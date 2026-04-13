'રોડ ક્રોસ કરતા હતા અને ટ્રક...' સુરેન્દ્રનગરમાં અકસ્માતમાં સાત લોકોના મોત; પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ વર્ણવી આપવીતી

સુરેન્દ્રનગર-વિરમગામ હાઇવે ઉપર આવેલા ભાસ્કરપરા નજીક અકસ્માતમાં એક જ પરિવારના સાત લોકોના મોત થયા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 13, 2026 at 1:00 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર-વિરમગામ હાઇવે ઉપર આવેલા ભાસ્કરપરા નજીક અકસ્માતમાં એક જ પરિવારના સાત લોકોના મોત થયા છે. રાજકોટથી સંઘ મેરા ગામ નજીક જતો હતો ત્યારે લખતરના ભાસ્કરપરા નજીક ટ્રક ચાલકે 10 લોકોને અડફેટે લીધા હતા જેમાંથી સાત લોકોના મોત થયા છે જ્યારે ત્રણ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે.

કેવી રીતે બની ઘટના?

લખતરના ભાસ્કરપરા નજીક ડમ્પર બંધ પડ્યું હતું. ડમ્પરની આગળથી સંઘમાં ચાલીને જતા લોકો અચાનક રોડ ઉપર રોડ ક્રોસ કરવા માટે આડા ઉતર્યા હતા ત્યારે પાછળથી આવતા ટ્રક ચાલકે 10 લોકોને અડફેટે લીધા હતા. આ ઘટનામાં સાત લોકોના મોત થયા છે. અન્ય ત્રણ લોકોને પગ અને હાથના ભાગે ઇજાઓ પહોંચતા વિરમગામ સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. આ ઘટનામાં તમામ મૃતકોની ઓળખ કરવામાં આવી છે અને મૃતદેહને સિવિલ હોસ્પિટલ ખાસે પીએમ માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે લખતરના ભાસ્કર પરા નજીક આ અકસ્માત સર્જાયો છે. રાજકોટથી નીકળેલો સંઘ મેરા ગામ તરફ જતો હતો અને ભાસ્કરપરા નજીક રાત્રિ રોકાણ કરવાનું હતુ.

એક જ પરિવારના સાત લોકોના મોત

રાજકોટના મુંધવા પરિવારને અકસ્માત નડ્યો હતો જેમાં એક જ પરિવારના સાત લોકોના મોત થયા છે. મૃતકોમાં પાંચ મહિલા અને બે પુરૂષનો સમાવેશ થાય છે.

  • રાનીબેન મંગાભાઇ
  • ઝાલુબેન મચ્છાભાઇ મુંધવા
  • મસાભાઇ કરસનભાઇ મુંધવા
  • વજીબેન વિભાભાઇ મુંધવા
  • વિજયાબેન પ્રવીણભાઇ મુંધવા
  • જાલુબેન વેલાભાઇ મુંધવા

બનાવની જાણ થતા જ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેક્ટર અને મામલતદાર, પોલીસ વડા, વઢવાણ ધારાસભ્ય જગદીશ મકવાણા, પાટડીના ધારાસભ્ય પીકે પરમાર સહિતના લોકો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા.

ટ્રક ડ્રાઇવરની અટકાયત

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પોલીસ વડા વૈદિકા બિહાની દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, અકસ્માત ખૂબ ગંભીર છે. આ ઘટનામાં સાત લોકોના મોત થયા છે. અકસ્માત સર્જનાર ડ્રાઇવરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ડ્રાઇવર પોતે લખતરના ઝમર ગામનો રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

