ર આંદોલનની પણ વાત કરી છે.
પેપર મિલની અસહ્ય દુર્ગંધથી લોકો પરેશાન
મહેસાણા તાલુકાના સામેત્રા અને મરેડા અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આવેલી ટ્વીલાઇટ પેપર મિલ દ્વારા ફેલાવવામાં આવતા વાયુ પ્રદૂષણ અને અસહ્ય દુર્ગંધના કારણે સમગ્ર પંથકમાં જનઆક્રોશ ભભૂકી ઊઠ્યો છે. ફેક્ટરીમાંથી નીકળતી ઝેરી વાસ અને પ્રદૂષણને કારણે શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકો તેમજ સ્થાનિક નાગરિકોના આરોગ્ય સામે ગંભીર સંકટ ઊભું થયું છે. છેલ્લા ચાર વર્ષથી ચાલી રહેલી આ સમસ્યાએ વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતાં આખરે સામેત્રા, મરેડા સહિતના ગામોના વાલીઓએ પોતાના બાળકોને શાળાએ મોકલવાનું બંધ કરી દીધું છે.
અસહ્ય દુર્ગંધથી વિદ્યાર્થીઓ બેભાન
સામેત્રા અને મરેડા હાઈસ્કૂલ અને પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતા 119થી વધુ બાળકો દરરોજ આ અસહ્ય દુર્ગંધનો સામનો કરી રહ્યા છે. શાળામાં અભ્યાસ દરમિયાન બારી-બારણાં બંધ રાખવા છતાં ઝેરી ગંધ વર્ગખંડોમાં પ્રવેશી જાય છે, જેના કારણે બાળકોને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, સતત માથું દુખવું, આંખો અને ગળામાં બળતરા, ચક્કર આવવા તેમજ ઉલટી-ઉબકા જેવી ગંભીર સમસ્યાઓ થાય છે. ધોરણ 12ની વિદ્યાર્થિનીઓને સારવાર માટે મહેસાણાની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી બાટલા ચડાવવા પડ્યા હોવાના કિસ્સા પણ સામે આવ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું છે કે દુર્ગંધના કારણે તેઓ પરીક્ષાની તૈયારી કે અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકતા નથી.
"શિક્ષણ કરતાં સંતાનોનું જીવન વધુ મહત્ત્વનું": વાલીઓએ કર્યો શાળાનો બહિષ્કાર
ગ્રામજનો અને વાલીઓનું કહેવું છે કે છેલ્લા ચાર વર્ષથી આ ફેક્ટરીના પ્રદૂષણ સામે લડત ચાલી રહી છે. અગાઉ રસ્તા રોકો આંદોલન અને ઉચ્ચ સ્તરે રજૂઆતો કરવા છતાં કોઈ નક્કર પરિણામ આવ્યું નથી. વાલીઓએ સ્પષ્ટ ચિમકી આપી છે કે જ્યાં સુધી આ પ્રદૂષણ ફેલાવતી પેપર મિલ સંપૂર્ણપણે બંધ કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી સામેત્રા, મરેડા અને ગોકળગઢ ગામમાંથી કોઈ પણ બાળકને શાળાએ મોકલવામાં આવશે નહીં. ગામના ઉપસરપંચ અને વડીલોએ જણાવ્યું કે, "અમારા માટે બાળકોના શિક્ષણ કરતાં તેમનો જીવ અને સ્વાસ્થ્ય વધુ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. સરકાર એક તરફ પર્યાવરણ સુધારવાની વાતો કરે છે અને બીજી તરફ લોકોના જીવ જોખમમાં મુકાઈ રહ્યા છે."
સગર્ભા મહિલાઓ અને વૃદ્ધોના આરોગ્ય સામે જોખમ
પેપર મિલની દુર્ગંધ માત્ર શાળાઓ પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ સમગ્ર ગામ અને સીમ-ખેતરો સુધી ૨૪ કલાક ફેલાયેલી રહે છે. જેના લીધે સગર્ભા મહિલાઓને સતત ઉબકા-ઉલટી થવા, વૃદ્ધોને અસ્થમા અને એલર્જીની તકલીફો વધવી સામાન્ય બની ગયું છે. ગ્રામજનોને રાત્રે ઊંઘવા માટે પણ એલર્જીની દવાઓ લેવી પડે છે. સ્થાનિકોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે ફેક્ટરી સંચાલકો સામે વહીવટી તંત્ર દ્વારા કડક પગલાં લેવામાં આવતા નથી.
પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (GPCB)ની સ્પષ્ટતા
આ સમગ્ર મામલે ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (GPCB) મહેસાણાના પ્રાદેશિક અધિકારી એન. પી. ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, સામેત્રા અને મરેડા નજીક આવેલી ટ્વીલાઇટ પેપર મિલ સામે અગાઉ પણ ફરિયાદો મળી હતી, જેને પગલે બોર્ડ દ્વારા ક્લોઝર ઓર્ડર (ફેક્ટરી બંધ કરવાનો હુકમ) આપવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત SDM કચેરી દ્વારા પબ્લિક ન્યુસન્સ અંતર્ગત પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. જોકે, એકમ દ્વારા નામદાર હાઈકોર્ટમાંથી સ્ટે મેળવવામાં આવ્યો છે અને હાલ આ કેસ હાઈકોર્ટ તેમજ નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ (NGT)માં પડતર છે. હાલમાં ફેક્ટરી કાર્યરત છે અને દુર્ગંધ નિયંત્રણના ઉપાયો કરાવવામાં આવી રહ્યા છે.
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