સુરતમાં 'શુદ્ધ ગાયનું ઘી' ચેક કરીને ખાજો, ઉમરા વેલંજામાં નકલી ઘી બનાવવાની ફેક્ટરી ઝડપાઇ
સુરતના ઉમરા વેલંજામાં 'શુદ્ધ ગાયનું ઘી' કહીને દોઢ વર્ષથી સોયાબીન તેલ અને ડાલડામાં કેમિકલ ભેળવીને ઝેર પીરસવામાં આવતું હતું
Published : March 13, 2026 at 2:33 PM IST
સુરત: ટેક્સટાઇલ સિટી તરીકે જાણીતા સુરતમાં ફરી એકવાર ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભેળસેળનું મોટું નેટવર્ક ઝડપાયું છે. સુરતના ઉમરા વેલંજા વિસ્તારમાં આવેલા 'અવસર પ્લાઝા'માં ધમધમતા નકલી ઘીના કારખાના પર પોલીસે દરોડા પાડી બે શખ્સ દ્વારા ચલાવવામાં આવતી નકલી ઘીની ફેક્ટરીને ઝડપી લેવામાં આવી છે. આ ટોળકી છેલ્લા દોઢ વર્ષથી સોયાબીન તેલ અને ડાલડામાં કેમિકલ ભેળવીને 'શુદ્ધ ગાયનું ઘી' કહીને લોકોના રસોડા સુધી ઝેર પીરસતા હતા.
બનાવની વિગત જોઇએ તો ઉતરાણ પોલીસને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે 'અવસર પ્લાઝા'માં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. પ્લાઝાના પહેલા માળે આવેલી દુકાન નંબર 106 અને 108માં શંકાસ્પદ ગતિવિધિઓ જોવા મળી હતી. પોલીસે જ્યારે દરોડા પાડ્યા ત્યારે સામે આવ્યું કે દુકાન નંબર 106ને આધુનિક મશીનરી સાથેના કારખાનામાં ફેરવી દેવામાં આવી હતી જ્યારે બાજુની દુકાન (108)નો ઉપયોગ તૈયાર માલા સંગ્રહ માટે સ્ટોર રૂમ તરીકે થતો હતો.
આરોપીઓની પૂછપરછમાં નકલી ઘી બનાવવાની રીતનો ખુલાસો
- સૌ પ્રથમ સોયાબીન તેલ અને ડાલડા ઘીને મોટા વાસણોમાં ગરમ કરવામાં આવતું હતું.
- અસલી ઘી જેવી સુગંધ લાવવા માટે તેમાં ખતરનાક એસેન્સ (કેમિકલ સિરપ) ઉમેરાતું.
- ગાયના ઘી જેવો કુદરતી પીળો રંગ આપવા માટે કૃત્રિમ કલરનો ઉપયોગ થતો હતો.
- તૈયાર મિશ્રણને 'શ્રી સહજાનંદ' અને 'શ્રી ગજાનંદ' જેવી જાણીતી બ્રાન્ડના સ્ટીકરો મારેલા ડબ્બાઓમાં પેક કરી બજારમાં વેચવામાં આવતું હતું.
₹4.94 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
પોલીસે દરોડા દરમિયાન કુલ ₹4,94,940ની કિંમતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે, જેમાં 583 લીટર તૈયાર નકલી ઘી (કિંમત ₹3.50 લાખથી વધુ), 2200 નંગ ખાલી અને ભરેલા ડબ્બા, સીલિંગ મશીન, વજન કાંટો, થર્મોમીટર અને ગેસ સિલિન્ડર સામેલ છે.
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, આ કૌભાંડ છેલ્લા 18 મહિનાથી ચાલતું હતું. આ કેસમાં બે મુખ્ય શખ્સ સામેલ છે:
નિહાર ભરતભાઈ મોવલીયા (ઉં. 32): જે તૈયાર નકલી ઘીને સુરતના સ્થાનિક બજારોમાં સપ્લાય અને સેલિંગ કરતો હતો. પોલીસે તેની અટકાયત કરી છે.
પીયૂષ વિઠ્ઠલભાઈ સાંગાણી (ઉં. 30): જે આખું મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ સંભાળતો હતો. તે હાલ ફરાર છે અને પોલીસે તેને પકડવા ટીમો રવાના કરી છે.
હાલ પોલીસે જપ્ત કરાયેલા ઘીના નમૂના FSL અને ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગમાં પરીક્ષણ માટે મોકલ્યા છે. આ નકલી ઘી કયા કયા વેપારીઓને વેચવામાં આવ્યું છે તે અંગે પણ તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: