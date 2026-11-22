વાપીમાં પોલીસની જીપમાં જ ખંડણીના આરોપીનો ભાગવાનો પ્રયાસ! PI પર હાથકડીથી હુમલો, પોલીસે પગમાં મારી ગોળી
ભાગવાના પ્રયાસ દરમિયાન આરોપી જુગરાજે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર પરમાર સાથે ઝપાઝપી કરી હતી. આ દરમિયાન આરોપીએ પોતાના હાથમાં પહેરેલી હથકડી જોરથી પીઆઈના માથાના ભાગે મારી હતી.
Published : November 22, 2026 at 3:51 PM IST
વલસાડ: વાપીના મુખ્ય બજારમાં આવેલા જાણીતા અભિષેક જ્વેલર્સના સંચાલકના પુત્ર પર થયેલા ચપ્પુથી જીવલેણ હુમલા અને ખંડણીના પ્રયાસના ચકચારી કેસમાં આજે બપોરે વધુ એક નાટ્યાત્મક ઘટનાક્રમ સામે આવ્યો છે. પોલીસની કસ્ટડીમાં રહેલા મુખ્ય આરોપી જુગરાજે પોલીસની જીપમાં જ ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ દરમિયાન તેણે એસઓજીના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર પરમાર પર હાથકડી વડે હુમલો કરતાં પોલીસ અધિકારીને ઇજાઓ પહોંચી હતી. આરોપીને ભાગતો અટકાવવા પોલીસે ફાયરિંગ કરતાં ગોળી તેના પગમાં વાગી હતી. ત્યારબાદ પોલીસે તેને ફરીથી ઝડપી લીધો હતો.
જ્વેલર્સના પુત્ર પર જીવલેણ હુમલાથી ચકચાર
વાપીના મુખ્ય બજાર વિસ્તારમાં આવેલા અભિષેક જ્વેલર્સના સંચાલકના પુત્ર પર અગાઉ દુબઇની જેલમાં બેસેલા જગવીન્દર ઉર્ફે જગ્ગી નામના ઇસમે ત્રણ લોકોને જવેલર્સને ડરાવવા માટે કામ સોંપ્યું હતું. જેથી શખ્સોએ ચપ્પુ વડે જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. હુમલામાં યુવકને ગળાના પાછળના ભાગે અને પીઠના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. પ્રાથમિક વિગતો અનુસાર, વેપારી પરિવારને ડરાવી-ધમકાવી ખંડણી વસૂલવાના ઇરાદે આ હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાની બાબત સામે આવી હતી. ઘટનાને પગલે સમગ્ર વાપી શહેરમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી.
ગણતરીના કલાકોમાં ત્રણ આરોપીઓ પોલીસ સકંજામાં
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને વલસાડ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસની અલગ-અલગ ટીમોએ તપાસ હાથ ધરી ગણતરીના કલાકોમાં હુમલામાં સંડોવાયેલા ત્રણ જેટલા આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. આરોપીઓની ધરપકડ બાદ પોલીસ દ્વારા તેમની પાસેથી ગુનાની કડીઓ મેળવવા અને સમગ્ર ઘટનાનું કાવતરું ઉકેલવા વિવિધ સ્થળોએ લઈ જઈ તપાસ કરવામાં આવી રહી હતી.
મુખ્ય આરોપી જુગરાજે પોલીસ કસ્ટડીમાંથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો
પકડાયેલા આરોપીના 9 દિવસના રિમાન્ડ હોય પોલીસ તપાસ માટે તેને બહાર લઇને નીકળી હતી. આજે બપોરના સમયે એસઓજી પીઆઈ પરમાર અને તેમની ટીમ આરોપી જુગરાજને લઈને પોલીસ જીપમાં પરત ફરી રહી હતી. આ દરમિયાન આરોપીએ પોલીસની નજર અને પકડમાંથી છટકી જવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જિપમાં બેસેલા આરોપીએ તેની આગળની સીટ ઉપર બેસેલા પોલીસ જીપના ચાલાકને ગળામાં હાથકડી ભેરવી દઈને અટકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. ઝપાઝપી દરમ્યાન જુગરાજે હાથકડી સાથે પી.આઈને ધક્કો મારતા તેમને ગાલના ભાગે ઈજાઓ થઇ. અચાનક બનેલી આ ઘટનાથી પોલીસ ટીમમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. આરોપીને કાબૂમાં લેવા પોલીસ અધિકારીઓએ પ્રયાસ કરતાં આરોપીએ પ્રતિકાર શરૂ કર્યો હતો.
હાથકડી વડે પીઆઈ પર હુમલો, કપાળ અને જડબાના ભાગે ઇજા
ભાગવાના પ્રયાસ દરમિયાન આરોપી જુગરાજે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર પરમાર સાથે ઝપાઝપી કરી હતી. આ દરમિયાન આરોપીએ પોતાના હાથમાં પહેરેલી હથકડી જોરથી પીઆઈના માથાના ભાગે મારી હતી. હથકડીનો ઘા વાગતાં પીઆઈ પરમારને કપાળ, કાનની વચ્ચે તથા જડબાના ભાગે ઇજાઓ પહોંચી હતી. અચાનક થયેલા હુમલાને કારણે પોલીસ ટીમે આરોપીને વધુ મજબૂતીથી કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
ભાગતા આરોપીને અટકાવવા પોલીસે કર્યું ફાયરિંગ
આરોપી પોલીસની પકડમાંથી છટકીને ભાગી ન જાય તે માટે પોલીસે ફાયરિંગ કર્યું હતું. પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલા એક રાઉન્ડ ફાયરિંગમાં ગોળી આરોપીના પગના ભાગે વાગી હતી. ગોળી વાગતાં આરોપી વધુ આગળ ભાગી શક્યો નહોતો. ત્યારબાદ પોલીસ ટીમે તેને ફરીથી ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસની જીપમાં જ બનેલી આ ઘટનાએ સમગ્ર પોલીસ તંત્રમાં ભારે દોડધામ મચાવી દીધી હતી.
ડીવાયએસપી સહિત પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો
ઘટનાની જાણ થતાં ડીવાયએસપી સહિતના ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ અને જિલ્લાની પોલીસ ટીમો તાત્કાલિક સક્રિય બની હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ કાફલો એકત્ર થયો હતો. ઇજાગ્રસ્ત એસઓજી પીઆઈ પરમારને તાત્કાલિક સારવાર માટે વાપીની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે ગોળી વાગવાથી ઇજાગ્રસ્ત થયેલા મુખ્ય આરોપીને પણ તબીબી સારવાર આપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી.
આરોપીની ભાગવાની વૃત્તિને પગલે સુરક્ષા વધારવાની તૈયારી
પોલીસ તપાસમાં આરોપી જુગરાજ શાતિર સ્વભાવનો અને પોલીસ પકડમાંથી ભાગવાનો પ્રયાસ કરી શકે તેવો હોવાનું સામે આવ્યું હોવાનું જાણવા મળે છે. આ ઘટનાને પગલે હવે આરોપીને વધુ કડક પોલીસ બંદોબસ્ત અને સુરક્ષા હેઠળ રાખવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. જ્વેલર્સના પુત્ર પરના હુમલા અને ખંડણીના પ્રયાસના કેસમાં આરોપીઓની ભૂમિકા, હુમલા પાછળનું કાવતરું અને અન્ય સંભવિત સંડોવણી અંગે પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે.
વાપી ડિવિઝન DySP બી.એન દવેએ જણાવ્યું કે, પકડાયેલ આરોપીને મેડિકલ કરવા લઇ ગયા હતા. જ્યાંથી પરત લાવતી વખતે જુગરાજે પોલીસ જાપ્તા માથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જે દરમ્યાન ઝપઝપી થતા SOG પી.આઈને ગાલના ભાગે હાથકડી વડે ધક્કો મારતા ઈજાઓ થઇ. ભાગી રહેલા આરોપી પર પોલોસે એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરતા પગમાં ગોળી વાગી હતી. હાલ આરોપી સરવાર હેઠળ વાપી સિવિલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે.
આ પણ વાંચો: