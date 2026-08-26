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Eye Donation Week: જૂનાગઢમાં 14 વર્ષમાં 208 નેત્રદાનથી 416 લોકોને મળ્યું નવું અજવાળું

જૂનાગઢમાં અત્યાર સુધીમાં થયેલા કુલ નેત્રદાનમાંથી 104 દાન વણિક સમાજના છે, જે સૌથી વધુ છે, જ્યારે અન્ય સમાજોમાં જાગૃતિનો અભાવ ચિંતાનો વિષય છે.

જૂનાગઢમાં 14 વર્ષમાં 208 નેત્રદાનથી 416 લોકોને મળ્યું નવું અજવાળું
જૂનાગઢમાં 14 વર્ષમાં 208 નેત્રદાનથી 416 લોકોને મળ્યું નવું અજવાળું (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 26, 2026 at 8:16 PM IST

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જૂનાગઢ: હાલ સમગ્ર દેશમાં નેત્રદાન અઠવાડિયું ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે જૂનાગઢ શહેરમાં છેલ્લા 14 વર્ષથી પંજૂરી આઈ કલેક્શન સેન્ટર સંસ્થા નેત્રદાનની સેવાકીય પ્રવૃત્તિ સાથે કામ કરી રહી છે. છેલ્લા 14 વર્ષમાં 208 વ્યક્તિઓના નેત્રદાન થકી 416 જેટલા વ્યક્તિઓના જીવનમાં છવાયેલા કાયમી અંધારપટને દૂર કરવામાં સફળતા મળી છે. જોકે, 14 વર્ષમાં માત્ર 208 જેટલું નેત્રદાન વર્તમાન આધુનિક યુગમાં ખૂબ જ ઓછું ગણાય છે. લોકોમાં આજે પણ નેત્રદાનને લઈને કેટલીક માન્યતાઓ સ્પષ્ટ થતી નથી, જેને કારણે નેત્રદાન જેવી પવિત્ર સમાજ સેવામાં જોડાવાની લોકજાગૃતિ હજુ ખૂબ ઓછી છે, જેને લઈને નેત્રદાન કરાવતા તબીબો પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

નેત્રદાન અઠવાડિયાની ઉજવણી

સમગ્ર દેશમાં નેત્રદાન અઠવાડિયાની ઉજવણી ચાલી રહી છે. 'જીવતા રક્તદાન અને મૃત્યુ પછી ચક્ષુદાન' આ સૂત્રને સાર્થક કરવા માટે હજુ પણ અનેક ગણું કામ કરવાનું બાકી હોય તે પ્રકારનું ચિત્ર જૂનાગઢમાં સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે. 2011 કે તેની પહેલા જૂનાગઢ શહેર કે જિલ્લામાં નેત્રદાન કરવાને લઈને કોઈ સંસ્થા કાર્યરત હોય તેવું જણાતું નથી.

જૂનાગઢમાં 14 વર્ષમાં 208 નેત્રદાનથી 416 લોકોને મળ્યું નવું અજવાળું (Etv Bharat Gujarat)

2011માં જૂનાગઢના એડવોકેટ ગિરીશ મશરૂના માતૃશ્રીનું નિધન થયું અને તેમણે તેમની ઈચ્છાથી નેત્રદાન કર્યું, ત્યારથી જૂનાગઢમાં નેત્રદાન કરવાની પ્રક્રિયા સામાજિક ધોરણે શરૂ થઈ, જે આજે 14મા વર્ષે પહોંચી રહી છે.

હનુમાન મંદિરના નામ પરથી સંસ્થાનું નામ

વર્ષ 2011માં ગિરીશભાઈ મશરૂ અને કેટલાક જૂનાગઢના શ્રેષ્ઠીઓ દ્વારા શહેર અને જિલ્લામાં ચક્ષુદાનને લઈને કોઈ સંસ્થા હોવી જોઈએ, આવો નિર્ણય પંજૂરી હનુમાન મંદિરના પટાંગણમાં કરવામાં આવ્યો અને ત્યાંથી સંસ્થાની શરૂઆત થઈ, જેનું નામ પંજૂરી નેત્રદાન સંસ્થા રાખવામાં આવ્યું.

ડિસેમ્બર 2013માં પ્રથમ વખત જૂનાગઢના નરસિંહભાઈ અટોદરિયાનું રાત્રિના બે વાગ્યે નેત્રદાન સ્વીકારીને પ્રથમ નેત્રદાનના કિસ્સાની નોંધ સાથે આ સંસ્થા કાર્યરત બની. આજે 14 વર્ષમાં 208 વ્યક્તિઓના નેત્રદાન થકી 416 લોકોના જીવનમાં છવાયેલું કાયમી અંધારું દૂર કરવામાં નેત્રદાન સંસ્થા પંજૂરીને સફળતા મળી છે.

જૂનાગઢમાં વણિક સમાજ સૌથી આગળ

જૂનાગઢ શહેરમાં નેત્રદાન કરવાને લઈને અત્યાર સુધી વણિક સમાજની સૌથી મોટી જાગૃતતા સામે આવી છે. જે 208 વ્યક્તિઓએ મૃત્યુ બાદ નેત્રદાન કર્યું છે, તેમાં 104 વ્યક્તિઓ કે જેમનું નેત્રદાન કરવામાં આવ્યું છે તે વણિક સમાજ સાથે જોડાયેલા હતા.

છેલ્લા 14 વર્ષમાં સૌથી વધારે નેત્રદાન કરવાનો શ્રેય જૂનાગઢમાં આજે પણ વણિક સમાજ લઈ રહ્યો છે. અન્ય સમાજમાં મૃત્યુ બાદ નેત્રદાનને લઈને ખૂબ ઉત્સાહ કે કોઈ મોટી જાગૃતિ જોવા મળતી નથી, જે ખૂબ ચિંતાનો વિષય છે.

કોઈ પણ વ્યક્તિના મૃત્યુ બાદ તેના અગ્નિસંસ્કાર કે દફનવિધિ કર્યા બાદ સ્વસ્થ આંખો કોઈને ઉપયોગમાં આવતી નથી. જો મૃત્યુ બાદ મૃતકના પરિવારજનો નેત્રદાન કરવાનો સંકલ્પ જાહેર કરે તો મૃતક વ્યક્તિની આંખોથી બંને આંખો બંધ હોય તેવા અનેક વ્યક્તિઓને જીવનમાં નવી રોશની મળી શકે છે. આ પ્રકારની જાગૃતિ આવે તે માટે તમામ સમાજે સાથે મળીને સમજદારીપૂર્વક નેત્રદાન કરવાની ક્રિયામાં જોડાવવું જોઈએ.

નેત્રદાન લેનાર ડૉ. સુરેશ ઉંજીયાનો પ્રતિભાવ

વર્ષ 2012માં સ્થાપિત થયેલી પંજૂરી આઈ કલેક્શન સેન્ટર સંસ્થા સાથે પહેલા દિવસથી જ જોડાયેલા આંખના સર્જન ડૉ. સુરેશ ઉંજીયાએ ETV Bharat સાથે વાતચીત કરી હતી, જેમાં તેમણે પણ સ્વીકાર્યું હતું કે આજે આધુનિક સમયમાં પણ નેત્રદાન જેવી ખૂબ જ બહુમૂલ્ય ક્રિયામાં જાગૃતિનો અભાવ જોવા મળે છે, જેને કારણે અનેક સ્વસ્થ આંખો મૃતદેહ સાથે નષ્ટ થઈ રહી છે. જેને કોઈ વ્યક્તિના ઉપયોગમાં આવે અને ન જોઈ શકતી કોઈ પણ વ્યક્તિ આ દુનિયાને ફરીથી જોઈ શકે તે પ્રકારે લોકોએ સમજદારીપૂર્વક આગળ વધવું જોઈએ.

મૃત્યુ બાદ છ કલાકની અંદર નેત્રદાન

કોઈપણ વ્યક્તિના મૃત્યુ પછી છ કલાકની અંદર નેત્રદાન થઈ શકે છે. જે વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું હોય તે વ્યક્તિની આંખો જો ખુલી રહી ગઈ હોય તો તેને બંધ કરી દેવી. મૃતદેહની ઉપર પંખો કે અન્ય સીધી હવા ન લાગે તેનું ધ્યાન રાખવું. પંખો અને સીધી હવાથી આંખનું સ્લેશમ ઓછું થઈ જતું હોય છે, જેથી આંખ ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવી સ્થિતિમાં રહેતી નથી. વધુમાં કોઈ પણ રક્ત ગ્રુપ ધરાવતી વ્યક્તિ પોતાની આંખોનું દાન કરી શકે છે. એક વ્યક્તિના નેત્રદાનથી બે વ્યક્તિના જીવનમાં અજવાળું પાથરી શકાય છે.

કેવી વ્યક્તિઓ નેત્રદાન ન કરી શકે

સામાન્ય રીતે નેત્રદાન કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈ પણ વય જૂથની કરી શકે છે. પરંતુ જે વ્યક્તિનું અવસાન થયું છે, આવી વ્યક્તિ ખૂબ જ ગંભીર કે ચેપી પ્રકારના રોગ જેવા કે કેન્સર, એડ્સ, કમળો જેવી ખૂબ જ ચેપી અને જીવલેણ રોગ ન ધરાવતી હોય તેવી તમામ વ્યક્તિઓ નેત્રદાન કરી શકે છે.

મૃત્યુના છ કલાકની અંદર નેત્રદાન લીધા બાદ આંખના ડોળાનો કાળો ભાગ એટલે કે કોર્નિયા કોઈ પણ વ્યક્તિની આંખોમાં મૂકવામાં આવતો હોય છે. આંખોની અંદર આવેલું કોર્નિયા, કે જેને આપણે કાળો ડોળો તરીકે ઓળખીએ છીએ, તેમાં લોહીનો કોઈ પણ ભાગ હોતો નથી, એટલે કોઈ પણ રક્ત ગ્રુપ ધરાવનાર વ્યક્તિ નેત્રદાન થકી જીવનમાં વ્યાપેલા અંધકારમાંથી અજવાળું પરત મેળવી શકે છે.

કોઈ પણ મૃત વ્યક્તિના શરીરમાંથી આંખો એટલે કે કોર્નિયા લીધા બાદ તેને જે તે જરૂરિયાતમંદ દર્દીમાં પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવતી હોય છે. જો આવા સમયે કોઈ જરૂરિયાતમંદ દર્દી ન હોય તો નેત્રદાન થકી મળેલી કોર્નિયા એટલે કે આંખનો કાળો ડોળો ચક્ષુ બેંકમાં એક અઠવાડિયા સુધી ખૂબ જ સરળતાથી અને સફળતાપૂર્વક સાચવી શકાય છે, જે આ દિવસો દરમિયાન કોઈ પણ વ્યક્તિમાં તેનું દાન થઈ શકે છે.

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