Explainer: ગુજરાતમાં શ્રમ અદાલતોના વકીલની હડતાળની ચીમકી, નવા લેબર કોડને લઈને શું થયો વિવાદ? જાણો જુના-નવા કાયદાનો તફાવત
વકીલોની મુખ્ય માગ છે કે નવા લેબર કોડ હેઠળ ન્યાયિક સત્તાઓ વહીવટી અધિકારીઓને સોંપવામાં આવી હોવાના મુદ્દે ફેરવિચારણા કરવામાં આવે.
Published : October 15, 2026 at 8:03 AM IST
કલ્પીન ત્રિવેદી, અમદાવાદ: ગુજરાતમાં શ્રમ અદાલતો અને ઔદ્યોગિક અદાલતોમાં કામ કરતા વકીલોએ હડતાળની જાહેરાત કરી છે. લેબર લૉ એસોસિએશનના નેજા હેઠળ યોજાનારી આ હડતાળમાં રાજ્યની વિવિધ શ્રમ અદાલતોમાં પ્રેક્ટિસ કરતા વકીલો કામકાજથી અળગા રહેશે. વકીલોની મુખ્ય માગ છે કે નવા લેબર કોડ હેઠળ ન્યાયિક સત્તાઓ વહીવટી અધિકારીઓને સોંપવામાં આવી હોવાના મુદ્દે ફેરવિચારણા કરવામાં આવે અને કામદારોના વિવાદોનો ન્યાયિક અધિકારીઓ દ્વારા જ નિકાલ થાય તેવી વ્યવસ્થા પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવે.
શું છે લેબર લૉ અને લેબર કોડ?
લેબર લૉ એટલે મજૂરો, કર્મચારીઓ અને ઉદ્યોગો સાથે સંકળાયેલા વિવિધ કાયદાઓ. આ કાયદાઓમાં લઘુતમ વેતન, પગારની ચુકવણી, ઔદ્યોગિક વિવાદો, કર્મચારીઓની સામાજિક સુરક્ષા, કામના સ્થળે સલામતી, નોકરીમાંથી છૂટા કરવા સહિતના મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે. અગાઉ આ તમામ બાબતોને લગતા અલગ-અલગ અનેક કાયદાઓ અમલમાં હતા. કાયદાકીય જોગવાઈઓને સરળ બનાવવા અને વિવિધ કાયદાઓને એકસાથે લાવવાના હેતુથી કેન્દ્ર સરકારે ચાર લેબર કોડ તૈયાર કર્યા છે.
જૂના મજૂર કાયદા અને નવા લેબર કોડ વચ્ચે શું તફાવત છે?
એડવોકેટ પ્રકાશ નસીતે જણાવ્યું હતું, જૂની વ્યવસ્થામાં મજૂરો અને કર્મચારીઓના અધિકારોને લગતી વિવિધ બાબતો માટે અલગ-અલગ કાયદાઓ હતા. જ્યારે નવી વ્યવસ્થામાં આ કાયદાઓને ચાર મુખ્ય લેબર કોડમાં એકત્રિત કરવામાં આવ્યા છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 21 નવેમ્બર, 2025થી ચારેય લેબર કોડ અમલી બનાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ ચાર કોડમાં વેતન સંહિતા 2019, ઔદ્યોગિક સંબંધ સંહિતા 2020, સામાજિક સુરક્ષા સંહિતા 2020 અને વ્યવસાયિક સલામતી, આરોગ્ય તથા કાર્યસ્થળની સ્થિતિ સંહિતા 2020નો સમાવેશ થાય છે. આ સુધારાનો હેતુ મજૂર કાયદાઓને વધુ સુવ્યવસ્થિત બનાવવાનો છે.
વકીલોનો વિરોધ શા માટે છે?
લેબર લૉ એસોસિએશનના જનરલ સેક્રેટરી અશ્વિન ભટ્ટે ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, વકીલોનો મુખ્ય વિરોધ નવા લેબર કોડ હેઠળ સત્તાઓની વહેંચણી અને વિવાદોના નિકાલની વ્યવસ્થાને લઈને છે. વકીલોની રજૂઆત મુજબ. અગાઉ શ્રમ અદાલતો અને ઔદ્યોગિક અદાલતોમાં ન્યાયિક અધિકારીઓ દ્વારા જે પ્રકારના વિવાદોનો નિકાલ કરવામાં આવતો હતો, તેમાં નવા કાયદા હેઠળ કેટલીક સત્તાઓ વહીવટી અધિકારીઓને સોંપવામાં આવી છે. વકીલોનું માનવું છે કે, કામદારો અને ઉદ્યોગો વચ્ચેના વિવાદોનો નિર્ણય ન્યાયિક અધિકારીઓ દ્વારા જ થવો જોઈએ. તેથી તેઓ ન્યાયિક સત્તાઓ પુનઃસ્થાપિત કરવાની માગ કરી રહ્યા છે.
ન્યાયિક સત્તા અને વહીવટી સત્તા વચ્ચે શું તફાવત છે?
ન્યાયિક સત્તા એટલે કાયદા અને પુરાવાના આધારે બંને પક્ષોની રજૂઆતો સાંભળીને વિવાદનો ન્યાયિક નિર્ણય લેવાની સત્તા. જ્યારે વહીવટી સત્તા એટલે સરકારના વહીવટી તંત્રના ભાગરૂપે કાયદા હેઠળ સોંપવામાં આવેલી જવાબદારીઓ અને સત્તાઓનો ઉપયોગ કરવો. જોકે, દરેક વહીવટી અધિકારી પાસે માત્ર વહીવટી સત્તા જ હોય એવું નથી. કાયદા દ્વારા સોંપવામાં આવે ત્યારે વહીવટી અધિકારીઓ પણ ચોક્કસ વિવાદોમાં નિર્ણય લેવાની સત્તા ધરાવી શકે છે. તેથી કયા પ્રકારના વિવાદમાં કોને સત્તા આપવામાં આવી છે અને તેની સામે અપીલની શું જોગવાઈ છે, તે સંબંધિત કાયદાની જોગવાઈઓના આધારે નક્કી થાય છે.
હડતાળથી કામદારો અને અરજદારોને શું અસર થઈ શકે?
રાજ્યની શ્રમ અદાલતો અને ઔદ્યોગિક અદાલતોમાં હડતાળના કારણે વકીલો કામકાજથી અળગા રહે તો સુનાવણી માટે નિર્ધારિત કેસો પ્રભાવિત થઈ શકે છે. ખાસ કરીને નોકરીમાંથી છૂટા કરવા, વેતન, ઔદ્યોગિક વિવાદો અને કર્મચારીઓના હકોને લગતા કેસોમાં સુનાવણી મુલતવી રહેવાની શક્યતા છે. જોકે, વાસ્તવિક અસર સંબંધિત અદાલતની કાર્યવાહી અને હડતાળના વ્યાપ પર નિર્ભર રહેશે.
હવે આગળ શું?
લેબર લૉ એસોસિએશન દ્વારા જાહેર કરાયેલી હડતાળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય નવા લેબર કોડ હેઠળ ન્યાયિક સત્તાઓની વહેંચણીના મુદ્દે સરકારનું ધ્યાન દોરવાનો અને ન્યાયિક સત્તાઓ પુનઃસ્થાપિત કરવાની માગ કરવાનો છે. હવે આ મુદ્દે સરકાર તરફથી કોઈ પ્રતિસાદ મળે છે કે નહીં અને વકીલોની માગ અંગે કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવે છે કે તે આવનારો સમય બતાવશે.
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