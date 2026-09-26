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સુરેન્દ્રનગરના વગડીયામાં રહેણાંક મકાનમાંથી ઝડપાયો વિસ્ફોટક પદાર્થનો જથ્થો

કુલ 8196 નંગ ધુલેટીન સ્ટીક મળી આવી હતી અને અલગ અલગ ડીટોનેટેડ અને વાયરો પણ મળી આવ્યા

કુલ 8196 નંગ ધુલેટીન સ્ટીક મળી આવી હતી અને અલગ અલગ ડીટોનેટેડ અને વાયરો પણ મળી આવ્યા
કુલ 8196 નંગ ધુલેટીન સ્ટીક મળી આવી હતી અને અલગ અલગ ડીટોનેટેડ અને વાયરો પણ મળી આવ્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2026 at 9:47 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: મૂળી તાલુકાના વગડીયા ગામે વિપુલભાઈ વેલાભાઈ સાનિયાના રહેણાંક મકાનમાં સુરેન્દ્રનગર એસ.ઓ.જી ની ટીમ દ્વારા ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી જે દરમિયાન ઘરમાંથી માનવ જીવન જોખમાય અને જો તેમાં થોડો પણ વિસ્ફોટ થાય તો આજુબાજુની સોસાયટીઓમાં નુકસાન થાય તે પ્રકારનો વિસ્ફોટક પદાર્થ મળી આવ્યો હતો. SOG દ્વારા જીલેટીન નામના એક્સપોઝિવ પદાર્થનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો અને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં કુલ 8196 નંગ ધુલેટીન સ્ટીક મળી આવી હતી અને અલગ અલગ ડીટોનેટેડ અને વાયરો પણ મળી આવ્યા હતા અને આ દરોડા દરમ્યાન 1.75 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દા માલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો અને આ અંગે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

જણાવી દઈએ કે, ગેરકાયદેસર કાર્બોસેલની ખાણોમાં ખોદકામ કરવા માટે જમીનમાં ધડાકા કરવામાં આવે છે અને આ ધડાકા માટે વિસ્ફોટક પદાર્થનો ખનીજ માફિયાઓ દ્વારા ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ચોટીલાના તત્કાલીન પ્રાંત અધિકારી હરેશ મકવાણાની બદલી બાદ હવે ધીમે ધીમે ખનીજ ચોરી શરૂ થતી જઈ રહી છે જેને લઇને જમીન ખોદકામ માટે આવા વિસ્ફોટક પદાર્થનો ઉપયોગ કરવા માટે ખનીજ માફિયાઓ દ્વારા પ્રયોગો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે પરંતુ હવે સુરેન્દ્રનગર પોલીસ દ્વારા પણ ગેરકાયદેસર વિસ્ફોટક પદાર્થના સંગ્રહ ઉપર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે અને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

કુલ 8196 નંગ ધુલેટીન સ્ટીક મળી આવી હતી અને અલગ અલગ ડીટોનેટેડ અને વાયરો પણ મળી આવ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ખનીજ માફિયાઓ ખોદકામ કરવા માટે જમીનમાં આવા પદાર્થ ફોડે છે ત્યારે તે માટે ઉપયોગમાં આ પદાર્થ લે તે પહેલા જ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે અને મૂળી પોલીસ સ્ટેશનમાં આ અંગે ગુનો દાખલ કરી અને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ છે.

મોરબી, વાંકાનેર તરફથી સુરેન્દ્રનગરમાં આવી રહ્યો છે ગેરકાયદેસર વિસ્ફોટક પદાર્થ

મોરબી વાંકાનેર અને રાજકોટના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી મોટી સંખ્યામાં ગેરકાયદેસર એક્સપ્લોસિવ જથ્થાનો સપ્લાય કરવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે સુરેન્દ્રનગરમાં હવે કાર્બોસેલ ની ખાણો ટૂંક સમયમાં શરૂ થવાના એંધાણ મળતા રહ્યા છે. જમીનમાં ખોદકામ કરવા માટે આ પ્રકારના વિસ્ફોટક પદાર્થનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે ખનીજ માફીયાઓ દ્વારા આ વિસ્ફોટક પદાર્થની ખરીદી કરી અને જમીનમાં તેનું નેટવર્ક ઊભું કરી અને ડીટોનેટેડ મારફતે તેમાં ધડાકા કરવામાં આવે છે. આ સમગ્ર રેકેટ મોરબી, વાંકાનેર અને રાજકોટના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ચાલી રહ્યું છે. પોલીસ દ્વારા માત્ર ઘરમાં દરોડા પાડી અને દેખાવ પૂરતી કામગીરી કરવામાં આવી છે પણ રોજ લાખોનો રૂપિયાનો એક્સપ્લોઝિવનો મુદ્દામાલ સુરેન્દ્રનગરમાં ઠલવાઈ રહ્યો છે અને તેનો ઉપયોગ પણ થઈ રહ્યો છે તેના પર પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે.

જથ્થો ક્યાંથી અને કયા ઇરાદે લાવવામાં આવ્યો તે દિશામાં તપાસ શરૂ

સુરેન્દ્રનગર ડીવાયએસપી પાર્થ પરમાર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે વિસ્ફોટક પદાર્થનો જથ્થો ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યો હતો અને કયા ઉપયોગમાં લેવાનો હતો તેની પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે ઝડપાયેલા આરોપીના રિમાન્ડ માંગવામાં આવ્યા છે કોર્ટ દ્વારા રિમાન્ડ પણ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે અને હાલના તબક્કામાં અલગ અલગ પ્રકારના ઓપરેટ કરવાના અને વિસ્ફોટક કરવાના પદાર્થ અને સિસ્ટમ જપ્ત કરવામાં આવી છે અને મૂળી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરી આગળની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે.

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વિસ્ફોટક પદાર્થ ઝડપાયો
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વિસ્ફોટક પદાર્થ સુરેન્દ્રનગર

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