Explainer: 1 વર્ષમાં ગ્રેજ્યુઈટી, 7 તારીખ સુધીમાં પગાર... 4 નવા શ્રમિક કોડ લાગુ થતા કામદારો-કર્મચારીઓ શું માટે બદલાશે?

ભારતના ઘણા શ્રમ કાયદાઓ આઝાદી પૂર્વે અને આઝાદી પછીના યુગની શરૂઆતમાં (1930-1950) ઘડવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે અર્થતંત્ર અને કામની દુનિયા મૂળભૂત રીતે અલગ હતી.
યોગેશ ગજ્જર, અમદાવાદ: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ચાર નવા શ્રમ કોડ 21મી નવેમ્બરથી અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. આ ચાર શ્રમ કોડ વેતન સંહિતા, 2019; ઔદ્યોગિક સંબંધ સંહિતા, 2020; સામાજિક સુરક્ષા સંહિતા, 2020; અને વ્યાવસાયિક સલામતી, આરોગ્ય અને કાર્ય પરિસ્થિતિઓ સંહિતા, 2020. જેમાં વર્તમાન 29 શ્રમ કાયદાઓને સરળ બનાવી એકીકૃત કરવામાં આવ્યા છે.
સરકાર મુજબ, શ્રમ કાયદાઓને આધુનિક બનાવતા, કામદારોના કલ્યાણને મજબૂત બનાવતા અને બદલાતા કામકાજના વિશ્વ સાથે ભારતના શ્રમ પર્યાવરણને સુસંગત કરતા, આ ઐતિહાસિક પગલું ભવિષ્ય-સજ્જ કામદારો અને વધુ મજબૂત, ફ્લેક્સિબલ ઉદ્યોગો માટે પાયાની સ્થાપના કરે છે, જે આત્મનિર્ભર ભારત માટે શ્રમ સુધારાઓને આગળ ધપાવશે.
ભારતના ઘણા શ્રમ કાયદાઓ આઝાદી પૂર્વે અને આઝાદી પછીના યુગની શરૂઆતમાં (1930-1950) ઘડવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે અર્થતંત્ર અને કામની દુનિયા મૂળભૂત રીતે અલગ હતી. જ્યારે મોટાભાગના મોટા અર્થતંત્રોએ તાજેતરના દાયકાઓમાં તેમના શ્રમ નિયમોને અપડેટ કર્યા છે, ત્યારે ભારતે 29 કેન્દ્રીય શ્રમ કાયદાઓમાં ફેલાયેલી ખંડિત, જટિલ અને કેટલાક ભાગોમાં જૂની જોગવાઈઓ હેઠળ કામ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. આ પ્રતિબંધિત માળખાઓ બદલાતી આર્થિક વાસ્તવિકતાઓ અને રોજગારના વિકસતા સ્વરૂપો સાથે તાલમેળ જાળવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા, જે અનિશ્ચિતતા પેદા કરી રહ્યા હતા અને કામદારો અને ઉદ્યોગ બંને માટે પાલનનો બોજ વધારતા હતા. ચાર લેબર કોડનો અમલ વસાહતી યુગના માળખાઓને પાર કરીને આધુનિક વૈશ્વિક વલણો સાથે સંરેખિત થવાની આ લાંબા સમયથી પડતર જરૂરિયાતને સંબોધિત કરે છે.
શ્રમ સંહિતાના અમલીકરણ પહેલાં અને પછી શ્રમ ઇકોસિસ્ટમની તુલના નીચે મુજબ છેઃ
મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં શ્રમ સુધારણાના ફાયદાઃ
ફિક્સ્ડ-ટર્મ કર્મચારીઓ (FTE):
- FTE કર્મચારીઓને સ્થાયી કામદારો જેટલા તમામ લાભો મળશે, જેમાં રજા, તબીબી સુવિધાઓ અને સામાજિક સુરક્ષા સામેલ છે.
- પૂર્વની પાંચ વર્ષની જગ્યાએ માત્ર એક વર્ષ પછી જ ગ્રેચ્યુઈટી મળશે.
- કાયમી સ્ટાફ જેટલું સમાન વેતન, જેથી આવક અને સુરક્ષામાં વધારો થશે.
- સીધી ભરતીને પ્રોત્સાહન અને અતિરિક્ત કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત રોજગારીમાં ઘટાડો થશે.
ગિગ અને પ્લેટફોર્મ કામદારો:
- ‘ગિગ વર્ક’, ‘પ્લેટફોર્મ વર્ક’, અને ‘એગ્રીગેટર્સ’ જેવી વ્યાખ્યાઓ પ્રથમ વખત રજૂ કરવામાં આવી છે.
- એગ્રીગેટર્સને તેમના વાર્ષિક ટર્નઓવરનું 1–2% યોગદાન કરવું પડશે, જે ગિગ/પ્લેટફોર્મ કામદારોને ચૂકવેલી રકમના 5% સુધી મર્યાદિત રહેશે.
- આધાર-લિંક્ડ યુનિવર્સલ એકાઉન્ટ નંબર (UAN) દ્વારા લાભો સરળતાથી ઉપલબ્ધ, સંપૂર્ણપણે પોર્ટેબલ અને સ્થળાંતર બાદ પણ દરેક રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
કોન્ટ્રાક્ટ કામદારોઃ
- ફિક્સ્ડ-ટર્મ એમ્પ્લોયીઝ (FTE) રોજગાર ક્ષમતામાં વધારો કરશે અને સામાજિક સુરક્ષા, કાયમી કર્મચારીઓ જેટલા લાભો જેવા કાનૂની રક્ષણની ખાતરી કરશે.
- ફિક્સ્ડ ટર્મના કર્મચારીઓ એક વર્ષની સતત સેવા પછી ગ્રેચ્યુટી માટે પાત્ર બનશે.
- મુખ્ય એમ્પ્લોયર કોન્ટ્રાક્ટ કામદારોને આરોગ્ય લાભો અને સામાજિક સુરક્ષા લાભો પ્રદાન કરશે.
- કામદારોને મફત વાર્ષિક આરોગ્ય તપાસ મળશે.
મહિલા કામદારોઃ
- જાતીય ભેદભાવ કાયદેસર રીતે પ્રતિબંધિત છે.
- સમાન કામ માટે સમાન પગાર ખાતરી આપી છે.
- મહિલાઓને રાત પાળી અને તમામ પ્રકારના કામમાં કામ કરવાની મંજૂરી છે. (ભૂગર્ભ ખાણકામ અને ભારે મશીનરી સહિત), જે તેમની સંમતિને અને ફરજિયાત સલામતીનાં પગલાં આધિન છે.
- ફરિયાદ નિવારણ સમિતિઓમાં ફરજિયાત મહિલા પ્રતિનિધિત્વ.
- મહિલા કર્મચારીઓની પરિવારની વ્યાખ્યામાં સાસરીયાને ઉમેરવાની જોગવાઈ, આશ્રિત કવરેજનું વિસ્તરણ કરવું અને સર્વસમાવેશકતા સુનિશ્ચિત કરવી.
યુવા કામદારોઃ
- તમામ કામદારો માટે લઘુત્તમ વેતનની બાંયધરી આપવામાં આવી છે.
- બધા કામદારોને નિમણૂક પત્રો મળશે.
- સામાજિક સુરક્ષા, રોજગાર ઇતિહાસ અને ઔપચારિક રોજગારને પ્રોત્સાહન આપવું.
- નોકરીદાતાઓ દ્વારા કામદારોનું શોષણ પ્રતિબંધિત છે
- રજા દરમિયાન વેતનની ચુકવણી ફરજિયાત બનાવવામાં આવી છે.
- યોગ્ય જીવનધોરણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે, કામદારોને વેતન મુજબ વેતન મળશે. ફ્લોર વેતન (ન્યૂનતમ આધાર વેતન) કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે.
MSME કામદારો:
- તમામ MSME કામદારો સામાજિક સુરક્ષા સંહિતા, 2020 હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા છે, કર્મચારીઓની ગણતરીના આધારે.
- તમામ કામદારો માટે લઘુત્તમ વેતનની બાંયધરી આપવામાં આવી છે.
- કામદારોને કેન્ટીન, પીવાનું પાણી અને આરામના વિસ્તારો જેવી સુવિધાઓ મળશે.
- પ્રમાણભૂત કામના કલાકો, ડબલ ઓવરટાઇમ વેતન અને પેઇડ રજા માટેની જોગવાઈઓ.
- સમયસર વેતનની ચુકવણી સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે.
બિડી અને સિગાર કામદાર
- લઘુત્તમ વેતન બધા માટે બાંહેધરીકૃત છે.
- કામના કલાકો દરરોજ 8-12 કલાક, અઠવાડિયાના 48 કલાકની મર્યાદામાં નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.
- ઓવરટાઇમ એટલે નિર્ધારિત કલાકોથી વધુ કામ સંમતિ આધારિત હોવું જોઈએ અને સામાન્ય વેતન દર કરતાં ઓછામાં ઓછું બમણી ચૂકવણી.
- વેતનની સમયસર ચુકવણી સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે.
- એક વર્ષમાં 30 દિવસનું કામ પૂરું કર્યા પછી કામદારો બોનસ માટે લાયક છે.
વાવેતર કામદાર
- વાવેતર કામદારોને હવે OSHWC સંહિતા અને સામાજિક સુરક્ષા સંહિતા હેઠળ લાવવામાં આવ્યા છે.
- 10 થી વધુ કામદારો અથવા 5 કે તેથી વધુ હેક્ટર ધરાવતા વાવેતરો પર લેબર કોડ લાગુ પડે છે.
- રસાયણોના સંચાલન, સંગ્રહ અને ઉપયોગ પર ફરજિયાત સલામતી તાલીમ.
- અકસ્માતો અને રાસાયણિક સંપર્કને રોકવા માટે રક્ષણાત્મક ઉપકરણો ફરજિયાત.
- કામદારો અને તેમના પરિવારો સંપૂર્ણ ESI તબીબી સુવિધાઓ મેળવવા માટે; શિક્ષણ સુવિધાઓ. તેમના બાળકો માટે પણ ખાતરી આપવામાં આવે છે.
ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ અને ડિજિટલ મીડિયા વર્કર્સઃ
- ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના પત્રકારો, ડબિંગ કલાકારો અને સ્ટંટ વ્યક્તિઓ સહિત ડિજિટલ અને ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ કામદારોને હવે સંપૂર્ણ લાભ મળશે.
- તમામ કામદારો માટે ફરજિયાત નિમણૂક પત્ર- તેમના હોદ્દો, વેતન અને સામાજિક સુરક્ષા અધિકારો સ્પષ્ટપણે જણાવતા.
- વેતનની સમયસર ચુકવણીની ખાતરી આપી છે.
- ઓવરટાઇમ નિર્ધારિત કલાકોથી વધુ કામ કરવું, સંમતિ આધારિત હોવું જોઈએ અને સામાન્ય વેતન દર કરતાં ઓછામાં ઓછી બમણી ચૂકવવી.
ખાણ કામદારોઃ
- સોશિયલ સિક્યુરિટી કોડ કેટલાક કમ્યુટિંગ (આવવા-જવા દરમિયાન થતી) અકસ્માતોને, નિર્ધારિત સમય અને કામગીરી સ્થળની શરતો પર આધારિત, રોજગાર સંબંધિત અકસ્માત તરીકે માન્યતા આપે છે.
- કેન્દ્ર સરકારે કાર્યસ્થળ પર વ્યાવસાયિક સલામતી અને આરોગ્ય ધોરણો નિર્ધારિત કરવા માટે માર્ગદર્શિકાઓ જાહેર કરી છે.
- તમામ કામદારો માટે આરોગ્ય સલામતી સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે. દર વર્ષે મફત આરોગ્ય તપાસ (annual health check-up) આપવામાં આવશે.
- આરોગ્ય અને કાર્ય-જીવન સંતુલન જળવાઈ રહે તે માટે પ્રતિદિન 8 થી 12 કલાક, અને પ્રતિ સપ્તાહ 48 કલાક કામના સમયની મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે.
જોખમી ઉદ્યોગ કામદારોઃ
- તમામ કામદારોને મફત વાર્ષિક આરોગ્ય તપાસ પ્રાપ્ત થશે.
- કામદારોની વધુ સારી સલામતી માટે કેન્દ્ર સરકાર રાષ્ટ્રીય ધોરણો તૈયાર કરશે.
- મહિલાઓ તમામ સંસ્થાઓમાં કામ કરી શકે છે. જેમાં ભૂગર્ભ ખાણકામ, ભારે મશીનરી અને જોખમી નોકરીઓનો સમાવેશ થાય છે, જે બધા માટે સમાન નોકરીની તકો સુનિશ્ચિત કરે છે.
- ઓન-સાઇટ સલામતી દેખરેખ માટે દરેક સાઇટ પર ફરજિયાત સલામતી સમિતિ, અને જોખમી રસાયણોના સલામત સંચાલનને સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યું છે.
કાપડ કામદાર
- તમામ પ્રવાસી કામદારો (ડાયરેક્ટ, કોન્ટ્રાક્ટર-આધારિત અને સેલ્ફ-માઇગ્રેટેડ) માટે સમાન વેતન, કલ્યાણ લાભો અને પીડીએસ પોર્ટેબિલિટી લાભો.
- કામદારો બાકી નીકળતી રકમના સમાધાન માટે 3 વર્ષ સુધી દાવા કરી શકે છે.
- ઓવરટાઇમ કામ માટે કામદારો માટે ડબલ વેતનની જોગવાઈ
IT અને ITES કામદાર
- દર મહિનાની 7મી તારીખ સુધીમાં પગાર ફરજિયાત જાહેર કરવો, પારદર્શકતા અને વિશ્વાસ સુનિશ્ચિત થાય છે.
- સમાન કામ માટે સમાન પગાર ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યો છે, મહિલાઓની ભાગીદારી મજબૂત થઈ છે.
- તમામ સંસ્થાઓમાં મહિલાઓને રાતની પાળીમાં કામ કરવાની વ્યવસ્થા છે- વધુ વેતન મેળવવાની તક.
- સતામણી, ભેદભાવ અને વેતન સંબંધિત વિવાદોનો સમયસર નિવેડો.
- નિશ્ચિત ગાળાના રોજગાર અને ફરજિયાત નિમણૂક પત્રો દ્વારા સામાજિક સુરક્ષા લાભોની બાંયધરી.
ડોક કામદાર
- બધા ડોક કામદારો માટે ઔપચારિક માન્યતા, કાનૂની સંરક્ષણ.
- સામાજિક સુરક્ષા લાભોની બાંયધરી આપવા માટે ફરજિયાત નિમણૂક પત્રો.
- પ્રોવિડન્ટ ફંડ, પેન્શન અને વીમા લાભો બધા માટે સુનિશ્ચિત છે, કરાર કે કામચલાઉ ડોક કામદારો.
- એમ્પ્લોયર દ્વારા ફરજિયાત વાર્ષિક આરોગ્ય તપાસ
- ડોક કામદારોને કામ કરવાની યોગ્ય પરિસ્થિતિઓ અને સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે ફરજિયાત તબીબી સુવિધાઓ, પ્રાથમિક સારવાર, સેનિટરી અને વોશિંગ એરિયા વગેરે મળશે.
નિકાસ ક્ષેત્રના કામદારોઃ
- એક્સપોર્ટ સેક્ટર ગ્રેચ્યુટી, પ્રોવિડન્ટ ફંડ (પીએફ) અને અન્ય સામાજિક સુરક્ષા લાભો મેળવવા માટે ફિક્સ્ડ ટર્મ કામદારો.
- દરેક કામદાર પાસે વાર્ષિક રજાઓનો લાભ લેવાનો વિકલ્પ છે, જે 180 દિવસના કામ પછી ઉપલબ્ધ છે.
- દરેક કામદારને સમયસર વેતન ચુકવણી અને કોઈ અનધિકૃત વેતન કપાત અને કોઈ વેતન ટોચમર્યાદાના પ્રતિબંધો નથી.
- સંમતિ સાથે રાત્રિ પાળીમાં કામ કરવાની મહિલાઓને મંજૂરી છે, ઉચ્ચ આવક મેળવવાની તકની ખાતરી કરવી.
- સલામતી અને કલ્યાણના પગલાં- ફરજિયાત લેખિત સંમતિ, ઓવરટાઇમ માટે બમણું વેતન, સલામત પરિવહન, સીસીટીવી સર્વેલન્સ અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા શામેલ છે.
બાંધકામ મજૂર સંગઠનના જનરલ સેક્રેટરી, વિપુલ પંડ્યાએ નવા શ્રમિક કોડના અમલ વિશે વાત કરતા જણાવ્યું કે, શ્રમિક કાયદાથી ફાયદો થવાની વાત અલગ છે કારણ કે સરકાર કહે છે, દરેકને સોશિયલ પ્રોટેક્શન મળશે. પરંતુ જે પહેલાથી શ્રમિકોને મળતું હતું, જેનાથી બાર્ગેનિંગ કેપેસિટી એની ડેવલપ થતી હતી. જે લોકો સ્ટ્રાઈક કરતા હતા, કે માંગણી પૂરી ન થાય તો સ્ટ્રાઈક પર જવાનો તેમને અધિકાર હતો. વર્ષોથી આ વસ્તુ છે, જે એવા કાયદા હતા જે શ્રમિકોએ લડીને લીધા હતા, એ બધા રદ કરીને જે બહારનું મૂડીરોકાણ લાવવા માટે રોજગારી વધારવાના એક પ્રયાસ તરીકે જે સરકાર કહે છે, એ સરળ કરીને હાયર અને ફાયરની સ્થિતિવાળા જે ચાર લેબર કોડ લાવ્યા છે. સરકાર કહે છે તેના આટલા ફાયદા છે, પરંતુ હું માનું છું કે એવો કોઈ ફાયદો નથી. ખાસ કરીને ઓર્ગેનાઈઝ સેક્ટરને બહુ મોટું નુકસાન છે. એ લોકો પાસે જે હક અને અધિકાર હતા, કાયમી નોકરીના એ ખતમ થઈ ગયા છે.
વિપુલ પંડ્યા વધુમાં જણાવે છે કે, ઈન્ફોર્મલ સેક્ટરની વાત કરું તો હું બાંધકામના કામદારો સાથે 32 વર્ષથી કામ કરું છું. એમાં તમારો BOCW એક્ટ એ બહુ વર્ષોથી અમે મહેનત કરીને કાયદો લાવેલા. એ દેશનો એવો ઐતિહાસિક કાયદો જેમાં કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક્સની સેફ્ટી માટે પ્રોવિઝન, એના રેગ્યુલેશન, વેલફેર-સોશિયલ સિક્યોરિટી માટે લાવેલો એ કાયદો પણ રિફીલ થઈ ગયો. અમારું માનવું હતું કે તેની જોગવાઈ આમા મર્જ કરી દેશે. તો કોઈ વાંધો નથી. પણ અમે જોયું છે કે બહુ ઓછી પ્રોવિઝન જે છે એ BOCWમાંથી OSH કોડમાં લાવવામાં આવી છે. એ લોકોએ વેલફેર બોર્ડ, વેલફેર શેર્સનું પ્રોવિઝન એમને એમ રાખ્યું છે, એ સરકાર માટે ફાયદાકારક છે, એમાંથી પૈસા આવે એમાંથી શ્રમિકોનું કલ્યાણ કરવાનું. વેલફેર બોર્ડ ઘણા સમયથી લાગુ પડી ગયું છે એટલે રહે છે. પણ અગત્યની વાત એ છે કે કામના સ્થળે શ્રમિકોને સગવડતાઓ એની સલામતી એના માટે કાયદામાં ખાસ જોગવાઈ નથી. જોકે તેમણે છેલ્લે જણાવ્યું હતું કે, સમયજતા જતા ખબર પડશે કે આની શું અસર થશે.
मौजूदा 29 श्रम-संबंधी क़ानूनों को फिर से पैक करके 4 कोड में बदल दिया गया है। इसे एक क्रांतिकारी सुधार की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि इनके नियम अभी तक नोटिफाइड भी नहीं हुए हैं।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 22, 2025
क्या ये कोड भारत के मज़दूरों की श्रमिक न्याय की इन 5 बुनियादी मांगों को हकीकत बना पाएंगे?
1.…
કોંગ્રેસે નવી શ્રમ સંહિતાની ટિકા કરી
કોંગ્રેસના મહાસચિવ જયરામ રમેશે શનિવારે નવા લાગુ કરાયેલા શ્રમ સંહિતાની આકરી ટીકા કરી. તેમણે કહ્યું કે તેઓ ફક્ત 29 હાલના કાયદાઓ ફરીથી રજૂ કરે છે અને કામદારોની મૂળભૂત માંગણીઓ, જેમ કે ₹400 પ્રતિ દિવસનું રાષ્ટ્રીય લઘુત્તમ વેતન અને શહેરી વિસ્તારો માટે રોજગાર ગેરંટી, પૂર્ણ કરતા નથી.
તેમણે એ પણ નિર્દેશ કર્યો કે આ સંહિતાઓમાં સંપૂર્ણ રીતે સૂચિત નિયમોનો અભાવ છે. આનાથી તેમના સંપૂર્ણ અમલીકરણને અટકાવવામાં આવ્યું છે, જોકે તેને એક મુખ્ય સુધારા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 21 નવેમ્બરના રોજ ભારતની શ્રમ માળખામાં સ્વતંત્રતા પછીનો સૌથી મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો, જ્યારે સરકારે ચાર શ્રમ સંહિતા લાગુ કરી. આ કોડ વેતન, ઔદ્યોગિક સંબંધો, સામાજિક સુરક્ષા અને વ્યવસાયિક સલામતી અને આરોગ્યને આવરી લે છે, શ્રમ નિયમનને આધુનિક બનાવવાના હેતુથી એકીકૃત કાયદાકીય માળખું બનાવવા માટે 29 જૂના કાયદાઓને બદલે છે. જ્યારે સરકાર દાવો કરે છે કે નવું માળખું પાલનને સરળ બનાવે છે અને વ્યવસાયમાં સુધારો કરે છે, ત્યારે ટ્રેડ યુનિયનો કામદારોની સલામતીના સંભવિત નબળા પડવા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
ગુજરાત ફેડરેશન ઓફ ટ્રેડ યુનિયન્સે શ્રમ સંહિતામાં ફેરફારની ટિકા કરી
ગુજરાત ફેડરેશન ઓફ ટ્રેડ યુનિયન્સ, અમદાવાદના પ્રમુખ અને મહાસચિવ અમરીશ પટેલ શ્રમ સંહિતાના અમલ મુદ્દે જણાવે છે કે, ટ્રેડ યુનિયન સેન્ટર ઓફ ઇન્ડિયા (TUCI) ભારત સરકારના ચાર શ્રમ સંહિતા લાગુ કરવાના નિર્ણયની સખત નિંદા કરે છે, જે સ્વતંત્ર ભારતમાં સૌથી ખતરનાક અને કામદાર વિરોધી નીતિ પરિવર્તનોમાંનું એક છે. "સુધારણા" થી દૂર, આ સંહિતા મજૂર વર્ગના મહેનતથી મેળવેલા અધિકારો પર સીધો હુમલો છે, જે એક સદીથી સંઘર્ષ અને બલિદાનથી પ્રાપ્ત થયા છે. 29 પ્રગતિશીલ શ્રમ કાયદાઓને ચાર પાતળા અને નોકરીદાતા-કેન્દ્રિત કોડમાં મર્જ કરીને, સરકારે કામદારોના વેતન, નોકરીની સુરક્ષા, કામ કરવાની પરિસ્થિતિઓ અને સામાજિક સુરક્ષાને સુરક્ષિત રાખતા રક્ષણાત્મક પગલાંને વ્યવસ્થિત રીતે તોડી નાખ્યા છે. આ કોડ્સ બંધારણીય ભાવનાનું ઉલ્લંઘન છે. ગરિમા, સમાનતા, કાર્યની વાજબી પરિસ્થિતિઓ અને સંગઠનના અધિકારની બાંયધરી આપતા આર્ટિકલ 14, 19, 21, 23 અને 43 ને નબળા પાડવામાં આવે છે. આ કોડ્સ યોગ્ય પરામર્શ વિના, મહામારી વચ્ચે, અને ટ્રેડ યુનિયનોના સાર્વત્રિક વિરોધ છતાં પસાર કરવામાં આવ્યા હતા. TUCIની માંગણી છે કે, 1. તમામ ચાર શ્રમ સંહિતા તાત્કાલિક રદ કરવામાં આવે, 2. કામદારોના પક્ષમાં જરૂરી આધુનિકીકરણ સાથે મૂળ શ્રમ કાયદાઓની પુનઃસ્થાપના થાય. 3. લઘુત્તમ વેતન, કામના કલાકો અને નોકરીની સુરક્ષા માટે વૈધાનિક રક્ષણ. 4. ટ્રેડ યુનિયનોને માન્યતા અને હડતાલના અધિકારનું રક્ષણ. 5. ગિગ, સ્થળાંતરિત અને અનૌપચારિક ક્ષેત્રના કામદારો સહિત તમામ કામદારો માટે વ્યાપક સામાજિક સુરક્ષા.
ખાસ છે કે, શ્રમ સંહિતાના મુસદ્દા દરમિયાન હાથ ધરવામાં આવેલા વ્યાપક પરામર્શને અનુરૂપ, સરકાર એ જ રીતે જનતા અને હિતધારકોને સંહિતા હેઠળ અનુરૂપ નિયમો, નિયમો, યોજનાઓ વગેરેના ઘડતરમાં જોડશે. સંક્રમણ દરમિયાન, હાલના શ્રમ કાયદાઓ અને તેમના સંબંધિત નિયમો, નિયમો, સૂચનાઓ, ધોરણો, યોજનાઓ વગેરેની સંબંધિત જોગવાઈઓ અમલમાં રહેશે.
