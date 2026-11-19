દુબઈથી પાંચ કરોડની ખંડણીનો ખેલ! વાપીના જ્વેલર્સ પર જીવલેણ હુમલો કરાવનાર હેરી ઢીલ્લોનના ત્રણ સાગરીતો પકડાયા
આ સમગ્ર ઘટનાની શરૂઆત ગત તા.3 નવેમ્બર 2026ના રોજ થઈ હતી. ફરિયાદીને અજાણ્યા મોબાઇલ નંબર પરથી વોટ્સએપ કોલ અને વોઇસ મેસેજ આવ્યા હતા.
Published : November 19, 2026 at 11:56 AM IST
વાપી: દુબઈમાં બેસીને ગુજરાતના વેપારીઓને ખંડણી માટે ધમકાવવાના મનસૂબા ધરાવતા ગેંગસ્ટર હેરી ઢીલ્લોનના કાવતરાનો વલસાડ જિલ્લા પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. વાપીના જાણીતા અભિષેક જ્વેલર્સના સંચાલકના પરિવાર પાસેથી રૂ.5 કરોડની ખંડણી માંગ્યા બાદ તેમના નાના ભાઈ પર થયેલા જીવલેણ હુમલાના કેસમાં પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. વલસાડ પોલીસની સતર્કતા, ટેકનિકલ તપાસ અને આંતરરાજ્ય પોલીસ સાથેના સંકલનના કારણે આરોપીઓ ગુજરાતની હદ છોડે તે પહેલાં જ પોલીસના સકંજામાં આવી ગયા હતા.
વોટ્સએપ કોલથી પાંચ કરોડની ખંડણીની માંગણી
આ સમગ્ર ઘટનાની શરૂઆત ગત તા.3 નવેમ્બર 2026ના રોજ થઈ હતી. ફરિયાદીને અજાણ્યા મોબાઇલ નંબર પરથી વોટ્સએપ કોલ અને વોઇસ મેસેજ આવ્યા હતા. કોલ કરનારે પોતાને રોહિત ગોદારા ગેંગનો હરજીન્દર ઉર્ફે હેરી ઢીલ્લોન ગણાવી રૂ.5 કરોડની ખંડણી માંગી હતી. જો ખંડણીની રકમ નહીં આપવામાં આવે તો ફરિયાદી અને તેના નાના ભાઈને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપવામાં આવી હતી.
મહાત્મા ગાંધી માર્કેટમાં વેપારીના ભાઈ પર જીવલેણ હુમલો
ધમકી બાદ તા.17 નવેમ્બર 2026ના રોજ બપોરે વાપીના મહાત્મા ગાંધી માર્કેટ સ્થિત શોપિંગ સેન્ટરમાં ફરિયાદીના નાના ભાઈ પર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. તેઓ શોપિંગ સેન્ટરના વોશરૂમનો દરવાજો લોક કરી રહ્યા હતા ત્યારે લવપ્રીતસિંગ નિર્મલસિંગ અને અમોલકસિંગ ઉર્ફે આશિષે ધારદાર હથિયાર વડે તેમની ગરદન, માથાના પાછળના ભાગે અને પીઠ પર ઘા ઝીંક્યા હતા. ઘટનાને પગલે વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.
વલસાડ પોલીસની ઝડપી કાર્યવાહી, ત્રણ કલાકમાં આરોપીઓ સુધી પહોંચ
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને વલસાડ જિલ્લા પોલીસ તાત્કાલિક હરકતમાં આવી હતી. ઘટનાસ્થળેથી પકડાયેલા નવપ્રિતસિંહની પૂછપરછ દરમિયાન અન્ય બે આરોપીઓની સંડોવણી સામે આવી હતી. આ બંને આરોપીઓ ફરાર થઈ જતાં પોલીસે તેમની શોધખોળ તેજ કરી હતી. પૂછપરછમાં મળેલી વિગતોના આધારે પોલીસે સુરત, નવસારી, વડોદરા અને અમદાવાદ સહિતનાં પોલીસ એકમોને એલર્ટ કર્યા હતા.
દુબઈ અને પંજાબ પોલીસ સાથે સંકલન કરી આરોપીઓની ઓળખ મેળવી
આરોપીઓ અગાઉ દુબઈમાં જેલમાં રહી ચૂક્યા હોવાની વિગતો સામે આવતાં વલસાડ પોલીસે દુબઈ પોલીસ અને પંજાબ પોલીસનો સંપર્ક સાધ્યો હતો. બંને પોલીસ એકમો પાસેથી આરોપીઓના ફોટોગ્રાફ્સ અને જરૂરી વિગતો મેળવી તપાસ આગળ વધારવામાં આવી હતી. CCTV ફૂટેજ, ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને પોલીસના બાતમીદારોની મદદથી આરોપીઓની હિલચાલ પર નજર રાખવામાં આવી હતી. વલસાડ પોલીસની કુનેહભરી કામગીરીના પરિણામે ફરાર આરોપીઓ ગુજરાત છોડે તે પહેલાં જ તેમને ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા. બંને આરોપીઓ ભાડે કરેલી ઇકો કાર મારફતે ભાગવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે સુરત વિસ્તારમાંથી તેમને દબોચી લેવાયા હતા.
એક અઠવાડિયા સુધી મોપેડ ભાડે રાખી જ્વેલર્સની રેકી કરી
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓ તા.12 નવેમ્બરે અમૃતસરથી ટ્રેન મારફતે વાપી આવ્યા હતા અને બીજા દિવસે ગેસ્ટ હાઉસમાં રોકાયા હતા. ત્યારબાદ વોન્ટેડ હેરી ઢીલ્લોનને ટાર્ગેટનું લોકેશન અને ફોટોગ્રાફ્સ મોકલવામાં આવ્યા હતા. આરોપીઓએ ભાડે મોપેડ રાખીને આશરે એક અઠવાડિયા સુધી અભિષેક જ્વેલર્સ અને વેપારીની અવરજવર પર નજર રાખી રેકી કરી હતી. હુમલાના દિવસે પણ તેઓ જ્વેલર્સ નજીક વોચમાં ગોઠવાયા હતા. લવપ્રીતસિંગની બેગમાં કોયતો અને અમોલકસિંગની બેગમાં છરી રાખવામાં આવી હતી.
હુમલાનો વીડિયો બનાવી દુબઈ બેઠેલા હેરીને મોકલ્યો
આ કેસમાં વધુ ચોંકાવનારી બાબત એ સામે આવી છે કે આરોપીઓએ હુમલાની ઘટનાનો વીડિયો પણ બનાવ્યો હતો. પોલીસ તપાસ મુજબ જુગરાજ ઉર્ફે યુવરાજે હુમલાનો વીડિયો બનાવી તાત્કાલિક દુબઈમાં બેઠેલા હેરી ઢીલ્લોનને મોકલી આપ્યો હતો. હુમલા બાદ આરોપીઓ ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયા હતા, પરંતુ પોલીસની ઝડપી કાર્યવાહીથી તેમનો ભાગવાનો પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો હતો.
દુબઈની જેલમાં થઈ હતી હેરી ઢીલ્લોન સાથે ઓળખાણ
પોલીસની પૂછપરછમાં જુગરાજ ઉર્ફે યુવરાજ અંગે મહત્વપૂર્ણ વિગતો સામે આવી છે. તે વર્ષ 2024થી 2026 દરમિયાન દુબઈમાં ટ્રક ડ્રાઇવર તરીકે કામ કરતો હતો. અકસ્માતના કેસમાં અલબરસા જેલમાં સાત દિવસ રહ્યો હતો, જ્યાં મર્ડર કેસમાં જેલમાં બંધ હરજીન્દર ઉર્ફે હેરી ઢીલ્લોન સાથે તેની ઓળખાણ થઈ હતી. ત્યારબાદ ડિપોર્ટ થઈ પંજાબ પરત ફર્યા બાદ હેરીએ તેને મુંબઈમાં ઇન્ટિરિયર ડેકોરેશનની ઓફિસમાં તોડફોડ કરાવવાનું કામ સોંપ્યું હતું. ત્યારબાદ વાપીના સોનાના વેપારીને ડરાવવા હુમલો કરવાનું કાવતરું ઘડાયું હતું. આ કામ માટે દરેક આરોપીને રૂ.50 હજાર આપવાનું નક્કી થયું હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
ત્રણેય આરોપીઓને આઠ દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ
પોલીસે ઝડપાયેલા ત્રણેય આરોપીઓને વાપીની કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી. કોર્ટે ત્રણેય આરોપીઓના આઠ દિવસના પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. આ કેસની વધુ તપાસ એસઓજી વલસાડના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી.ડી. પરમાર કરી રહ્યા છે. પોલીસને આશા છે કે રિમાન્ડ દરમિયાન ખંડણીના કાવતરામાં સંડોવાયેલા અન્ય સાગરીતો અને ગેંગના નેટવર્ક અંગે વધુ વિગતો બહાર આવશે.
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