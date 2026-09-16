સુરેન્દ્રનગરમાં 'ટાયરતોડ' રસ્તાથી જનતા ત્રસ્ત, 14 કિલોમીટરના હાઈવે પર 100થી વધુ તોતિંગ ખાડા!
હાલમાં જ પડેલા ધોધમાર વરસાદમાં સુરેન્દ્રનગરથી વઢવાણ વચ્ચેનો 14 કિલોમીટરનો રસ્તો ધોવાઈ ગયો છે.
Published : September 16, 2026 at 11:05 PM IST
સુરેન્દ્રનગરઃ હાલમાં જ પડેલો વરસાદથી ક્યાંક આનંદનો માહોલ છે, તો ક્યાંક વળી ઉપાધી સાબિત થયો છે. સુરેન્દ્રનગરના ગ્રામ્ય પંથકમાં આ વરસાદથી ખેડૂતોના પાકને જીવતદાન મળ્યું છે, જ્યારે સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં આ જ વરસાદથી મસમોટા ખાડા પડતા વાહનચાલકોને અકસ્માતનો ભય સતાવી રહ્યો છે.
સુરેન્દ્રનગર અને વઢવાણને જોડતો 14 કિલોમીટરના રસ્તા પર 100થી વધુ એવા તોતિંગ ખાડા પડ્યા છે વાહનચાલકો પરેશાન છે. સ્થાનિક વાહનચાલકોને આ તૂટેલા રસ્તા અને ખાડાથી ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. 14 કિલોમીટરના આ રસ્તા પર અનેક શાળા-કોલેજ આવેલી છે, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની સૌથી મોટી દૂધની ડેરી પણ આ જ રસ્તા પર આવેલી છે. જ્યાં રોજ અનેક પશુપાલકો દૂધ ભરાવવા માટે જાય છે. લખતર, લીંબડી તરફથી અનેક વાહનો રોજ આ રસ્તા પરથી પસાર થાય છે. અંદાજિત 10 હજારથી વધુ વાહનચાલકો આ ખરાબ રસ્તા પરથી રોજ ભયના ઓથાર હેઠળ પસાર થાય છે.
ભોગાવો નદી પરનો બ્રિજ બદતર હાલતમાં
સુરેન્દ્રનગર અને વઢવાણને જોડતો ભોગવો નદી પરનો બ્રિજ ખૂબ જ દયનીય હાલતમાં છે. ધોળીપોળ ભોગાવો નદી પર હજુ થોડા વર્ષો પહેલા જ બનેલા આ બ્રિજમાં સળિયા બહાર નીકળી ગયા છે. કેટલાક સ્થળે તો ચારથી પાંચ ફૂટ લાંબા ખાડા પડી ગયા છે. બ્રિજ પર બહાર નીકળી ગયેલા આ સળિયાથી વાહનચાલકોને ટાયર ફાટી જવાની ભીતિ સતાવી રહી છે.
ઓનલાઈન ફરિયાદ પણ અદ્ધરતાલ જ રહી!
Etv Bharatની ટીમે આ ખરાબ રસ્તા પરથી પસાર થઈ રહેલા એક વાહનચાલકને પૂછ્યું, તો જવાબ મળ્યો આ બદતર રસ્તાને લઈને તેઓ અનેક વખત ઓનલાઈન ફરિયાદ કરી ચુક્યા છે. સાથે જ રૂબરૂ મળીને પણ તંત્રને અગાઉ અનેક વખત રજુઆત કરી છે, છતાં આ રસ્તાનું રિપેરિંગ કામ ન થયું હોવાનો આક્ષેપ વાહનચાલક કરી રહ્યા છે. વાહનચાલકોની માગ છે કે, સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા આ ખરાબ રસ્તાનું ત્વરિત સમારકામ કરે.
50 કરોડ ફાળવ્યા, પણ રસ્તા ક્યારે સુધરશે?
સુરેન્દ્રનગર-વઢવાણ વચ્ચેનો આ 14 કિલોમીટરનો રસ્તો અગાઉ નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી પાસે હતો, જ્યારે હવે આ રસ્તો સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાને સોંપી દેવામાં આવ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના મેયર મુકેશ રાઠોડ પણ આ રસ્તાની હાલત ખરાબ છે તેવું સ્વીકારી રહ્યા છે. મેયર એવો પણ દાવો કરી રહ્યા છે કે, આ રસ્તાના નવીનીકરણ માટે 50 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું છે અને તેના ટેન્ડરની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે પરંતુ સુરેન્દ્રનગરની જનતા સવાલ કરી રહી છે તંત્ર આ વાયદો ક્યારે પૂરો કરશે?
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