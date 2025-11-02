સુરત: એક્સપ્રેસ હાઈવે નં. 4 પર ગમખ્વાર અકસ્માત, મીની બસ ટ્રક સાથે અથડાતા 5 મુસાફરો ઘાયલ
બસના ચાલકે સ્ટેયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવતા આગળ જતી ભેંસો ભરેલી ટ્રક સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ હતી. જેમાં 5 મુસાફરોને ઈજા પહોંચી હતી.
Published : November 2, 2025 at 1:27 PM IST
સુરત : એક્સપ્રેસ હાઈવે નં. 4 પર કિમથી નવસારી જતી વિપુલ ટ્રાવેલર્સની મીની લક્ઝરી બસને ગંભીર અકસ્માત નડ્યો હતો. બસના ચાલકે સ્ટેયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવતા આગળ જતી ભેંસો ભરેલી ટ્રક સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ હતી. જેમાં 5 મુસાફરોને ઈજા પહોંચી હતી.
અકસ્માતની વિગતો
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, વિપુલ ટ્રાવેલર્સની મીની લક્ઝરી બસ (નંબર DD 01 S 9843)નો ચાલક એક્સપ્રેસ હાઈવે પર પુર ઝડપે બસ હંકારી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન, ચાલકે અચાનક સ્ટેયરિંગ પરનો કાબૂ ગુમાવી દેતાં, બસ આગળ ચાલી રહેલી ભેંસો ભરેલી ટ્રક (નંબર RJ 21 GB 6348)ની પાછળ જોરદાર ટકરાઈ હતી. ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે બસમાં સવાર કેટલાક મુસાફરો રોડ ઉપર ફંગોળાઈ ગયા હતા.
તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી
અકસ્માત બાદ, એક જાગૃત વાહન ચાલકે ટોલ પ્લાઝા પર જાણ કરતા તુરંત જ હાઈવે ઓથોરિટીની એમ્બ્યુલન્સ, 108 એમ્બ્યુલન્સ અને ક્રેન સાથેની ટીમ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી. ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
ઈજાગ્રસ્તોના નામ
આ અકસ્માતમાં ઈજા પામેલા પાંચ મુસાફરોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
પૂજાબેન પટેલ, (ઉં.વ. 21), દુર્ગાબેન પટેલ, (ઉં.વ. 42), દીપકભાઈ પટેલ, (ઉં.વ. 23), છોટુભાઈ પટેલ, (ઉં.વ. 50), સુરેશભાઈ પટેલ, (ઉં.વ. 46) છે.
ટ્રાફિક અને પોલીસ કાર્યવાહી
અકસ્માતને કારણે એક્સપ્રેસ હાઈવેનો ટ્રાફિક ખોરવાયો હતો, પરંતુ ક્રેનની મદદથી ક્ષતિગ્રસ્ત વાહનોને ઝડપથી હટાવીને ટ્રાફિક રાબેતા મુજબ ચાલુ કરાયો હતો. ઘટનાની જાણ થતા પલસાણા પોલીસનો કાફલો પણ સ્થળ પર પહોંચ્યો હતો. કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે આ કેસ કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનને મોકલવામાં આવ્યો છે, અને કામરેજ પોલીસે અકસ્માતની આગળની તપાસ શરૂ કરી છે.
