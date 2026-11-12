Explainer: પતિના મોત બાદ પત્નીએ પુનઃલગ્ન કર્યા હોય તો શું વળતરનો અધિકાર છીનવાઈ જાય? જાણો શું કહે છે કાયદો
શું પુનઃલગ્ન કર્યા બાદ મહિલા મૃતક પતિની આશ્રિત ન રહેતી હોવાથી વીમા કંપની વળતર ચૂકવવાની જવાબદારીમાંથી મુક્ત થઈ શકે?
Published : November 12, 2026 at 4:03 PM IST
કલ્પીન ત્રિવેદી / અમદાવાદ: પતિનું માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ થાય અને ત્યારબાદ પત્ની પુનઃલગ્ન કરી લે તો શું તેને પતિના મૃત્યુ બદલ મળવાપાત્ર વળતર મેળવવાનો અધિકાર રહેતો નથી? શું પુનઃલગ્ન કર્યા બાદ મહિલા મૃતક પતિની આશ્રિત ન રહેતી હોવાથી વીમા કંપની વળતર ચૂકવવાની જવાબદારીમાંથી મુક્ત થઈ શકે? આ મહત્ત્વપૂર્ણ કાનૂની સવાલનો ગુજરાત હાઈકોર્ટે જવાબ આપ્યો છે. હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, પતિના મૃત્યુ બાદ પત્નીએ પુનઃલગ્ન કર્યા હોય તો માત્ર આ કારણસર તેને મોટર અકસ્માત વળતર મેળવવાના અધિકારથી વંચિત રાખી શકાય નહીં. હાઈકોર્ટે વીમા કંપનીની અપીલ ફગાવીને મોટર એક્સિડન્ટ ક્લેઇમ્સ ટ્રિબ્યુનલના વળતર ચૂકવવાના હુકમને યથાવત રાખ્યો છે.
શું હતો સમગ્ર કેસ?
આ સમગ્ર કેસની શરૂઆત 4 ફેબ્રુઆરી, 2009ના રોજ થયેલા એક માર્ગ અકસ્માતથી થઈ હતી. પંચમહાલ જિલ્લાના રિંચવાણી ગામ નજીક રાત્રે આશરે 8 વાગ્યે મોટરસાઇકલ અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત થયો હતો. આ અકસ્માતમાં મોટરસાઇકલ પર સવાર કમલેશભાઈ હિરાભાઈ પટેલિયાનું મૃત્યુ થયું હતું. પતિના મૃત્યુ બાદ તેમની પત્ની કમલાબેને વળતર મેળવવા માટે વર્ષ 2011માં ગોધરા સ્થિત મોટર એક્સિડન્ટ ક્લેઇમ્સ ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ અરજી કરી હતી. ટ્રિબ્યુનલે 29 સપ્ટેમ્બર, 2017ના રોજ મહિલાની તરફેણમાં વળતર ચૂકવવાનો હુકમ કર્યો હતો. જોકે, વીમા કંપનીએ આ હુકમને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો.
વીમા કંપનીની દલીલ શું હતી?
વીમા કંપનીની મુખ્ય દલીલ એવી હતી કે પતિના મૃત્યુ બાદ મહિલાએ ટૂંકા સમયમાં જ પુનઃલગ્ન કરી લીધાં હતાં. તેથી હવે તે મૃતક પતિની આવક પર નિર્ભર રહી નથી. આ સંજોગોમાં તેને વળતર ચૂકવવાનો નિર્ણય યોગ્ય નથી. વીમા કંપનીએ પુનઃલગ્નના મુદ્દાને આધારે ટ્રિબ્યુનલના હુકમને રદ કરવાની માગ કરી હતી.
ગુજરાત હાઈકોર્ટે શું અવલોકન કર્યું?
ગુજરાત હાઇકોર્ટે વીમા કંપનીની દલીલ સ્વીકારી નહોતી. હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે, પતિના મૃત્યુ બાદ વિધવા મહિલાએ પુનઃલગ્ન કર્યા હોય, તે માત્ર એક કારણસર તેને વળતર મેળવવાના અધિકારથી વંચિત રાખી શકાય નહીં.
પુનઃલગ્ન એ મહિલાનો વ્યક્તિગત નિર્ણય છે. તેના કારણે પતિના મૃત્યુથી થયેલું નુકસાન કે માનસિક આઘાત સમાપ્ત થઈ જતો નથી. અકસ્માતમાં જીવનસાથી ગુમાવવાનું નુકસાન પુનઃલગ્નથી ભૂંસાઈ જતું નથી. તેથી પુનઃલગ્નને વળતર નકારવાનું એકમાત્ર કારણ બનાવી શકાય નહીં. હાઈકોર્ટે આ મામલે દિલ્હી હાઈકોર્ટના તથા તેલંગાણા હાઈકોર્ટના અગાઉના ચુકાદાઓનો પણ આધાર લીધો હતો. આ કાનૂની સિદ્ધાંતોને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઈકોર્ટે વીમા કંપનીની અપીલ ફગાવી દીધી હતી અને ટ્રિબ્યુનલનો મૂળ હુકમ યથાવત રાખ્યો હતો.
મોટર વ્હીકલ એક્ટની કલમ 166 શું કહે છે?
હવે સામાન્ય નાગરિકો માટે આ કેસમાં લાગુ પડતો કાયદો સમજવો જરૂરી છે. મોટર વ્હીકલ એક્ટ, 1988ની કલમ 166 માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ કે ઈજા થાય ત્યારે વળતર મેળવવા માટે અરજી કરવાની જોગવાઈ કરે છે. જો કોઈ વ્યક્તિનું માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ થાય તો તેના કાનૂની પ્રતિનિધિઓ મોટર એક્સિડન્ટ ક્લેઇમ્સ ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ વળતર માટે અરજી કરી શકે છે. આ જોગવાઈનો હેતુ અકસ્માતને કારણે પરિવારને થયેલા આર્થિક નુકસાનની ભરપાઈ કરવાનો છે. મહત્ત્વની વાત એ છે કે, કલમ 166માં એવી કોઈ જોગવાઈ નથી કે પતિના મૃત્યુ બાદ પુનઃલગ્ન કરનાર પત્ની માત્ર આ કારણસર વળતર મેળવવા માટે અયોગ્ય બની જાય.
કલમ 168 હેઠળ વળતરની રકમ કેવી રીતે નક્કી થાય?
મોટર વ્હીકલ એક્ટની કલમ 168 હેઠળ મોટર એક્સિડન્ટ ક્લેઇમ્સ ટ્રિબ્યુનલ યોગ્ય અને ન્યાયસંગત વળતરની રકમ નક્કી કરે છે. આ માટે મૃતકની ઉંમર, આવક, વ્યવસાય, પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ, આશ્રિતો અને અન્ય સંબંધિત પરિબળો ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. એટલે કે દરેક કેસમાં વળતરની રકમ એકસરખી હોતી નથી. ટ્રિબ્યુનલ પુરાવા અને કાયદાકીય માપદંડોના આધારે વળતર નક્કી કરે છે.
સામાન્ય નાગરિકોને આ કાયદો કેવી રીતે ઉપયોગી થઈ શકે?
આ ચુકાદો સામાન્ય નાગરિકો માટે પણ અત્યંત ઉપયોગી છે. ઘણી વખત માર્ગ અકસ્માતમાં પરિવારના કમાઉ સભ્યનું મૃત્યુ થયા બાદ પરિવારના સભ્યોને વળતર મેળવવાની કાયદાકીય પ્રક્રિયાની જાણ હોતી નથી. કેટલીક વખત વીમા કંપનીઓ વિવિધ કારણો રજૂ કરીને વળતરના દાવાનો વિરોધ પણ કરતી હોય છે. આવા સંજોગોમાં સૌથી પહેલાં અકસ્માતની પોલીસ ફરિયાદ એટલે કે FIR, અકસ્માતનો પંચનામો, પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ, મૃતકનું આવકનું પ્રમાણપત્ર, ઉંમરના પુરાવા અને પરિવારના સભ્યોના સંબંધિત દસ્તાવેજો એકત્રિત કરવા જોઈએ. ત્યારબાદ સંબંધિત મોટર એક્સિડન્ટ ક્લેઇમ્સ ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ વળતર માટે અરજી કરી શકાય છે. જો વીમા કંપની વળતરનો દાવો નકારે અથવા ઓછું વળતર ચૂકવે તો કાયદા મુજબ ઉપલબ્ધ ઉપાયોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ખાસ કરીને પતિના મૃત્યુ બાદ પત્નીએ પુનઃલગ્ન કર્યા હોય તો પણ માત્ર આ કારણસર તેનો વળતરનો દાવો નકારી શકાય નહીં. આ ચુકાદો આવી મહિલાઓ માટે મહત્ત્વપૂર્ણ કાનૂની માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે.
વળતરનો દાવો કરવા માટે કઈ બાબતો યાદ રાખવી?
સામાન્ય નાગરિકોએ કેટલીક બાબતો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ થાય ત્યારે વળતર માટે શક્ય તેટલા વહેલા કાયદાકીય પગલાં લેવા જોઈએ. મોટર વ્હીકલ એક્ટની કલમ 166 હેઠળ અરજી કરવા માટે કાયદામાં નિર્ધારિત મર્યાદા અને લાગુ પડતી જોગવાઈઓની જાણકારી મેળવવી જરૂરી છે.
વીમા કંપની વળતર આપવાનો ઇનકાર કરે તો તેનો લેખિત આધાર માગવો જોઈએ. માત્ર મૌખિક દલીલના આધારે પોતાના કાયદેસરના અધિકારનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં. જરૂર પડે તો મોટર અકસ્માત વળતરના કેસનો અનુભવ ધરાવતા વકીલની સલાહ લેવી જોઈએ. આર્થિક રીતે નબળા નાગરિકો જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તામંડળનો સંપર્ક કરીને મફત કાનૂની સહાય મેળવવાની પાત્રતા પણ તપાસી શકે છે.
એડવોકેટ મસુમી નાણાવટીએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત હાઈકોર્ટના આ ચુકાદો આપતા નોંધ્યું છે કે, પતિના માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ બાદ પત્નીએ પુનઃલગ્ન કરીને નવું જીવન શરૂ કર્યું હોય, તો તેના કારણે અગાઉ થયેલા અકસ્માતથી મળવાપાત્ર કાયદેસર વળતરનો અધિકાર આપમેળે સમાપ્ત થતો નથી. વળતર મેળવવાની પાત્રતા અને તેની રકમનો નિર્ણય કાયદા તથા પુરાવાના આધારે થવો જોઈએ, પુનઃલગ્નને એકમાત્ર આધાર બનાવીને નહીં. આ ચુકાદો ખાસ કરીને એવી મહિલાઓ માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે, જેમણે પતિના મૃત્યુ બાદ પુનઃલગ્ન કર્યા હોય અને વળતર મેળવવાના પોતાના કાયદેસરના અધિકાર અંગે મૂંઝવણ હોય. કારણ કે નવું જીવન શરૂ કરવાનો નિર્ણય કોઈ વ્યક્તિને તેના અગાઉના કાયદેસરના અધિકારથી વંચિત કરી શકે નહીં.
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