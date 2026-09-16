ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગરમાં 'ટાયરતોડ' રસ્તાથી જનતા ત્રસ્ત, 14 કિલોમીટરના હાઈવે પર 100થી વધુ તોતિંગ ખાડા!

હાલમાં જ પડેલા ધોધમાર વરસાદમાં સુરેન્દ્રનગરથી વઢવાણ વચ્ચેનો 14 કિલોમીટરનો રસ્તો ધોવાઈ ગયો છે.

ધોળીપોળ ભોગાવો નદી પરના બ્રિજ પર સળિયા દેખાવા લાગ્યા
ધોળીપોળ ભોગાવો નદી પરના બ્રિજ પર સળિયા દેખાવા લાગ્યા (Etv Bharat Guajrat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2026 at 11:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગરઃ હાલમાં જ પડેલો વરસાદથી ક્યાંક આનંદનો માહોલ છે, તો ક્યાંક વળી ઉપાધી સાબિત થયો છે. સુરેન્દ્રનગરના ગ્રામ્ય પંથકમાં આ વરસાદથી ખેડૂતોના પાકને જીવતદાન મળ્યું છે, જ્યારે સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં આ જ વરસાદથી મસમોટા ખાડા પડતા વાહનચાલકોને અકસ્માતનો ભય સતાવી રહ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગર અને વઢવાણને જોડતો 14 કિલોમીટરના રસ્તા પર 100થી વધુ એવા તોતિંગ ખાડા પડ્યા છે વાહનચાલકો પરેશાન છે. સ્થાનિક વાહનચાલકોને આ તૂટેલા રસ્તા અને ખાડાથી ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. 14 કિલોમીટરના આ રસ્તા પર અનેક શાળા-કોલેજ આવેલી છે, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની સૌથી મોટી દૂધની ડેરી પણ આ જ રસ્તા પર આવેલી છે. જ્યાં રોજ અનેક પશુપાલકો દૂધ ભરાવવા માટે જાય છે. લખતર, લીંબડી તરફથી અનેક વાહનો રોજ આ રસ્તા પરથી પસાર થાય છે. અંદાજિત 10 હજારથી વધુ વાહનચાલકો આ ખરાબ રસ્તા પરથી રોજ ભયના ઓથાર હેઠળ પસાર થાય છે.

સુરેન્દ્રનગર-વઢવાણ રોડની અત્યંત દયનીય સ્થિતિ (Etv Bharat Guajrat)

ભોગાવો નદી પરનો બ્રિજ બદતર હાલતમાં

સુરેન્દ્રનગર અને વઢવાણને જોડતો ભોગવો નદી પરનો બ્રિજ ખૂબ જ દયનીય હાલતમાં છે. ધોળીપોળ ભોગાવો નદી પર હજુ થોડા વર્ષો પહેલા જ બનેલા આ બ્રિજમાં સળિયા બહાર નીકળી ગયા છે. કેટલાક સ્થળે તો ચારથી પાંચ ફૂટ લાંબા ખાડા પડી ગયા છે. બ્રિજ પર બહાર નીકળી ગયેલા આ સળિયાથી વાહનચાલકોને ટાયર ફાટી જવાની ભીતિ સતાવી રહી છે.

ઓનલાઈન ફરિયાદ પણ અદ્ધરતાલ જ રહી!

Etv Bharatની ટીમે આ ખરાબ રસ્તા પરથી પસાર થઈ રહેલા એક વાહનચાલકને પૂછ્યું, તો જવાબ મળ્યો આ બદતર રસ્તાને લઈને તેઓ અનેક વખત ઓનલાઈન ફરિયાદ કરી ચુક્યા છે. સાથે જ રૂબરૂ મળીને પણ તંત્રને અગાઉ અનેક વખત રજુઆત કરી છે, છતાં આ રસ્તાનું રિપેરિંગ કામ ન થયું હોવાનો આક્ષેપ વાહનચાલક કરી રહ્યા છે. વાહનચાલકોની માગ છે કે, સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા આ ખરાબ રસ્તાનું ત્વરિત સમારકામ કરે.

મેયર રાકેશ રાઠોડ 50 કરોડના ખર્ચે રસ્તાના નવીનીકરણની વાત કરી રહ્યા છે (Etv Bharat Guajrat)

50 કરોડ ફાળવ્યા, પણ રસ્તા ક્યારે સુધરશે?

સુરેન્દ્રનગર-વઢવાણ વચ્ચેનો આ 14 કિલોમીટરનો રસ્તો અગાઉ નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી પાસે હતો, જ્યારે હવે આ રસ્તો સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાને સોંપી દેવામાં આવ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના મેયર મુકેશ રાઠોડ પણ આ રસ્તાની હાલત ખરાબ છે તેવું સ્વીકારી રહ્યા છે. મેયર એવો પણ દાવો કરી રહ્યા છે કે, આ રસ્તાના નવીનીકરણ માટે 50 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું છે અને તેના ટેન્ડરની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે પરંતુ સુરેન્દ્રનગરની જનતા સવાલ કરી રહી છે તંત્ર આ વાયદો ક્યારે પૂરો કરશે?

આ પણ વાંચોઃ

TAGGED:

SURENDRANAGAR VADHWAN ROAD
ROAD POOR CONDITION
SURENDRANAGAR MUNICIPAL CORPORATION
SURENDRANAGAR TO VADHWAN
SURENDRANAGAR VADHWAN ROAD ISSUE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.