Explainer: કચ્છનું 'છારી-ઢંઢ' ગુજરાતની પાંચમી રામસર સાઈટ બન્યું, આ વેટલેન્ડ કેમ છે ખાસ અને આ દરજ્જાથી શું લાભ થશે?

Published : January 31, 2026 at 8:26 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતે પક્ષી અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણમાં વધુ એક સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું છે. કચ્છના છારી-ઢંઢ પક્ષી અભ્યારણને સત્તાવાર રીતે રામસર સાઈટ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ સાથે જ આ ગુજરાતની પાંચમી અને કચ્છમાં પ્રથમ વેટલેન્ડ્સ રામસર સાઈટ બની છે. ત્યારે જાણો રામસર સાઈટનું શું મહત્વ છે, કચ્છના છારી-ઢંઢને રામસર સાઈટ જાહેર કરવાથી તેનું મહત્વ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કેવી રીતે વધશે?
ક્યાં આવેલું છે છારી-ઢંઢ?
આ છારી-ઢંઢ નખત્રાણા તાલુકાના ફુલય ગામ નજીક આવેલું છે, જે ભૂજની ઉત્તર-પશ્ચિમની 80 કિ.મી.અને નખત્રાણાથી 30 કિ.મી. દૂર છે. છારીનો અર્થ ક્ષાર અને ઢંઢ એટલે છીછરું જળપ્લાવીત ક્ષેત્ર. નાના છીછરા ખાબોચિયા માટે સિંધી ભાષામાં ઢંઢ એવો શબ્દ છે. આ એક મોસમી વેટલેન્ડ્સ-રણ છે અને માત્ર ચોમાસામાં ઉત્તર તરફ વહેતા નદી નાળા અને આસપાસની ટેકરીઓના વિશાળ વેટલેન્ડ્સ ક્ષેત્રના પાણીના કારણે કાદવ યુક્ત બને છે. આ છારી-ઢંઢ નખત્રાણા તાલુકાના ફુલ્લે ગામ નજીક આવેલું છે, જે ભૂજની ઉત્તર-પશ્ચિમની 80 કિ.મી. અને નખત્રાણાથી 30 કિ.મી. દૂર છે. ગુજરાત સરકારની માહિતી મુજબ અહીં આશરે 307 પક્ષીઓની જાતિઓ જોવા મળે છે અને તે ખાસ કરીને રૅપર્ટ્સ, વોટર ફ્લાય, વેડર્સ વગેરે જોવા મળે છે. કચ્છમાં પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ માટે એક ઇકો-ટૂરિઝમ પ્રવાસના ક્ષેત્રે છારી-ઢંઢ એક મનોહર અને સમૃદ્ધ ક્ષેત્ર છે.
25000-40000 પક્ષીઓનું ઘર
આશરે 227 ચોરસ કિલોમીટર (22,700 હેક્ટર) માં ફેલાયેલ, આ વેટલેન્ડ્સ-રણ અને ઘાસના મેદાનો વચ્ચે સ્થિત એક અનોખી ઇકોસિસ્ટમ ધરાવે છે. વર્ષ 2008 માં, તેને ગુજરાતનું પ્રથમ 'કન્ઝર્વેશન રિઝર્વ' જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. શિયાળા દરમિયાન અહીં સાઇબેરિયા, મધ્ય એશિયા અને યુરોપના 25000 થી 40,000 જેટલા કોમન ક્રેન (કુંજ), મળતાવડી ટીટોડી અને ચોટીલી પેણ સ્થળાંતર કરીને આવે છે. આ ઉપરાંત લેસર ફ્લેમિંગો અને ગ્રેટર ફ્લેમિંગો (હંજ) તેમજ સારસ પણ અહીં જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત, અહીં લુપ્તપ્રાય ડાલમેશિયન પેલિકન, ઓરિએન્ટલ ડાર્ટર, બ્લેક-નેક્ડ સ્ટોર્ક અને અનેક શિકારી પક્ષીઓ જોવા મળે છે. માત્ર પક્ષીઓ જ નહીં, પરંતુ આ વિસ્તાર ચિંકારા, રણ લોમડી, હેણોતરો (કેરેકલ), રણ બિલાડી અને વરુ જેવા વન્યજીવોનું પણ મહત્વનું આશ્રયસ્થાન છે.
વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, છારી-ઢાંઢ પક્ષી અભયારણ્યને રામસર સ્થળનો દરજ્જો મળતાં, પર્યાવરણીય સંરક્ષણ, જૈવવિવિધતા, સ્થાનિક વિકાસ અને વૈશ્વિક માન્યતાના ક્ષેત્રોમાં સકારાત્મક ફેરફારો થશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત હંમેશા વેટલેન્ડ સંરક્ષણ અને વ્યવસ્થાપનમાં મોખરે રહ્યું છે. દેશના કુલ વેટલેન્ડ વિસ્તારનો 21 ટકાથી વધુ હિસ્સો ગુજરાતમાં આવેલો છે, જે તમામ રાજ્યોમાં સૌથી વધુ છે. ગુજરાતના વેટલેન્ડ વિસ્તાર આશરે 3.5 મિલિયન હેક્ટરમાં ફેલાયેલા છે, જે રાજ્યના કુલ ભૌગોલિક વિસ્તારના લગભગ 17.8 ટકા જેટલો છે.
મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય સરકાર પર્યાવરણીય સંરક્ષણ, જૈવવિવિધતા અને વેટલેન્ડ્સ વ્યવસ્થાપન માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે. રાજ્યમાં મરીન નેશનલ પાર્ક અને અભયારણ્ય, ખીજડિયા અભયારણ્ય, નળસરોવર અભયારણ્ય, છારી-ઢંઢ, કચ્છનું નાનું રણ-ઘુડખર અભયારણ્ય અને પોરબંદર પક્ષી અભયારણ્ય જેવા અનેક વેટલેન્ડ આધારિત સંરક્ષિત વિસ્તારો છે. ગાંધીનગર સ્થિત ગીર ફાઉન્ડેશન, ગુજરાતમાં જળભૂમિ ઇકોસિસ્ટમની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, દેખરેખ કાર્યક્રમો અને વેટલેન્ડ સંશોધન અને દસ્તાવેજીકરણમાં સક્રિયપણે કાર્યરત છે.
મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ કહ્યું કે, કચ્છમાં ઇકો-ટુરિઝમ અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણમાં એક નવો સીમાચિહ્ન ઉમેરાયો છે. એશિયાના સૌથી મોટા ઘાસના મેદાન ગણાતા બન્ની પ્રદેશના કિનારે સ્થિત, છારી-ઢંઢ સંરક્ષણ અભયારણ્યને સત્તાવાર રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વનું વેટલેન્ડ, રામસર સ્થળ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. નળસરોવર, થોળ, ખીજડિયા અને વઢવાણ પછી, છારી-ઢંઢ ગુજરાતનું પાંચમું અને કચ્છનું પ્રથમ રામસર સ્થળ બન્યું છે.
મંત્રીએ ઉમેર્યું હતું કે, છારી-ઢંઢ પક્ષી અભયારણ્યને રામસર સ્થળ તરીકે આંતરરાષ્ટ્રીય માન્યતા આપવામાં આવી છે, તે ગુજરાત માટે ગર્વની વાત છે. તે પર્યાવરણીય સંરક્ષણમાં રાજ્યના પ્રયાસોને વૈશ્વિક સ્તરે માન્યતા આપે છે. આ માન્યતા છારી-ઢંઢ વેટલેન્ડના લાંબા ગાળાના સંરક્ષણને સુનિશ્ચિત કરશે, સ્થળાંતર કરનારા અને રહેણાંક પક્ષીઓ માટે સલામત નિવાસસ્થાન તરીકે તેની ભૂમિકાને મજબૂત બનાવશે અને દુર્લભ અને લુપ્તપ્રાય પ્રજાતિઓના સંરક્ષણ માટે વિશેષ પગલાં લેવા સક્ષમ બનાવશે. વધુમાં, રામસર દરજ્જો આ પ્રદેશમાં ઇકો-ટુરિઝમને પ્રોત્સાહન આપશે, સ્થાનિક સમુદાયો માટે રોજગાર અને આવકની નવી તકો ઊભી કરશે. પર્યાવરણીય જાગૃતિ, શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ અને સમુદાયની ભાગીદારીમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થશે.
રામસર સાઈટ નામ કેવી રીતે પડ્યું?
2 ફેબ્રુઆરી, 1971 ના રોજ ઈરાનના રામસરમાં આયોજિત એક પરિષદમાં, ભાગ લેનારા રાષ્ટ્રોએ વેટલેન્ડ્સ વિસ્તારોના સંરક્ષણ માટે એક સંધિ પર હસ્તાક્ષર કર્યા. આ સંધિ રામસર પરિષદ તરીકે જાણીતી બની. તેણે સંયુક્ત, સમાવેશી પ્રયાસો દ્વારા વૈશ્વિક સ્તરે જૈવવિવિધતામાં થતા ફેરફારોનું સંચાલન અને નિયમન કરવાની ઇચ્છા દર્શાવી. તે 21 ડિસેમ્બર, 1975 ના રોજ અમલમાં આવી. આ સંમેલનનું આયોજન ઈરાની પર્યાવરણ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
તે જળભૂમિના સંરક્ષણ અને તેમના સંસાધનોના સમજદાર ટકાઉ ઉપયોગ અંગે રાષ્ટ્રીય પગલાં અને આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગની જોગવાઈ કરે છે. રામસર સંધિના સહભાગીઓ નિયમિતપણે "આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વના વેસ્ટલેન્ડ, ખાસ કરીને જળચર પક્ષીઓનો નિવાસસ્થાન પૂરો પાડતા વિસ્તારોને ઓળખવા અને તેનું રક્ષણ કરવા સંમત થવા માટે મળે છે. ભારતનું રામસર નેટવર્ક 2014 માં 26 સ્થળોથી વધીને હવે 98 સ્થળોએ પહોંચી ગયું છે, જે 276 ટકાથી વધુનો વધારો દર્શાવે છે.
Delighted that the Patna Bird Sanctuary in Etah (Uttar Pradesh) and Chhari-Dhand in Kutch (Gujarat) are Ramsar sites. Congratulations to the local population there as well as all those passionate about wetland conservation. These recognitions reaffirm our commitment to preserving… https://t.co/0O3R5TBqbJ— Narendra Modi (@narendramodi) January 31, 2026
તો PM મોદીએ આ જાહેરાત બાદ X પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું કે, ઈટાહ (ઉત્તર પ્રદેશ)માં પટના પક્ષી અભયારણ્ય અને કચ્છ (ગુજરાત) માં છારી-ઢંઢને રામસર સ્થળો તરીકે ઓળખ મળ્યાનો આનંદ છે. ત્યાંની સ્થાનિક વસ્તી તેમજ વેટલેન્ડ સંરક્ષણ પ્રત્યે ઉત્સાહી તમામ લોકોને અભિનંદન. આ ઓળખ જૈવવિવિધતા જાળવવા અને મહત્વપૂર્ણ ઇકોસિસ્ટમના રક્ષણ પ્રત્યેની અમારી પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટ કરે છે. આ વેટલેન્ડ્સ અસંખ્ય સ્થળાંતરિત અને મૂળ પ્રજાતિઓ માટે સલામત રહેઠાણ તરીકે વિકાસ પામતા રહે તેવી શુભેચ્છા.
ગુજરાતના વાઈલ્ડ લાઈફના જાણકાર મનીષ વૈદ્યએ જણાવ્યું કે, રામસર કન્વેન્શન હતું ઈરાનની અંદર હતું, જેમાં ઘણા દેશો ભેગા થયા હતા અને જેમાં જેટલા વેટલેન્ડ્સ, તળાવો તૂટી રહ્યા છે કાં તેના પર ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે, એની એક પોલિસી બનાવી. ભારત પણ આ કન્વેન્શનનું ભાગ હતું અને આ ટ્રિટી પર સહી કરી હતી. ઈરાનમાં રામસર સિટીના કારણે તેનું નામ રામસર પુડ્યું. આપણે ત્યાં નળસરોવર, ખીજડિયા રામસર સાઈટ છે પણ અત્યારે આ 328 ચોરસ કિલોમીટરનું છારી-ઢંઢ રામસર સાઈટ કર્યું છે. તેનું સૌથી વધારે મહત્વ એ છે કે આખા કચ્છમાં સમતળ જમીન છે એટલે મીઠું પાકે છે. પણ આ પ્રદેશમાં મીઠું પાણી વધારે જોવા મળે છે. હવે જ્યારે વરસાદ પડે છે, ત્યારે લગભગ ઓક્ટોબર-નવેમ્બર સુધી આ પાણી મીઠું રહે છે પછી તેમાં પાણી સુકાય એમ ખારાશ પકડે છે. આ બંનેનો તાલમેલ છે મીઠું અને ખારું એના લીધા ઘણીબધી જૈવિક વિવિધતા ત્યાં જોવા મળે છે. ખાસ કરીને 200થી વધુ પ્રજાતિના પક્ષીઓ જોવા મળે છે, તેમાં પેલિકન તથા રેપ્ટર (શિકારી પક્ષી)ની ઘણી પ્રજાતિ અહીં માઈગ્રેટ થઈને આવે છે. રામસર જાહેર થયા પછી કોઈ કાયદાકીય બાધ નથી કે કોઈ તેને બગાડે તો ડાયરેક્ટ અધિનિયમ જાહેર નથી કર્યો પણ સરકારની જવાબદારી છે. જેમાં બિનકાયદેસર ખનન ન થાય, અતિક્રમણ ન થાય. કોઈ વિકાસના કામો માટે પર્યાવરણની મંજૂરી જરૂરી છે અને વેટલેન્ડ્સ માટે કોઈ પ્લાન બનાવો તો તેના મેનેજમેન્ટ પ્લાન જરૂરી છે. ધારો કે નળસરોવરમાં મેનેજમેન્ટ પ્લાન થવો જરૂરી છે, નહીંતર સારું મેનેજમેન્ટ ન થઈ શકે. ઉદ્યોગો, પ્રદૂષણ ન થાય તે માટે રામસર સાઈટ બહુ અગત્યની છે. પછી અયોગ્ય વિકાસ પ્રવૃત્તિ ન થાય અને પાણીનો જે કુદરતી છે તેને ત્યાં હાર્વેસ્ટ કરી શકાય.
તેઓ અહીં પ્રવાસન અંગે પોતાનો અભિપ્રાય આપતા જણાવે છે કે, ફરવા અને પ્રવાસનની અહીંની વાતથી હું થોડો હાલ વિરોધમાં છું, અત્યારે તેનું સંવર્ધન જરૂરી છે, કારણ કે જ્યાં જ્યાં માણસ જશે, ત્યાં ચોક્કસ ટુરિઝમ ડેવલપ થશે, તો બાયોડાયવર્સિટી તથા પક્ષીઓ માટે ક્યાં જગ્યા રહેશે. રામસર સાઈટમાં ટુરિઝમનો હાલ વિરોધ કરું છું. તેઓ વધુમાં ઉમેરે છે કે, રામસર સાઈટ જાહેર કરવી એ વિકાસ રોકવાનો નિર્ણય નથી, પરંતુ વિકાસને કુદરતી મર્યાદામાં લાવવાનો નિર્ણય છે.
કચ્છના છારી-ઢંઢને રામસર સાઈટ જાહેર કરાતા વન અને પર્યાવરણ રાજ્યમંત્રી પ્રવીણ માળીએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતમાં પહેલાથી જ નળસરોવર, થોળ, ખીજડિયા અને વઢવાણ પક્ષી અભયારણ્યને રામસર સ્થળો તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી છે. છારી-ઢંઢ પક્ષી અભયારણ્યના સમાવેશ સાથે, પર્યાવરણીય સંરક્ષણ અને વેટલેન્ડ વ્યવસ્થાપન પ્રત્યે રાજ્યની પ્રતિબદ્ધતા વધુ મજબૂત થશે. રાષ્ટ્રીય સ્તરે, ભારતના કુલ 115 રાષ્ટ્રીય વેટલેન્ડમાંથી, આઠ રાષ્ટ્રીય વેટલેન્ડ્સ ગુજરાતમાં સ્થિત છે. વધુમાં, રાજ્યમાં 19 વેટલેન્ડ્સ વિસ્તારોને મહત્વપૂર્ણ પક્ષી અને જૈવવિવિધતા ક્ષેત્રો તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી છે, જે સ્થળાંતર કરનારા તેમજ નિવાસી પક્ષીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ રહેઠાણ પૂરું પાડે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ સાથે જ ઉત્તર પ્રદેશમાં પટના પક્ષી અભયારણ્ય અને ગુજરાતના છારી ઢંઢને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા મળી છે. 02 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ, 'વર્લ્ડ વેટલેન્ડ ડે' પહેલા, કેન્દ્રીય પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર ભારતના રામસર નેટવર્કમાં બે નવા જળપ્લાવિત ભૂમિનો સમાવેશ કરવાની જાહેરાત કરી. રામસર સાઇટનો દરજ્જો મળવાથી છારી-ઢંઢને હવે વૈશ્વિક સ્તરે પ્રસિદ્ધિ મળશે. સાથે જ, આ વિસ્તારના સંરક્ષણ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય માપદંડો મુજબ ભંડોળ અને ટેકનિકલ સહાય મળવાનો માર્ગ પણ મોકળો થયો છે.
