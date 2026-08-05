Explainer: ખેતી અને બિનખેતી જમીન ખરીદવાનો શું છે કાયદો? જમીન ખરીદતા પહેલા કઈ બાબતોની તપાસ કરવી જરૂરી, જાણો
જમીનનો પ્રકાર, ખરીદનારની પાત્રતા અને જમીનનો ઉપયોગ કયા હેતુ માટે થવાનો છે તેના આધારે ખરીદીના નિયમો બદલાય છે.
Published : August 5, 2026 at 7:40 AM IST
અમદાવાદ: ઘણા લોકો એવું માને છે કે જો તેમની પાસે પૂરતા પૈસા હોય તો તેઓ કોઈપણ પ્રકારની જમીન ખરીદી શકે. પરંતુ કાયદાકીય રીતે આ માન્યતા સંપૂર્ણપણે સાચી નથી. ભારતમાં અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં જમીન ખરીદવા માટે અલગ-અલગ કાયદા અને નિયમો લાગુ પડે છે. જમીનનો પ્રકાર, ખરીદનારની પાત્રતા અને જમીનનો ઉપયોગ કયા હેતુ માટે થવાનો છે તેના આધારે ખરીદીના નિયમો બદલાય છે. તેથી જમીન ખરીદતા પહેલાં માત્ર કિંમત કે સ્થાન જ નહીં, પરંતુ કાયદાકીય જોગવાઈઓની જાણકારી પણ એટલી જ જરૂરી બની જાય છે.
ગુજરાતમાં ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે ખાસ નિયમો છે. સામાન્ય રીતે માત્ર ખેડૂત તરીકે માન્યતા ધરાવતી વ્યક્તિ જ ખેતીની જમીન ખરીદી શકે છે. ખેડૂત ન હોય તેવી વ્યક્તિ સીધી રીતે ખેતીની જમીન ખરીદી શકતી નથી. જોકે, કેટલાક વિશેષ સંજોગોમાં રાજ્ય સરકારની મંજૂરી અથવા કાયદામાં રહેલી ખાસ જોગવાઈઓ હેઠળ આવી ખરીદી શક્ય બની શકે છે.
ભારતમાં અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં કાયદાકીય અને ઉપયોગના આધારે જમીનના મુખ્ય પ્રકારો
- ખેતીની જમીન (Agricultural Land): ખેતી, બાગાયત અને કૃષિ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ માટે વપરાય છે. ગુજરાતમાં સામાન્ય રીતે માત્ર ખેડૂત જ ખરીદી શકે છે (કાયદાની જોગવાઈઓને આધારે).
- બિનખેતી જમીન (Non-Agricultural Land - NA Land): ખેતી સિવાયના ઉપયોગ માટે રૂપાંતરિત કરાયેલી જમીન. સામાન્ય રીતે કોઈપણ ભારતીય નાગરિક ખરીદી શકે છે, પરંતુ લાગુ નિયમોનું પાલન કરવું પડે છે.
- રહેણાંક જમીન (Residential Land): મકાન, ફ્લેટ, બંગલા અથવા રહેણાંક પ્રોજેક્ટ માટે.
- વ્યાપારી જમીન (Commercial Land): દુકાન, ઓફિસ, શોરૂમ, મોલ, હોટેલ વગેરે માટે.
- ઔદ્યોગિક જમીન (Industrial Land): ફેક્ટરી, વેરહાઉસ, ઉત્પાદન એકમ અને ઉદ્યોગ માટે ફાળવવામાં આવે છે.
- GIDC જમીન: ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન દ્વારા ઉદ્યોગો માટે ફાળવવામાં આવતી જમીન.તેની ખરીદી અને ટ્રાન્સફર માટે અલગ નિયમો લાગુ પડે છે.
- સરકારી જમીન (Government Land): રાજ્ય અથવા કેન્દ્ર સરકારની માલિકીની જમીન. સામાન્ય વ્યક્તિ સીધી ખરીદી શકતી નથી, માત્ર ચોક્કસ જોગવાઈઓ હેઠળ લીઝ અથવા ફાળવણી થઈ શકે છે.
- ગૌચર જમીન (Gauchar Land): પશુઓના ચરિયાણ માટે અનામત જમીન.ખાનગી ખરીદી અથવા વેચાણ થઈ શકતું નથી.
- વન જમીન (Forest Land): વન વિભાગ હેઠળની જમીન.તેનો ઉપયોગ અને હસ્તાંતરણ માટે વિશેષ કાયદાઓ લાગુ પડે છે.
- ટ્રસ્ટ/ધાર્મિક સંસ્થાની જમીન: મંદિર, ટ્રસ્ટ, વકફ અથવા અન્ય ધાર્મિક સંસ્થાની માલિકીની જમીન.વેચાણ અથવા હસ્તાંતરણ માટે કાયદાકીય મંજૂરી જરૂરી હોઈ શકે છે.
- લીઝહોલ્ડ જમીન (Leasehold Land): માલિકી નહીં, પરંતુ ચોક્કસ સમયગાળા માટે લીઝ પર આપવામાં આવેલી જમીન.વેચાણ અને ટ્રાન્સફર માટે લીઝની શરતો લાગુ પડે છે.
- ફ્રીહોલ્ડ જમીન (Freehold Land): સંપૂર્ણ માલિકી હક ધરાવતી જમીન.કાયદાકીય નિયમોનું પાલન કરીને ખરીદી-વેચાણ કરી શકાય છે.
આ તમામ જમીનો પર અલગ-અલગ કાયદાઓ, મંજૂરીઓ અને ઉપયોગની શરતો લાગુ પડે છે. તેથી કોઈપણ જમીન ખરીદતા પહેલાં તેનો પ્રકાર અને તેના પર લાગુ પડતા કાયદાની સંપૂર્ણ ચકાસણી કરવી જરૂરી છે.
સિનિયર એડવોકેટ મુકેશ પ્રજાપતિએ ETV ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, ઘણા લોકો ખોટી માહિતી અથવા સલાહના આધારે ખેતીની જમીન ખરીદી લે છે, પરંતુ બાદમાં કાયદાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. રહેણાંક, વેપારી અથવા ઔદ્યોગિક હેતુ માટેની બિનખેતી (NA) જમીન સામાન્ય રીતે કોઈપણ ભારતીય નાગરિક ખરીદી શકે છે. પરંતુ તેનો અર્થ એવો નથી કે તેના પર કોઈ નિયમો લાગુ પડતા નથી. આવી જમીન ખરીદતી વખતે ટાઉન પ્લાનિંગના નિયમો, વિકાસ સત્તામંડળની મંજૂરી, ઝોનિંગ, પર્યાવરણ સંબંધિત કાયદા અને સ્થાનિક સત્તાધિકારીઓ દ્વારા નક્કી કરાયેલા નિયમોનું પાલન કરવું ફરજિયાત છે. જો જમીન કોઈ રિઝર્વેશન હેઠળ હોય અથવા તેના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ હોય તો ખરીદી કર્યા બાદ પણ તેનો મનગમતો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી. માત્ર વેચાણ દસ્તાવેજ નોંધાવી દેવાથી જમીનની તમામ કાયદાકીય પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ જાય છે એવી માન્યતા પણ ખોટી છે. જમીન ખરીદ્યા બાદ મહેસૂલ રેકોર્ડમાં નામ દાખલ કરાવવું, જરૂરી એન્ટ્રીઓ કરાવવી અને તે એન્ટ્રીઓ સત્તાવાર રીતે પ્રમાણિત કરાવવી જરૂરી છે. આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ જ માલિકીના અધિકારો વધુ મજબૂત બને છે. તેથી માત્ર રજિસ્ટર્ડ સેલ ડીડને અંતિમ પ્રક્રિયા માનવી યોગ્ય નથી.
તેઓ આગળ કહે છે, જમીન ખરીદતા પહેલાં કેટલીક મહત્વપૂર્ણ બાબતોની તપાસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જમીનનો વાસ્તવિક માલિક કોણ છે, જમીન ખેતીની છે કે બિનખેતી, મહેસૂલના 7/12 અને 8-અના રેકોર્ડ યોગ્ય છે કે નહીં, જમીન ઉપર કોઈ કોર્ટ કેસ, સ્ટે ઓર્ડર અથવા સરકારી પ્રતિબંધ તો નથી ને, બેંક અથવા અન્ય સંસ્થાનું ગીરો છે કે નહીં અને જરૂરી સરકારી મંજૂરીઓ ઉપલબ્ધ છે કે નહીં તેની ખાતરી કર્યા વગર કોઈપણ વ્યવહાર કરવો જોખમી બની શકે છે.
તો અન્ય એડવોકેટ હાર્દિક બ્રહ્મભટ્ટ જણાવે છે કે, જમીન ખરીદતા પહેલાં માત્ર વેચનાર અથવા દસ્તાવેજો પર વિશ્વાસ કરવો પૂરતો નથી. જમીનની માલિકી, મહેસૂલ રેકોર્ડ, કોર્ટ કેસ, બોજા, જરૂરી મંજૂરીઓ અને ટાઇટલની સંપૂર્ણ કાયદાકીય તપાસ કરાવવી જોઈએ. ઉપરાંત જમીન ખરીદતા પહેલાં લીગલ ડ્યૂ ડિલિજન્સ કરાવવી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયા છે. થોડો ખર્ચ બચાવવા માટે કાયદાકીય તપાસ ટાળવામાં આવે તો ભવિષ્યમાં વર્ષો સુધી કોર્ટના ચક્કર અને મોટું આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડી શકે છે. એકંદરે જોઈએ તો દરેક વ્યક્તિ દરેક પ્રકારની જમીન ખરીદી શકે એવું નથી. ખાસ કરીને ખેતીની જમીન માટે ગુજરાતમાં અલગ કાયદાકીય જોગવાઈઓ છે અને બિનખેતી જમીન ખરીદવા માટે પણ વિવિધ નિયમોનું પાલન કરવું ફરજિયાત છે. તેથી જમીન ખરીદતા પહેલાં પોતાની પાત્રતા, જમીનનો પ્રકાર અને તમામ કાયદાકીય પ્રક્રિયાઓની ચકાસણી કરીને નિષ્ણાત એડવોકેટની સલાહ બાદ જ કોઈપણ વ્યવહાર કરવો હિતાવહ અને સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે.
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