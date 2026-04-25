Explainer: ગુજરાતમાં 733 બેઠકો બિનહરીફ, મહારાષ્ટ્ર-હરિયાણામાં 'દમદાર' NOTA આપે છે મતદારોને મતનો અસલી હક
ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા 733 બેઠકો બિનહરીફ થઈ છે, જોકે મહારાષ્ટ્ર-હરિયાણાની સ્થાનિક ચૂંટણીમાં NOTAને પહેલાથી જ કાલ્પનિક ઉમેદવાર તરીકે ગણવામાં આવે છે.
Published : April 25, 2026 at 7:00 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો છે. રાજ્યની 15 નગરપાલિકાઓ, 84 નગરપાલિકાઓ તથા 34 જિલ્લા પંચાયતો અને 260 તાલુકા પંચાયતોની સામાન્ય ચૂંટણી તથા 11 નગરપાલિકાઓની ખાલી પડેલી 13 બેઠકોની પેટા ચૂંટણી 26મી એપ્રિલ 2026ના રોજ યોજાવાની છે. જ્યારે 28મી એપ્રિલે પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે. જોકે મતદાન પહેલા જ રાજ્યમાં 733 જેટલા બેઠકો પર ક્યાંક વિરોધી ઉમેદવાર ન હોવાના કારણે, ફોર્મ રદ થવાના કારણે અથવા તો વિરોધી ઉમેદવારે ફોર્મ પરત ખેંચી લેવાના કારણે બિનહરીફ થઈ છે. આથી હવે આ બેઠકો પર નોંધાયેલા મતદારો મતદાનથી વંચિત રહી જશે.
જોકે આ વચ્ચે દેશના બે રાજ્યો હરિયાણા અને મહારાષ્ટ્રમાં રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા મતદારોના મત આપવાના અધિકારને સુનિશ્ચિત કરવા માટે NOTAને પણ 'કાલ્પનિક ચૂંટણી ઉમેદવાર' જાહેર કરાયો છે. એટલે કે જોઈ કોઈ બેઠક પર એકમાત્ર ઉમેદવાર જ હોય તો પણ NOTA તેની સામે કાલ્પનિક ઉમેદવાર હોવાથી મતદાન શક્ય થઈ શકે છે. આ નિયમ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી (મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, કોર્પોરેશન, કાઉન્સિલ અને નગર પંચાયત) માં લાગુ પડે છે, જોકે વિધાનસભા અને લોકસભાની ચૂંટણી કેન્દ્રિય ચૂંટણી પંચ દ્વારા યોજવામાં આવે છે.
NOTA = 'કાલ્પનિક ચૂંટણી ઉમેદવાર'
મહારાષ્ટ્ર અને હરિયાણાના રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા વર્ષ 2018માં ઓર્ડર જાહેર કરીને NOTAને ચૂંટણી પરિણામો જાહેર કરતી વખતે 'કાલ્પનિક ચૂંટણી ઉમેદવાર' જોવામાં આવશે તેમ જાહેર કરાયું હતું.
મહારાષ્ટ્રમાં રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા 6 નવેમ્બર 2018ના રોજ ઓર્ડર જાહેર કરીને આ નિયમો લાગુ કરાયા હતા. આ બાદ 22 નવેમ્બર 2018ના રોજ હરિયાણાના સ્ટેટ ચૂંટણી કમિશનર ડૉ. દલીપ સિંહે પણ આ NOTAને કાલ્પનિક ચૂંટણી ઉમેદવાર તરીકે જોવાનો નિયમો લાગુ કર્યા હતા અને 16 ડિસેમ્બર 2018માં કરનાલ, પાણીપત, યમુનાનગર, રોહતક અને હિસાર સહિતના મ્યુનિ. કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં તેનો અમલ પણ કર્યો હતો.
આ ઓર્ડરમાં કહેવાયું છે કે, જો કોઈ ચૂંટણીમાં ઉમેદવારને NOTA કરતા ઓછા મત મળે તો એક પણ ઉમેદવારને ચૂંટવામાં આવશે નહીં અને તે પદ માટે ફરીથી મતદાન યોજાશે. જો પેટાચૂંટણીમાં પણ ફરીથી NOTAને સૌથી વધુ વોટ મળે તો તે બેઠક પર ફરી પેટાચૂંટણી નહીં થાય, પરંતુ બીજા ક્રમે રહેલા ઉમેદવારનો વિજેતા જાહેર કરવામાં આવશે. જો ઉમેદવારને NOTA જેટલા જ મત મળે તો તે ઉમેદવારને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવશે, NOTAને નહીં.
હરિયાણા રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા ઓર્ડરમાં એવો પણ ઉમેરો કરાયો છે કે, જો NOTAને વધુ વોટ મળવાના કારણે પેટાચૂંટણી યોજાય છે તો NOTAથી ઓછા મત મળેલા ઉમેદવારો પેટા-ચૂંટણી માટે લાયક ઠરશે નહીં.
શું છે NOTA?
NOTA એટલે "ઉપરના કોઈ નહીં" જેનો અર્થ ઉપર સૂચિબદ્ધ નામોમાંથી કોઈ નહીં. આ વિકલ્પ એવા મતદારો માટે છે જેઓ કોઈપણ ઉમેદવારને મત આપવા માંગતા નથી. 2009 માં, સુપ્રીમ કોર્ટે ભારતના ચૂંટણી પંચને દરેક ચૂંટણી મતપત્ર પર આ વિકલ્પ ઉપલબ્ધ કરાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. જો કે, સરકારે આ પગલાનો વિરોધ કર્યો હતો. 2013માં, સુપ્રીમ કોર્ટે પીપલ્સ યુનિયન ફોર સિવિલ લિબર્ટીઝ (PUCL) વિરુદ્ધ યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા કેસમાં ચુકાદો આપ્યો. સુપ્રીમ કોર્ટે ભારતના ચૂંટણી પંચને દેશની લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં NOTA વિકલ્પ દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. છત્તીસગઢ, મિઝોરમ, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને દિલ્હીમાં યોજાયેલી વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ દરમિયાન NOTA નો ઉપયોગ સૌપ્રથમ વખત કરવામાં આવ્યો હતો.
NOTA મતોની ગણતરી
કેન્દ્રિય ચૂંટણી પંચે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, NOTA મતોની ગણતરી કરવામાં આવે છે; જોકે, તેમને અમાન્ય મતો તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. જો NOTA કોઈ મતવિસ્તારમાં 100 ટકા મત મેળવે છે, તો તે ચોક્કસ વિસ્તારમાં ફરીથી ચૂંટણી યોજવામાં આવશે. જો કોઈ ઉમેદવારને એક પણ મત મળે અને બાકીના મત NOTA ને જાય, તો તે ઉમેદવારને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવશે. NOTA મતો અમાન્ય તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવશે.
શા માટે NOTAની જરૂર પડી?
NOTA મતદારોને ચૂંટણી લડી રહેલા ઉમેદવારો પ્રત્યે પોતાનો અસંતોષ વ્યક્ત કરવાની તક પૂરી પાડે છે. આ મોટી સંખ્યામાં લોકોને મતદાન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે, ભલે તેઓ કોઈ ચોક્કસ ઉમેદવારની તરફેણ ન કરે. ભારતના તત્કાલીન મુખ્ય ન્યાયાધીશ પી. સતશિવમની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે અવલોકન કર્યું હતું કે, નકારાત્મક મતદાનની જોગવાઈ ચૂંટણી પ્રણાલીમાં પરિવર્તન લાવી શકે છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે, આનાથી રાજકીય પક્ષોને ચૂંટણીમાં સ્વચ્છ રેકોર્ડ ધરાવતા ઉમેદવારો ઉભા રાખવાની ફરજ પડશે.
NOTA માટે કેવી રીતે મતદાન કરવું?
EVMમાં "ઉપરમાંથી કોઈ નહીં" (NOTA) બટન હોય છે. આ બટન EVM ના નીચેના ભાગમાં સ્થિત છે, જે ચૂંટણી લડતા ઉમેદવારોની યાદીની નીચે સ્થિત છે.
NOTAના નિયમ અંગે સામાજિક કાર્યકર પંક્તિ જોગે ETV ભારત સાથે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, NOTAનું પ્રોવિઝન તો આપણે છે અને EVMમાં NOTAનું બટન હોય જ છે અને એમાં લોકો વોટ કરી શકે, એટલે ઉપરનામું કોઈ નહીં એવું પોતાનું બતાવી શકે. પણ NOTAના પ્રોવિઝનને આપણે વધારે અસરકારક બનાવવું હોય તો જેમ મહારાષ્ટ્ર અને હરિયાણા રાજ્ય ચૂંટણી આયોગે એવો નિર્ણય કર્યો છે કે જો NOTAને જીતેલા ઉમેદવાર કરતા વધારે વોટ મળે, એટલે કે NOTAને પણ એક ઉમેદવાર માનવામાં આવે છે, એટલે NOTAને વધારે વોટ મળે તો જે ચૂંટણી યોજાઈ છે તેને રદ કરીને ફરીથી ચૂંટણી કરવામાં આવશે. તેનાથી ફાયદો એ થાય કે જ્યારે ઉમેદવાર હોય છે એ ક્વોલિટીવાળા નથી હોતા અને લોકોને તેમનામાં ભરોસો નથી હોતો ત્યારે સીધો મેસેજ વોટર આપી શકે કે અમને આ કોઈપણ ઉમેદવાર નથી જોતા. અમે 'ઉપરના કોઈ નહીં' વોટ આપીએ છીએ.
પંક્તિ જોગ આગળ કહે છે, મહારાષ્ટ્ર અને હરિયાણાની જેમ ગુજરાતમાં ચૂંટણી પંચ પણ જો NOTAને વધારે અસરકારક બનાવવા આ પ્રકારનો નિર્ણય લે તો આપણી ઈલેક્ટોરલ સિસ્ટમને હજી વધારે અસરકારક પણ બનશે અને ઉમેદવારની ક્વોલિટીની આપણે વાત કરીએ એમની પણ જવાબદેહી બનશે અને પાર્ટીઓને પણ અનિવાર્યતા ઊભી થશે કે માત્ર ગમે તેવા ઉમેદવાર ઊભા ન રાખે, ગુનાહિત ઈતિહાસવાળા ન રાખે પણ સારા ઉમેદવાર જે લોકો માટે કામ કરશે તેવા ઉમેદવાર ઊભા રાખશે.
ગુજરાતમાં 700થી વધુ બેઠકો બિનહરીફ થવા વિશે પંક્તિ જોગ કહે છે, જો ગુજરાતમાં NOTA ઉમેદવાર હોત તો બિનહરીફ થાત જ નહીં. બની શકે કે મતદારોને NOTA, 'મને આ પણ નથી જોઈતો' વોટ આપે, પણ બિનહરીફ થતા NOTAનો હક હતો એ પણ છીનવી લીધો. એ પણ ગંભીર વાત છે કે આવી રીતે બિનહરીફ ઉમેદવાર જ્યારે જાહેર થાય ત્યારે નાગરિકોને સુપ્રીમ કોર્ટે જે NOTAનો અધિકાર આપ્યો એ છીનવાઈ જાય છે.
ADRના રિપોર્ટ મુજબ, ગુજરાતમાં 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કુલ 3,18,27,563 મત પડ્યા હતા. મતદાનની ટકારવારી 63.8 ટકા હતી. જેમાંથી 5,01,202 મત NOTAને મળ્યા હતા. એટલે કે કુલ મતદાનના 1.57 ટકા મત નોટાને મળ્યા હતા. જેમાં સૌથી વધુ NOTA મત મેળવનાર મુખ્ય 10 વિધાનસભા બેઠકોના આંકડા પર નજર કરવામાં આવે તો ખેડબ્રહ્મા 7331, દાંતામાં 5213, છોટા ઉદેપુરમાં 5093, દેવગઢબારિયામાં 4821, શેહરામાં 4708, ઝાલોદમાં 4646, જેતપુરમાં 4598, નિઝરમાં 4465, ગાંધીનગર દક્ષિણમાં 4442 અને ફતેહપુર વિધાનસભા બેઠક પર 4327 મતદારોએ NOTAનું બટન દબાવ્યું હતું.
નવસારીમાં ભાજપના બિનહરીફ વિજેતા ઉમેદવારોની માહિતી
- નવસારી જિલ્લા પંચાયત (કુલ 9 બેઠકો)
|અનુ. નં.
|બેઠકનું નામ
|બિનહરીફ વિજેતા ઉમેદવાર
|2
|અમલસાડ
|નિરાલીબેન નિલેશભાઈ નાયક
|4
|બીગરી
|ભીખુભાઈ અમૃતભાઈ પટેલ
|5
|બોદાલી
|રમેશભાઈ ભાણાભાઈ હળપતિ
|7
|દેવસર
|રેખાબેન બિપીનભાઈ પટેલ
|9
|ઘેજ
|અમિતાબેન અશ્વિનભાઈ પટેલ
|17
|પનાર
|પાયલબેન અનિલભાઈ પટેલ
|18
|રૂમલા
|કૌશિકભાઈ ઠાકોરભાઈ પટેલ
|20
|સમરોલી
|વાસંતીબેન દિપકકુમાર પટેલ
|24
|સુપા
|મિતાલીકુમારી કમલેશકુમાર રાઠોડ
- ગણદેવી તાલુકા પંચાયત (કુલ 12 બેઠકો)
|અનુ. નં.
|બેઠકનું નામ
|બિનહરીફ વિજેતા ઉમેદવાર
|1
|અજરાઈ
|સંગીતાબેન આશિષકુમાર દેસાઈ
|4
|ભાઠા
|હીનાબેન પ્રગ્નેશભાઇ પટેલ
|4 (બીગરી 1)
|બીગરી 1
|સીમાબેન સુરેશભાઈ ટંડેલ
|6 (બીગરી 2)
|બીગરી 2
|મહેશકુમાર રમણલાલ પટેલ
|7 (દેવસર 1)
|દેવસર 1
|જીજ્ઞાબેન અલ્પેશકુમાર નાયકા
|2 (દેવસર 2)
|દેવસર 2
|પુષ્પાબેન સુરેશભાઈ પટેલ
|9
|ધકવાડા
|ભરતકુમાર જગુભાઈ પટેલ
|15
|માસા
|જયશ્રીબેન ભાવેશકુમાર પટેલ
|17
|મેંધર
|મહેશભાઈ ખાપાભાઈ હળપતિ
|19
|સરિબુજરંગ ૧
|વિભૂતિબેન ભરતકુમાર હળપતિ
|20
|સરિબુજરંગ ૨
|અરૂણાબેન વિમલકુમાર પટેલ
|23
|વાઘરેચ
|જીનલબેન સુરેશભાઈ તળાવિયા
- જલાલપોર તાલુકા પંચાયત (કુલ 5 બેઠકો)
|અનુ. નં.
|બેઠકનું નામ
|બિનહરીફ વિજેતા ઉમેદવાર
|3
|ભીનાર
|હિતેષભાઇ ચંદુભાઈ પટેલ
|4
|બોદાલી
|વનિતાબેન ચેતનકુમાર રાઠોડ
|13
|મટવાડ
|વિપુલભાઈ છીમાભાઈ પટેલ
|14
|ઓંજલ 1
|હિતેન્દ્રકુમાર ગુલાબભાઈ પટેલ
|16
|પનાર
|ઉપજ્ઞાબેન હિરેનભાઈ પટેલ
- ચીખલી તાલુકા પંચાયત (કુલ 5 બેઠકો)
|અનુ. નં.
|બેઠકનું નામ
|બિનહરીફ વિજેતા ઉમેદવાર
|5
|ચીખલી
|સમીર રતિલાલ પટેલ
|16
|પીપલગભણ
|જાગૃતિબેન તુષારભાઇ પટેલ
|22
|સમરોલી
|મુકુંદકુમાર સુમનભાઈ પટેલ
|25
|તલાવચોરા
|અશોકભાઈ નારણભાઇ હળપતિ
|26
|તેજલાવ
|તેજસભાઇ પ્રવીણભાઈ પટેલ
- નવસારી તાલુકા પંચાયત (કુલ 3 બેઠકો)
|અનુ. નં.
|બેઠકનું નામ
|બિનહરીફ વિજેતા ઉમેદવાર
|2
|આમડપોર
|નાનુભાઈ ભીખાભાઈ રાઠોડ
|7
|મોલધરા
|ઉર્વશીબેન રાકેશભાઇ રાઠોડ
|9
|પડઘા
|ભાવનાબેન રજનીકાંત રાઠોડ
- નવસારી મહાનગરપાલિકા (કુલ 2 બેઠકો)
|વોર્ડ નં.
|બેઠકનો પ્રકાર
|બિનહરીફ વિજેતા ઉમેદવાર
|8
|મહિલા OBC
|જ્યોત્સનાબેન ઝવેરભાઈ પ્રજાપતિ
|11
|મહિલા OBC
|આરતીબેન ભરતભાઈ ભરવાડ
- ગણદેવી નગરપાલિકા (કુલ 22 બેઠકો)
|વિગત
|માહિતી
|કુલ બેઠકો
|22
|સ્થિતિ
|તમામ 22 બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ વિજેતા જાહેર
|ટિપ્પણી
|વિરોધ પક્ષો દ્વારા ઉમેદવારી ન ભરવાથી સંપૂર્ણ પેનલ બિનહરીફ
એક નજરમાં કુલ આંકડા
|સંસ્થા
|બિનહરીફ બેઠકોની સંખ્યા
|નવસારી જિલ્લા પંચાયત
|9
|ગણદેવી તાલુકા પંચાયત
|12
|જલાલપોર તાલુકા પંચાયત
|5
|ચીખલી તાલુકા પંચાયત
|5
|નવસારી તાલુકા પંચાયત
|3
|નવસારી મહાનગરપાલિકા
|2
|ગણદેવી નગરપાલિકા
|22
|કુલ સરવાળો
|58
આ પણ વાંચો: