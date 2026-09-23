સુરેન્દ્રનગર: દૂધરેજના મધ્યાહન ભોજનના અનાજમાં જીવાતો, તેલમાં ફીણ! બાળકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે રમત
દૂધરેજની સરકારી શાળામાં 120થી વધુ બાળકો અભ્યાસ કરે છે, રિયાલિટી ચેકમાં સડેલું અને જીવાતવાળું અનાજ મળ્યાનો ધડાકો થયો છે.
Published : September 23, 2026 at 5:45 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લાની સરકારી શાળાઓમાં 1.59 લાખ વિદ્યાર્થીઓ માટેની મુખ્યમંત્રી અલ્પાહાર યોજનામાં ગંભીર બેદરકારી સામે આવી છે. જિલ્લાની તમામ સરકારી શાળાઓમાં મધ્યાહન ભોજનની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. તમામ વિદ્યાર્થીઓને નિયમિતપણે ભોજન મળી રહે તે માટે પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. આ માટે સુરેન્દ્રનગર પુરવઠા વિભાગ દ્વારા તમામ શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને સવારે નાસ્તા અને બપોરે જમવા માટે સરકારી અનાજના જથ્થાની ફાળવણી કરવામાં આવે છે. અનાજની ગુણવત્તા, રસોડાની તપાસ અને વિદ્યાર્થીઓને પૂરતું જમવાનું મળે છે કે નહીં તેની જવાબદારી જે તે જિલ્લાના નાયબ મામલતદાર કક્ષાના અધિકારીઓને સોંપવામાં આવી છે. ત્યારે દૂધરેજ પાસે આવેલી સરકારી શાળામાં આ યોજનાને લઈને અનેક ધડાકા થયા છે.
શાળાની અચાનક રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવી હતી. રિયાલિટી ચેક દરમિયાન સડેલું અનાજ હોવાનું સામે આવ્યું છે અને આ પ્રકારનું અનાજ રાંધીને બાળકોને ખવડાવવામાં આવતું હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. જેને લઈને બાળકોનું આરોગ્ય જોખમમાં મુકાય તેવો ઘાટ સર્જાયો છે.
દૂધરેજ ખાતે આવેલી શાળામાં 120થી વધુ બાળકો અભ્યાસ કરે છે. ધોરણ 1થી 8 સુધીના બાળકો આ શાળામાં અભ્યાસ કરે છે અને નિયમિત શાળાએ આવે છે. મધ્યાહન ભોજનમાં બનાવવામાં આવતી તમામ પ્રકારની વાનગીઓ આ બાળકોને ખવડાવવામાં આવે છે. ત્યારે રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવતા સરકાર અને પુરવઠા વિભાગ દ્વારા ફાળવવામાં આવેલું અનાજ એકદમ નબળી કક્ષાનું હોવાનું સામે આવ્યું છે અને સડેલું હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. અનાજની અંદર જીવાતો હોવાનો પણ રિયાલિટી ચેક દરમિયાન ધડાકો થયો છે.
ખરેખર આ યોજનામાં બાળકોને પ્રોટીન મળે, વિટામિન મળે અને કુપોષિત બાળકોની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય તે દિશામાં સરકારના પ્રયત્નો હોય છે. પરંતુ આવા સડેલા અનાજ ખાવાના કારણે અને ભોજનમાં ઉપયોગ કરવાના કારણે વિદ્યાર્થીઓ માંદા પડવાની ઘટનાઓ પણ બની છે. આ અંગે શાળાના આચાર્ય અને SMCના પ્રમુખ દ્વારા પણ પુરવઠા વિભાગમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે, છતાં પણ કોઈપણ પ્રકારની ગુણવત્તામાં સુધારો કરવામાં આવતો નથી.
ત્યારે હવે વાલીઓમાં પણ આ બાબતે રોષ ફેલાયો છે. ચાલુ મહિને આપવામાં આવેલો અનાજનો જથ્થો બિલકુલ બાળકોને ખવડાવવા લાયક ન હોવાના કારણે અને સડેલો હોવાના કારણે મધ્યાહ્ન ભોજન ચલાવતા કર્મચારીઓ દ્વારા પોતાના સ્વખર્ચે નવું અનાજ લાવીને તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જો આવું સડેલું અનાજ બાળકોને ખવડાવવામાં આવે તો બાળકોનું આરોગ્ય જોખમમાં મુકાય તેવી પરિસ્થિતિ છે. ચાલુ મહિને તો ઘઉં અને ચણામાંથી જીવડાઓ અને જીવાતો નીકળે છે, તેલમાંથી ફીણ વળે છે તેવી પરિસ્થિતિ વચ્ચે મધ્યાહન ભોજનની હાલત ખૂબ કફોડી છે. આ અંગે મામલતદાર સહિતના અધિકારીઓને પણ રજૂઆતો કરવામાં આવી છે, છતાં પણ ગુણવત્તામાં કોઈ સુધારો ન થતાં બાળકોનું આરોગ્ય જોખમમાં મુકાઈ રહ્યું છે.
મધ્યાહન ભોજનના અનાજમાં જ જીવડાઓ - વિનોદ મકવાણા, વાલી
દૂધરેજ ગામના આગેવાન અને જેની પુત્રી દૂધરેજ પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરે છે તેવા વાલી વિનોદ મકવાણા સાથે વાત કરતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે મધ્યાહન ભોજનના અનાજમાં જીવડા નીકળે છે, તેથી વિદ્યાર્થીઓનું સ્વાસ્થ્ય જોખમમાં મુકાઈ રહ્યું છે. સરકારી યોજના અંતર્ગત ઘઉં, ચણા, ચોખા, તેલ જેવી વસ્તુઓ આપવામાં આવે છે, પરંતુ તેમાંથી જીવડા નીકળતા હોવાના કારણે તેનો કોઈ ઉપયોગ થઈ શકતો નથી. શાળા સંચાલકો અને મધ્યાહન ભોજન સંચાલકો પોતાના ખર્ચે બહારથી અનાજ લાવીને વિદ્યાર્થીઓને ખવડાવે છે, ત્યારે સરકારની નીતિ અને વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા સામે સવાલો ઊભા થાય છે.
અનેક વખત રજૂઆત કરી છે પણ પરિસ્થિતિમાં કોઈ સુધારો નથી - ચેતન પાટડીયા, આચાર્ય
શાળાના આચાર્ય ચેતનભાઈ પાટડીયા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ અંગે પુરવઠા વિભાગ, મામલતદાર અને કલેક્ટર ઓફિસમાં રજૂઆતો કરવામાં આવી છે, છતાં પણ દર મહિને ફાળવવામાં આવતું અનાજ નબળી કક્ષાનું જ હોય છે. તેમાં જીવાતો નીકળતી હોય છે, ફૂગ વળી ગઈ હોય છે અને જીવડા પડી ગયા હોય છે. ઘઉં પણ હલકી ક્વોલિટીના આપવામાં આવે છે, જે બાળકોને ખવડાવવા લાયક નથી હોતા. આવા સરકારી અનાજ જો વિદ્યાર્થીઓ અને બાળકોને જમાડવામાં આવે તો ફૂડ પોઈઝનિંગ થાય તે પ્રકારની ચિંતા રહે છે. એટલે હવે સરકાર દ્વારા ફાળવવામાં આવતું અનાજ ખરાબ ક્વોલિટીનું હોવાથી બહારથી લાવીને અનાજ રાંધવામાં આવે છે અને બાળકોને ખવડાવવામાં આવે છે.
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