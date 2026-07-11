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Explainer : બાળક દત્તક લેવું હોય તો શું કરવું? જાણો કયો કાયદો લાગુ પડે છે અને શું છે સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા

CARAના ઓનલાઈન પોર્ટલ પર નોંધણી, ઓળખ-આવકના દસ્તાવેજો અને હોમ સ્ટડી રિપોર્ટ બાદ જ બાળકનું રેફરલ અને મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા દત્તક આદેશ મળે છે.

જાણો કયો કાયદો લાગુ પડે છે અને શું છે સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા
જાણો કયો કાયદો લાગુ પડે છે અને શું છે સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 11, 2026 at 5:26 PM IST

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અમદાવાદ : ભારતમાં બાળક દત્તક લેવું એ માત્ર લાગણીસભર કે સામાજિક નિર્ણય નથી, પરંતુ તે એક સંપૂર્ણ કાયદાકીય પ્રક્રિયા છે. જે બાળકના હિતનું રક્ષણ કરે છે અને તેને સુરક્ષિત પરિવાર આપે છે, તે માટે કેન્દ્ર સરકારે ખૂબ જ સ્પષ્ટ નિયમો બનાવ્યા છે. આજે આપણે જાણીશું કે બાળક દત્તક લેવા માટે શું કરવું, કયો કાયદો લાગુ પડે છે અને સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા શું છે આવો જાણીએ.

દેશમાં બાળક દત્તક લેવાની પ્રક્રિયા જુવેનાઇલ જસ્ટિસ કેર એન્ડ પ્રોટેક્શન ઓફ ચિલ્ડ્રન એક્ટ, 2015 અને એડોપ્શન રેગ્યુલેશન 2022 હેઠળ કરવામાં આવે છે. સમગ્ર પ્રક્રિયાનું નિયમન સેન્ટ્રલ એડોપ્શન રિસોર્સ સેન્ટર ઓથોરિટી (CARA) દ્વારા કરવામાં આવે છે. કાયદા મુજબ, દત્તક લેતી વખતે બાળકનો સર્વોત્તમ હિત સૌથી મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિએ અનાથાલય, હોસ્પિટલ અથવા અન્ય કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી સીધું બાળક લઈ લેવું ન જોઈએ. માત્ર CARAની મંજૂર પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા બાદ જ દત્તક કાયદેસર માન્ય બને છે.

બાળક દત્તક લેવાની સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ પ્રક્રિયા (Etv Bharat Gujarat)

જિલ્લા બાળ સુરક્ષા અધિકારી તન્વીકા પરમારે ETV ભારત સાથે વાત કરતાં જણાવ્યું કે જિલ્લા સ્તરે જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ (DCPU) અને સરકાર દ્વારા માન્ય સ્પેશિયલાઈઝ એડોપ્શન એજન્સી (SAA) કાર્યરત હોય છે. DCPU અરજદારોના દસ્તાવેજોની ચકાસણી, હોમ સ્ટડી (ઘરની મુલાકાત) અને અન્ય વહીવટી પ્રક્રિયામાં મદદ કરે છે, જ્યારે SAA બાળકોની સંભાળ અને દત્તક પ્રક્રિયાનું સંચાલન કરે છે.

બાળક દત્તક લેવાની કાયદેસર પ્રક્રિયા (Step-by-Step)
બાળક દત્તક લેવાની કાયદેસર પ્રક્રિયા (Step-by-Step) (Photo Credit - AI Generated)

હવે જાણીએ દત્તક લેવાની સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ પ્રક્રિયા. સૌથી પહેલાં, બાળક દત્તક લેવા ઇચ્છતા અરજદારે CARAના ઓનલાઈન પોર્ટલ (childadoption.nic.in) પર નોંધણી કરાવવી પડે છે. ત્યારબાદ ઓળખ, સરનામું, આવક અને અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરવા પડે છે. આ પછી, અરજદારના ઘરે જઈને હોમ સ્ટડી રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ રિપોર્ટમાં પરિવારનું વાતાવરણ, આર્થિક સ્થિતિ અને બાળકના ઉછેરની ક્ષમતાનું ઊંડાણપૂર્વક મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. અરજદાર યોગ્ય જણાય તો તેમને બાળકનું રેફરલ (ઓફર) આપવામાં આવે છે. બાળકનો મેડિકલ રિપોર્ટ અને અન્ય વિગતો સ્વીકાર્યા બાદ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા દત્તકનો અંતિમ આદેશ આપવામાં આવે છે. આદેશ મળ્યા પછી જ બાળક કાયદેસર રીતે દત્તક લેવાયેલું ગણાય છે.

કોણ લઈ શકે છે બાળક દત્તક? (પાત્રતાની શરતો)
કોણ લઈ શકે છે બાળક દત્તક? (પાત્રતાની શરતો) (Photo Credit - AI Generated)

ઘણા લોકોને એ પણ પ્રશ્ન થાય છે કે દત્તક લેવામાં કેટલો સમય લાગે છે? આ સમય બાળકની ઉપલબ્ધતા, તમારી પસંદગી, બાળકની ઉંમર, રાજ્ય અને અરજદારોની સિનિયોરિટી (કોણ પહેલાં નોંધણી કરાવે છે) સહિતના અનેક પરિબળો પર આધાર રાખે છે. સામાન્ય રીતે, આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં કેટલાક મહિનાથી લઈને એક વર્ષ કે તેથી વધુ સમય પણ લાગી શકે છે.

દત્તક પ્રક્રિયાના મુખ્ય કાયદા અને સંસ્થાઓ
દત્તક પ્રક્રિયાના મુખ્ય કાયદા અને સંસ્થાઓ (Photo Credit - AI Generated)

કાયદા મુજબ, લગ્નિત દંપતી, એકલ મહિલા અને નિર્ધારિત શરતો હેઠળ એકલ પુરુષ પણ બાળક દત્તક લઈ શકે છે. જો કે, એકલ પુરુષને બાળકી (દીકરી) દત્તક લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવતી નથી. દત્તક લેનાર વ્યક્તિ શારીરિક, માનસિક અને આર્થિક રીતે બાળકના ઉછેર માટે સક્ષમ હોવી જરૂરી છે. આ ક્ષેત્રે સારા સમાચાર એ છે કે વર્ષ 2022 થી 2026 સુધી જિલ્લા બાળ સુરક્ષા દ્વારા 129 બાળકોને કાયદેસર રીતે દત્તક આપવામાં આવ્યા છે, જે સરકારી પ્રક્રિયાની સફળતા દર્શાવે છે.

બાળક દત્તક લેવા માટે કયો કાયદો લાગુ પડે છે અને શું છે તે? (Etv Bharat Gujarat)

આ અંગે એડવોકેટ રુચિકા કક્કડે ETV ભારતને જણાવ્યું કે ઘણા લોકો પૂછે છે કે અનાથાલયમાંથી સીધું લીધેલું બાળક કાયદેસર ગણાય છે કે નહીં? તેનો જવાબ છે 'હા', પરંતુ શરત એટલી કે તે પ્રક્રિયા CARA અને જુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટ હેઠળની તમામ કાયદાકીય જોગવાઈઓ અનુસાર પૂર્ણ કરવામાં આવી હોય.

જો કોઈ વ્યક્તિ નિયમિત પ્રક્રિયા વિના સીધું અનાથાલય કે કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી બાળક લઈ લે, તો તે દત્તક કાયદેસર માન્ય નથી ગણાતું. ભવિષ્યમાં આવા કિસ્સાઓમાં કાનૂની વિવાદ સર્જાઈ શકે છે અને બાળકને પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

દત્તક પ્રક્રિયામાં લાગતો સમય અને મુખ્ય આંકડા
દત્તક પ્રક્રિયામાં લાગતો સમય અને મુખ્ય આંકડા (Photo Credit - AI Generated)

આથી, જો તમે બાળક દત્તક લેવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો માત્ર સરકાર દ્વારા માન્ય એજન્સી અને CARAની અધિકૃત પ્રક્રિયા દ્વારા જ આ કામ કરવું જોઈએ. આમ કરવાથી બાળકના અધિકારોનું સંપૂર્ણ રક્ષણ થાય છે, અને દત્તક લેનારા પરિવારને પણ સંપૂર્ણ કાયદાકીય સુરક્ષા મળે છે. ભૂલથી પણ શોર્ટકટ અપનાવશો નહીં, કારણ કે તે ભવિષ્યમાં ઘણી સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે.

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TAGGED:

CARA ADOPTION PROCESS
JUVENILE JUSTICE ACT ADOPTION
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