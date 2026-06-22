એક PIL અને સરકારને જવાબ આપવો પડે! ગુજરાતમાં જનહિત અરજીઓએ કેવી રીતે બદલ્યા મોટા નિર્ણયો?
PIL એવી અરજી છે જે વ્યક્તિગત હિત માટે નહીં પરંતુ સમાજના મોટા વર્ગના હિત માટે દાખલ કરવામાં આવે છે.
Published : June 22, 2026 at 6:27 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં કોઈ નદી પ્રદૂષિત થઈ રહી હોય, તળાવ પર દબાણ થઈ રહ્યું હોય, ગૌચર જમીન પર ગેરકાયદે કબજો થયો હોય અથવા કોઈ સરકારી તંત્ર પોતાની ફરજ નિભાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યું હોય, તો શું સામાન્ય નાગરિક પાસે કોઈ ઉપાય છે? જવાબ છે – હા. અને આ ઉપાય છે જનહિત અરજી એટલે કે Public Interest Litigation (PIL). ભારતમાં PILને લોકશાહીના સૌથી શક્તિશાળી કાનૂની સાધનોમાંની એક માનવામાં આવે છે.
PIL એટલે શું?
PIL એવી અરજી છે જે વ્યક્તિગત હિત માટે નહીં પરંતુ સમાજના મોટા વર્ગના હિત માટે દાખલ કરવામાં આવે છે. સામાન્ય કેસમાં અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિ જ કોર્ટમાં જઈ શકે છે, પરંતુ PILમાં કોઈપણ જાગૃત નાગરિક, સામાજિક કાર્યકર અથવા સંસ્થા જાહેર હિતના મુદ્દે કોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવી શકે છે. એટલે કે સમસ્યા તમારી ન હોય છતાં તમે સમાજ માટે કોર્ટમાં અવાજ ઉઠાવી શકો છો.
ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં PIL દાખલ થયા બાદ કોર્ટ સૌથી પહેલા તપાસ કરે છે કે અરજી ખરેખર જાહેર હિત માટે છે કે નહીં. જો કોર્ટને અરજી યોગ્ય લાગે તો રાજ્ય સરકાર અથવા સંબંધિત વિભાગને નોટિસ આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સરકારને સોગંદનામું દાખલ કરીને જવાબ આપવો પડે છે. ઘણી વખત કોર્ટ અધિકારીઓને હાજર રહેવા પણ આદેશ આપે છે અને સમગ્ર પ્રક્રિયા પર નજર રાખે છે.
ગુજરાતમાં PILના કારણે અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર કાર્યવાહી થઈ છે. ગૌચર જમીનો પરના દબાણો, ગેરકાયદે બાંધકામો, પર્યાવરણ પ્રદૂષણ, નદીઓના સંરક્ષણ અને સરકારી કામગીરીમાં પારદર્શિતા જેવા મુદ્દાઓમાં હાઇકોર્ટે સમયાંતરે મહત્વપૂર્ણ આદેશો આપ્યા છે.
તાજેતરમાં ગૌચર જમીન પર ઉભા કરાયેલા વીજ પોલ અને ટ્રાન્સમિશન લાઇનના મુદ્દે હાઇકોર્ટમાં થયેલી કાર્યવાહી ચર્ચામાં રહી હતી. કોર્ટના આદેશ બાદ પણ સમયસર કાર્યવાહી ન થતાં હાઇકોર્ટે સખ્ત વલણ અપનાવ્યું હતું. આ કેસે દર્શાવ્યું કે એક જનહિત અરજી સરકાર અને ખાનગી સંસ્થાઓ બંનેને જવાબદેહ બનાવી શકે છે.
સાબરમતી નદીના પ્રદૂષણનો મુદ્દો પણ PILના કારણે ગુજરાત હાઇકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો. નદીમાં છોડાતા ગંદા પાણી, ઔદ્યોગિક પ્રદૂષણ અને પર્યાવરણને થતા નુકસાન અંગે કોર્ટ સમક્ષ ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ કોર્ટ દ્વારા રાજ્ય સરકાર, પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ અને સ્થાનિક તંત્ર પાસેથી જવાબ માંગવામાં આવ્યા હતા. આ કેસે સાબરમતીના જળ ગુણવત્તા અને પર્યાવરણ સંરક્ષણ અંગેની ચર્ચાને નવી દિશા આપી હતી.
જામનગરના મીઠાપુર વિસ્તારમાં ઔદ્યોગિક પ્રદૂષણના મુદ્દે થયેલી PIL પણ નોંધપાત્ર રહી છે. આ કેસમાં ઉદ્યોગો દ્વારા પર્યાવરણને થતા નુકસાનના મુદ્દે હાઇકોર્ટમાં રજૂઆતો થઈ હતી. કોર્ટના હસ્તક્ષેપ બાદ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ માટે વિવિધ પગલાં લેવામાં આવ્યા અને સંબંધિત એજન્સીઓને જવાબદેહ બનાવવામાં આવી હતી.
અમદાવાદ અને રાજ્યના અન્ય શહેરોમાં તળાવો તથા જળાશયો પરના દબાણો દૂર કરાવવા માટે પણ અનેક PIL દાખલ થઈ છે. કોર્ટના આદેશોના કારણે ઘણા સ્થળોએ ગેરકાયદે દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા અને જાહેર સંપત્તિનું રક્ષણ શક્ય બન્યું.
ગિરના એશિયાટિક સિંહોના સંરક્ષણ સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓમાં પણ PIL મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ છે. વન્યજીવોના સંરક્ષણ, તેમના રહેઠાણ અને સુરક્ષા માટે કોર્ટોએ અનેક વખત સરકાર પાસેથી જવાબ માંગ્યો છે. પરિણામે વન્યજીવ સંરક્ષણને વધુ પ્રાથમિકતા મળી છે.
કોર્ટ કઈ સ્થિતિમાં અરજદારની PIL ફગાવી શકે?
જો કે PIL જેટલી શક્તિશાળી છે તેટલી જ જવાબદારી પણ માંગે છે. કોર્ટો વારંવાર સ્પષ્ટ કરે છે કે PILનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત વેરઝેર, રાજકીય લાભ કે પ્રસિદ્ધિ મેળવવા માટે ન થવો જોઈએ. જો કોર્ટને લાગે કે અરજીનો હેતુ જનહિત નહીં પરંતુ વ્યક્તિગત સ્વાર્થ છે તો અરજી ફગાવી શકાય છે અને અરજદાર પર દંડ પણ થઈ શકે છે.
ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતાં એડવોકેટ ભાવેશ બારોટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, PILના કારણે અનેક વખત સરકારોને નીતિગત ફેરફારો કરવા પડ્યા છે, અધિકારીઓને જવાબ આપવા પડ્યા છે અને વર્ષોથી અટવાયેલા પ્રશ્નોના ઉકેલ તરફ માર્ગ ખુલ્યો છે. જોકે, PILનો દુરુપયોગ ન થાય તે માટે કોર્ટો ખૂબ જ સાવચેત રહે છે અને વ્યક્તિગત સ્વાર્થથી કરવામાં આવેલી અરજીઓ સામે કડક વલણ અપનાવે છે.
લોકશાહીમાં PIL માત્ર એક કાનૂની અરજી નથી, પરંતુ નાગરિકોને મળેલી એવી શક્તિ છે જે સરકારને પણ કોર્ટ સમક્ષ જવાબ આપવા મજબૂર કરી શકે છે. જ્યારે તંત્ર ચૂપ રહે ત્યારે એક PIL સમગ્ર વ્યવસ્થાને જગાડી શકે છે. તેથી જ કહેવામાં આવે છે કે ક્યારેક માત્ર એક અરજી હજારો લોકોના હિતનું રક્ષણ કરી શકે છે અને સરકારને કાર્યવાહી કરવા માટે દોડતી કરી શકે છે.
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