Explainer: મોર્ગેજ મિલકતની હરાજી થાય તો બેન્કનો ગીરોનો હક ખતમ થઈ જાય? હરાજીની રકમમાં કોનો કેટલો અધિકાર!
જ્યારે મોર્ગેજ મિલકતની હરાજી થાય છે ત્યારે અગાઉથી ગીરોનો અધિકાર ધરાવતી બેન્કનું શું થાય? શું મિલકત વેચાઈ જતાં બેન્કનો અધિકાર પણ ખતમ થઈ જાય?
Published : November 12, 2026 at 2:29 PM IST
કલ્પીન ત્રિવેદી, અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચે ધ સાઉથ ઇન્ડિયન બેંક અને બેંક ઓફ ઈન્ડિયા કેસમાં આ મહત્ત્વપૂર્ણ અવલોકન કર્યું છે. હાઈકોર્ટે ડેબ્ટ્સ રિકવરી એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (DRAT), મુંબઈનો 13 નવેમ્બર, 2024નો આદેશ રદ કરીને સમગ્ર મામલો નવેસરથી વિચારણા માટે પરત મોકલ્યો છે.
સૌપ્રથમ સમજીએ, મોર્ગેજ એટલે શું?
મોર્ગેજ એટલે મિલકત ગીરો મૂકીને લોન મેળવવાની કાયદેસરની વ્યવસ્થા. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતાનું મકાન, ફ્લેટ કે અન્ય સ્થાવર મિલકત ગીરો મૂકીને બેન્ક પાસેથી લોન લે છે ત્યારે મિલકત પર બેન્કનો સુરક્ષિત અધિકાર ઊભો થાય છે.
સરળ ભાષામાં સમજીએ તો, તમે બેન્ક પાસેથી ઘર ખરીદવા માટે લોન લીધી અને તેના બદલામાં તમારા ફ્લેટના દસ્તાવેજો બેન્ક પાસે ગીરો રાખ્યા. હવે જો તમે લોનની ચુકવણી કરવામાં નિષ્ફળ જાઓ તો કાયદા હેઠળ બેન્કને પોતાની બાકી રકમ વસૂલવા માટે ગીરો રાખેલી મિલકત સામે કાર્યવાહી કરવાનો અધિકાર મળી શકે છે.
અહીં સમજવાની બાબત એ છે કે મિલકતની માલિકી અને મિલકત પર બેન્કનો ગીરોનો અધિકાર અલગ બાબતો છે. મિલકતનો માલિક લોન લેનાર વ્યક્તિ જ હોય છે, પરંતુ લોનની સુરક્ષા માટે બેન્કનો મિલકત પર કાયદેસરનો હક હોય છે.
મોર્ગેજ મિલકતની હરાજી થાય તો ગીરોનો અધિકાર ક્યાં જાય?
આ કેસનો સૌથી મહત્ત્વનો કાયદાકીય પ્રશ્ન આ જ હતો. જ્યારે મોર્ગેજ મિલકતની હરાજી થાય છે ત્યારે અગાઉથી ગીરોનો અધિકાર ધરાવતી બેન્કનું શું થાય? શું મિલકત વેચાઈ જતાં બેન્કનો અધિકાર પણ ખતમ થઈ જાય? આ મુદ્દે મિલકત હરાજી માટે આપવામાં આવેલી સંમતિ અને ગીરોના અધિકારનો ત્યાગ આ બંને વચ્ચેનો તફાવત સમજવો જરૂરી છે. જો ગીરો રાખનાર બેન્ક મિલકતની હરાજી માટે સંમતિ આપે, પરંતુ સાથે જ હરાજીની રકમમાંથી પોતાનાં લેણાં ચૂકવવાની લેખિત શરત મૂકે, તો માત્ર સંમતિ આપી હોવાના આધારે બેન્કે પોતાનો અધિકાર છોડી દીધો છે એવું માની શકાય નહીં. આ કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે આ જ કાયદાકીય પાસાને મહત્ત્વ આપ્યું છે.
શું છે CPCની કલમ 73? હરાજીની રકમની વહેંચણીનો કાયદો સમજો
આ કેસમાં સિવિલ પ્રોસિજર કોડ (CPC), 1908ની કલમ 73(1)(b) મહત્ત્વપૂર્ણ બની છે. કલમ 73નો મુખ્ય ઉદ્દેશ ચોક્કસ કાયદાકીય શરતો હેઠળ એક જ મિલકતના વેચાણમાંથી મળેલી રકમ પર હક ધરાવતા અનેક હુકમધારકો વચ્ચે રકમની વહેંચણી કરવાનો છે. સરળ ભાષામાં સમજીએ તો, જો કોઈ વ્યક્તિ સામે એકથી વધુ વસૂલાતના હુકમો હોય અને તેની મિલકત વેચવાથી મળેલી રકમ તમામ લેણદારોનાં લેણાં ચૂકવવા માટે પૂરતી ન હોય, તો કાયદામાં નિર્ધારિત શરતો પૂર્ણ થતી હોય ત્યારે લેણદારો વચ્ચે રકમની વહેંચણીનો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે.
પરંતુ અહીં એક મહત્ત્વપૂર્ણ કાનૂની બાબત છે. દરેક બેન્કને માત્ર લોન આપેલી છે એટલા માટે હરાજીની રકમમાં આપોઆપ હિસ્સો મળી જતો નથી. કલમ 73 હેઠળની લાયકાત, સંબંધિત ચુકાદા, લેણાંની સ્થિતિ અને અન્ય કાયદાકીય શરતો તપાસવી પડે છે. આ કેસમાં હાઈકોર્ટે મોર્ગેજ રાખનાર બેન્કની હરાજી માટેની સંમતિ અને તેની સાથે મૂકેલી શરતનું મૂલ્યાંકન જરૂરી ગણ્યું છે.
કેવી રીતે શરૂ થયો બેન્કો વચ્ચેનો વિવાદ?
આ સમગ્ર વિવાદની શરૂઆત વર્ષ 1999માં થઈ હતી. અમદાવાદના બે અરજદારોએ ફ્લેટ ખરીદવા માટે સાઉથ ઇન્ડિયન બેન્ક પાસેથી રૂ.6.35 લાખની હોમ લોન લીધી હતી. આ લોનની સુરક્ષા માટે અમદાવાદના જોધપુર ટેકરા, થલતેજ વિસ્તારમાં આવેલા પુષ્પરાજ ટાવર્સના ફ્લેટના મૂળ દસ્તાવેજો બેન્કમાં જમા કરાવી મોર્ગેજ બનાવવામાં આવ્યું હતું. જોકે, લોનની રકમ પરત ન ચૂકવાતા સાઉથ ઇન્ડિયન બેન્કે 23 ઓગસ્ટ, 2002ના રોજ સિવિલ કોર્ટમાં વસૂલાત માટે દાવો દાખલ કર્યો હતો. બીજી તરફ, બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાએ પણ પોતાના લેણાંની વસૂલાત માટે કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. આ કાર્યવાહી દરમિયાન બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાએ સાઉથ ઇન્ડિયન બેન્ક પાસે અગાઉથી મોર્ગેજ રાખવામાં આવેલા ફ્લેટને પણ જપ્તી અને હરાજીની પ્રક્રિયામાં સામેલ કર્યો હતો. આથી સાઉથ ઇન્ડિયન બેન્કે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો કે આ મિલકત પર તેનો અગાઉથી ગીરોનો અધિકાર છે અને હરાજીમાંથી મળનારી રકમમાં તેના કાયદેસરના હિતનું રક્ષણ થવું જોઈએ.
સાથે જ સમગ્ર મામલો નવેસરથી વિચારણા માટે DRATને પરત મોકલ્યો છે.
હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, આ વિવાદ લાંબા સમયથી ચાલી રહ્યો છે. તેથી DRATને છ મહિનાની અંદર શક્ય તેટલો વહેલો નિર્ણય લેવા નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. જોકે, અહીં એક બાબત ખાસ સમજવી જરૂરી છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે સાઉથ ઇન્ડિયન બેન્કને હરાજીની સમગ્ર રકમમાંથી ચોક્કસ હિસ્સો ચૂકવવાનો અંતિમ આદેશ આપ્યો નથી. હાઈકોર્ટે બેન્કના દાવા, મોર્ગેજના દસ્તાવેજો અને સિવિલ કોર્ટના ચુકાદાનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન કરીને નવેસરથી નિર્ણય લેવા DRATને જણાવ્યું છે.
એડવોકેટ આનંદ બી. ગોગિયાનો પક્ષ અને કાયદાકીય મહત્ત્વ
આ કેસમાં પ્રતિવાદી બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા તરફથી એડવોકેટ આનંદ બી. ગોગિયાએ રજૂઆત કરી હતી. આ વિવાદનો કાયદાકીય મહત્ત્વનો મુદ્દો એ છે કે મોર્ગેજ મિલકતની હરાજી અને તેમાંથી મળેલી રકમ પરના અધિકારને અલગ અલગ રીતે જોવાને બદલે સમગ્ર વ્યવહારના દસ્તાવેજો અને લાગુ પડતી કાયદાકીય જોગવાઈઓના આધારે મૂલવવો જરૂરી છે. હરાજી માટે સંમતિ આપવામાં આવી હોય તો પણ તેની શરતો શું હતી, બેન્કે પોતાનો દાવો કઈ રીતે રજૂ કર્યો હતો અને લેણાં અંગે કોર્ટનો ચુકાદો શું છે, તે તમામ બાબતો નિર્ણાયક બની શકે છે.
સામાન્ય માણસ માટે આ ચુકાદો કેમ મહત્ત્વનો?
ધારો કે કોઈ વ્યક્તિએ બેન્ક A પાસેથી લોન લઈને પોતાનું મકાન ગીરો મૂક્યું છે. ત્યારબાદ એ જ વ્યક્તિએ બેન્ક B પાસેથી પણ લોન લીધી છે. લોનની ચુકવણી ન થતાં બેન્ક B વસૂલાત માટે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરે છે અને મકાનની હરાજી કરાવે છે. હવે સવાલ એ થાય કે મકાનની હરાજીમાંથી મળેલી રકમ માત્ર બેન્ક Bને જ મળશે કે અગાઉથી મોર્ગેજ ધરાવતી બેન્ક A પણ પોતાનો કાયદેસરનો હિસ્સો માગી શકશે?
આવા કિસ્સામાં મિલકત પર અગાઉથી રહેલો ગીરોનો અધિકાર, હરાજીની શરતો, બેન્કની સંમતિ, લેણાં અંગેના ચુકાદા અને લાગુ કાયદાનું મૂલ્યાંકન કરવું જરૂરી બને છે. આ ચુકાદો બેન્કોને પણ એક મહત્ત્વનો સંદેશ આપે છે કે હરાજી પ્રક્રિયામાં સંમતિ આપતી વખતે પોતાના અધિકારો અને શરતો લેખિતમાં સ્પષ્ટ કરવી જરૂરી છે. બીજી તરફ, હરાજીમાં મિલકત ખરીદનાર વ્યક્તિઓએ પણ મિલકત પર રહેલા ગીરો, બાકી લેણાં અને અન્ય કાયદેસરના બોજાની તપાસ કરવી જોઈએ.
અંતે સમજવાની સૌથી મહત્ત્વની વાત
એડવોકેટ આનંદ ગોગીયાએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત હાઈકોર્ટનો આ ચુકાદો મોર્ગેજ મિલકતની હરાજી અને બેન્કોના સુરક્ષિત અધિકારો વચ્ચેના કાયદાકીય સંબંધને સમજવા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
મિલકતની હરાજી થઈ જવી એટલે અગાઉથી ગીરોનો અધિકાર ધરાવતી બેન્કનો હક આપોઆપ ખતમ થઈ જાય એવું નથી. ખાસ કરીને જ્યારે બેન્કે હરાજી માટે સંમતિ આપતી વખતે પોતાના લેણાં અંગે સ્પષ્ટ શરત મૂકી હોય ત્યારે તેના દાવાનું કાયદા અને દસ્તાવેજોના આધારે મૂલ્યાંકન કરવું જરૂરી છે. આ કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે અંતિમ હિસ્સો નક્કી કરવાને બદલે સમગ્ર મામલો નવેસરથી વિચારણા માટે DRATને પરત મોકલ્યો છે. હવે DRAT દ્વારા થનારો નિર્ણય નક્કી કરશે કે સાઉથ ઇન્ડિયન બેન્કને હરાજીની રકમમાંથી કેટલો કાયદેસરનો હિસ્સો મળી શકે છે.
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