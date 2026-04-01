Explainer: 1લી એપ્રિલથી વસ્તી ગણતરીનો પ્રથમ તબક્કો શરૂ, જનગણના અધિકારી આ 33 સવાલ પૂછશે, ફોનથી પણ વિગતો ભરી શકશો
પ્રથમ વખત, વસ્તી ગણતરી ડિજિટલ રીતે હાથ ધરવામાં આવશે, અને પ્રથમ વખત 'સ્વ-ગણતરી' (Self-Enumeration)નો વિકલ્પ પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.
Published : April 1, 2026 at 12:19 PM IST
અમદાવાદ: દેશમાં 1લી એપ્રિલથી 2026 વસ્તીગણતરી 2027ની કામગીરી શરૂ થઈ રહી છે. દુનિયાની સૌથી મોટી વસ્તીગણતરીની પ્રક્રિયા ભારતમાં થાય છે. દેશમાં છેલ્લીવાર વસ્તી ગણતરીની પ્રક્રિયા 2011માં થઈ હતી. બાદમાં કોરોનાની મહામારીના કારણે 2021માં વસ્તી ગણતરી થઈ શકી નહોતી. કોઈપણ દેશ માટે લોકોના વિકાસ, યોજનાઓ બનાવવા, બજેટ બનાવવા તથા પ્લાનિંગ કરવા માટે વસ્તીનો ડેટા ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. દેશમાં આ વખતે બે તબક્કામાં વસ્તીગણતરી થવાની છે. તેમાં જ્ઞાતિ આધારિત પણ વસ્તી થવાની છે. ત્યારે ભારતમાં આ વખતની વસ્તી ગણતરી કેવી રીતે થશે, તેમાં કેવા પ્રકારના સવાલો પૂછાશે? આ માટે કેટલા કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થવા જઈ રહ્યો છે તે તમામ વિગતો જાણો.
ભારતના રજિસ્ટ્રાર જનરલ અને વસ્તી ગણતરી કમિશનર મૃત્યુંજય કુમાર નારાયણે નવી દિલ્હીમાં વસ્તી ગણતરી 2027 પર એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધિત કરી હતી. વિશ્વની સૌથી મોટી વસ્તી ગણતરી બે તબક્કામાં હાથ ધરવામાં આવશે, જેનો પ્રથમ તબક્કો 1 એપ્રિલ, 2026 થી શરૂ થશે. પ્રથમ વખત, વસ્તી ગણતરી ડિજિટલ રીતે હાથ ધરવામાં આવશે, અને પ્રથમ વખત 'સ્વ-ગણતરી' (Self-Enumeration)નો વિકલ્પ પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ, NDMC અને દિલ્હી કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડ, ગોવા, કર્ણાટક, લક્ષદ્વીપ, મિઝોરમ, ઓડિશા અને સિક્કિમમાં 1 થી 15 એપ્રિલ દરમિયાન સ્વ-ગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે, અને મકાન યાદી અને આવાસ ગણતરી 16 એપ્રિલથી 15 મે, 2026 દરમિયાન હાથ ધરવામાં આવશે.
સ્વતંત્રતા પછી 8મી વસ્તી ગણતરી
ભારતની વસ્તી ગણતરી વસ્તી ગણતરી અધિનિયમ, 1948 અને વસ્તી ગણતરી નિયમો, 1990ની જોગવાઈઓ હેઠળ હાથ ધરવામાં આવે છે. ભારતની છેલ્લી વસ્તી ગણતરી 2011 માં હાથ ધરવામાં આવી હતી. વસ્તી ગણતરી 2027 શ્રેણીની 16મી અને સ્વતંત્રતા પછીની 8મી વસ્તી ગણતરી હશે.
ભારત સરકારે 16 જૂન, 2025ના રોજ ભારતના ગેઝેટમાં 2027ની વસ્તી ગણતરી કરવાના પોતાના ઇરાદાને સૂચિત કર્યો હતો. વસ્તી ગણતરી 2027 માટે સંદર્ભ તારીખ 1 માર્ચ, 2027 ના રોજ 00:00 કલાક હશે (કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ લદ્દાખ અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ જમ્મુ અને કાશ્મીર માટે, અને ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશ રાજ્યોના બરફથી ઢંકાયેલા અસમકાલીન વિસ્તારો માટે, સંદર્ભ તારીખ 1 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ 00:00 કલાક હશે).
આપણે લગભગ 5-6 વર્ષ મોડા છીએ. 6 વર્ષમાં જે પોલિસી થઈ તે 2011ના આંકાડ પર આધારિત થઈ. જેમાં ઘણી બધી સમસ્યાઓ છે, એટલે આ બહુ મહત્વની વાત છે. સમાજમાં જુદા જુદા વર્ગમાં અમુકને લાભ મળે છે અને અમુકને નથી મળતો એટલે આપણી પાસે તેનો ડેટા આવશે. સમાજમાં આર્થિક અસમાનતા કેટલી વધી કે ઘટી છે, શિક્ષણ કેટલું વધ્યું કે ઘટ્યું છે તે બધી માહિતી આપણી પાસે આવશે. ગામડાઓમાં કેટલો તફાવત છે, શહેરી વિસ્તાર કેટલા વધ્યા છે આ બધી માહિતી આપણને મળશે. આ બધી માહિતી પહેલા બજેટમાં કામ લાગશે. હવે પહેલા જેવું રહ્યું નથી, કે આપણે પ્લાન કરવાનું છોડી દીધું છે, પરંતુ જુદી જુદી સ્કીમો આવે છે એ સ્કીમોના અમલ અને પ્લાનિંગ માટે આ માહિતી ખૂબ ઉપયોગી થશે. અને હું સમાજશાસ્ત્રના વિદ્યાર્થી તરીકે કહું કે સમાજનો જે લોકો અભ્યાસ કરે છે સમાજશાસ્ત્રી હોય એમના એનાલિસિસ અને રિસર્ચ માટે આ માહિતી ખૂબ ઉપયોગી થશે. આ અભ્યાસ આપણને નવું પ્લાનિંગ અને આપણે ક્યાં જઈ રહ્યા છીએ તે દિશા સૂચવતા હોય છે. એ માટે પણ આ વસ્તુ અને માહિતી એકત્રિત થશે, કેટલી વ્યવસ્થિત થશે એ કહેવું મારા માટે અધરું છે. તો આ ખૂબ જ મહત્વનું પગલું છે. બીજી વાત પહેલાની વસ્તીગણતરી કરતા આ વખતે જ્ઞાતિ પૂછવાની છે. જ્ઞાતિ પૂછશે એટલે જે જ્ઞાતિઓને લાભ મળે છે અને જેને નથી મળતા એનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે. મારા માટે સવાલ એ છે કે જ્ઞાતિનું કોડિંગ કેવી રીતે કરશે અને ક્લસ્ટરિંગ કેવી રીતે કરશે? કોડિંગ અને ક્લસ્ટરિંગ માટે જેમણે જમીન પર કામ કર્યું છે એવા સમાજશાસ્ત્રીઓ ગામડામાં ગયા હોય, જોયું હોય, માટીના સંબંધો સમજ્યા હોય એ જ્ઞાતિની સમજ સમાજશાસ્ત્રીમાં હતી તેનો ઉપયોગ સેન્સસ કમિશન કેટલો કરશે એ મહત્વનું છે. સેન્સસ કમિશનના જે અમલદારો છે તેમને આ બધી વસ્તુ ખબર હોતી નથી એટલે સમાજશાસ્ત્રીઓ અને સેન્સસ ઓફિસર બંને વચ્ચેનો સમન્વય આ ડેટા ભેગો કર્યા પછી થાય એ મહત્વનું છે. હું માનું છું કે ડેટાના વિશ્લેષણ માટે એ લોકોએ સમાજશાસ્ત્રીઓને સેંક્શન કર્યા હશે. જો નહીં કર્યા હોય તો ખૂબ બધા પ્રોબ્લેમ થશે. - ઘનશ્યામ શાહ, સમાજવિજ્ઞાની, નિવૃત્ત પ્રોફેસર, JNU
વસ્તી ગણતરી 2027 બે તબક્કામાં હાથ ધરવામાં આવશે
- પ્રથમ તબક્કો - ઘરયાદી અને ઘર ગણતરી (HLO), રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની સુવિધા અનુસાર એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી 30 દિવસના સમયગાળામાં હાથ ધરવામાં આવશે. ઘરયાદી પ્રક્રિયા પહેલાં 15 દિવસનો સ્વ-ગણતરીનો સમયગાળો પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. આ તબક્કામાં ઘરોની સ્થિતિ, પરિવારોને ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ અને તેમની માલિકીની સંપત્તિઓ વિશે માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવશે. પ્રથમ તબક્કા માટે પ્રશ્નો જાન્યુઆરી 2026 માં સૂચિત કરવામાં આવ્યા છે.
- બીજો તબક્કો - વસ્તી ગણતરી (Population Enumeration) ફેબ્રુઆરી 2027 માં હાથ ધરવામાં આવશે (કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ લદ્દાખ અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં, અને ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશ રાજ્યોના બરફથી ઢંકાયેલા અસમકાલિક વિસ્તારોમાં, તે સપ્ટેમ્બર 2026 માં હાથ ધરવામાં આવશે). CCPAના નિર્ણય મુજબ, આ તબક્કામાં જાતિ ગણતરી પણ હાથ ધરવામાં આવશે. આ તબક્કામાં દરેક વ્યક્તિ પાસેથી વસ્તી વિષયક, સામાજિક-આર્થિક, શૈક્ષણિક, સ્થળાંતર, પ્રજનનક્ષમતા વગેરે માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવશે. વસ્તી ગણતરી માટે ચોક્કસ તારીખો અને પ્રશ્નાવલીઓ યોગ્ય સમયે સૂચિત કરવામાં આવશે.
આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ, દિલ્હી, ગોવા, કર્ણાટક, લક્ષદ્વીપ, મિઝોરમ, ઓડિશા અને સિક્કિમમાં, ઘરયાદી અને આવાસ ગણતરી 16 એપ્રિલથી 15 મે, 2026 દરમિયાન હાથ ધરવામાં આવશે, જેમાં સ્વ-ગણતરી 15 એપ્રિલ, 2026 સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે. મધ્યપ્રદેશ, આંધ્રપ્રદેશ, અરુણાચલ પ્રદેશ, ચંદીગઢ, છત્તીસગઢ અને હરિયાણામાં, આ કાર્ય 1 મે થી 30 મે, 2026 દરમિયાન હાથ ધરવામાં આવશે, જેમાં સ્વ-ગણતરી 16 એપ્રિલથી 30 એપ્રિલ, 2026 સુધી કરવામાં આવશે. ગુજરાતની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં સ્વ-ગણતરી 5થી 19 એપ્રિલ સુધી ચાલશે અને આવાસ ગણતરી 20 એપ્રિલથી 19 મે 2026 સુધી ચાલશે.
ફોનમાં વસ્તી ગણતરીનો ડેટા એકત્રિત કરાશે
ભારત સરકારે વસ્તી ગણતરી 2027 માટે ₹11,718.24 કરોડ મંજૂર કર્યા છે, જેમાં ગણતરીકારોના માનદ વેતન, તાલીમ, IT માળખાગત સુવિધાઓ, લોજિસ્ટિક્સ વગેરે માટે પૂરતી જોગવાઈ છે. વસ્તી ગણતરી 2027 ડિજિટલ રીતે હાથ ધરવામાં આવશે. જનગણના અધિકારી મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા તેમના સ્માર્ટફોનથી સીધો ડેટા એકત્રિત કરશે અને સબમિટ કરશે. વધુમાં, બંને તબક્કાઓ માટે ઓનલાઇન સ્વ-ગણતરી ઉપલબ્ધ રહેશે. મોબાઇલ એપ્લિકેશન અને સ્વ-ગણતરી પોર્ટલ હિન્દી અને અંગ્રેજી સહિત 16 ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ હશે. જનગણના અધિકારી અને સુપરવાઇઝર માટે નિમણૂક પત્રો અને ઓળખ કાર્ડ બનાવવા, કાર્ય ફાળવણી, તાલીમ વ્યવસ્થાપન, HLB બનાવવા, ડેશબોર્ડ દ્વારા દેખરેખ કાર્ય અને વસ્તી ગણતરી સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ માટે એક પોર્ટલ વિકસાવવામાં આવ્યું છે. HLB વેબ મેપિંગ એપ્લિકેશન દ્વારા ઘરયાદી બ્લોક્સ બનાવવામાં આવશે. તેમાં તમામ જરૂરી ડેટા સુરક્ષા માટેના પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.
પોર્ટલ પર ફોનથી સ્વ-ગણતરી કરી શકાશે
સ્વ-ગણતરી માટે, વ્યક્તિઓ તેમના મોબાઇલ નંબર અને અન્ય મૂળભૂત વિગતોનો ઉપયોગ કરીને પોર્ટલમાં લોગ ઇન કરી શકે છે અને તેમની સુવિધા મુજબ વસ્તી ગણતરી ફોર્મ ભરી શકે છે. સબમિશન સફળ થવા પર, એક યુનિક સ્વ-ગણતરી ID (SE ID) જનરેટ કરવામાં આવશે, જે જનગણના અધિકારી સાથે શેર કરવાની જરૂર પડશે. સ્વ-ગણતરીની સુવિધા લોકોને જનગણના અધિકારી આવે તે પહેલાં તેમની સુવિધા મુજબ તેમની માહિતી ભરવાની મંજૂરી આપશે. પહેલાની જેમ, જનગણના અધિકારી તેમના સોંપાયેલા બ્લોકમાં ઘરે-ઘરે જઈને ગણતરી કરશે, પરંતુ આ વખતે સ્વ-ગણતરી એક વધારાની સુવિધા છે.
વસ્તી ગણતરી (HLO)ના પ્રથમ તબક્કાનું નવેમ્બર 2025 માં તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં આશરે 5,000 બ્લોકમાં પૂર્વ-પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. આમાં ગણતરી પદ્ધતિ, ભરતી અને તાલીમ, પ્રશ્નાવલી, એપ્લિકેશનો અને પોર્ટલ સહિત ડેટા સંગ્રહથી લઈને પ્રક્રિયા સુધીની બધી પ્રવૃત્તિઓનું પરીક્ષણ શામેલ છે.
1 જાન્યુઆરી, 2026 થી 31 માર્ચ, 2027 સુધી તમામ વહીવટી એકમોને સ્થિર કરવામાં આવ્યા છે. 2027 ની વસ્તી ગણતરી 36 રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો, 7092 પેટા-જિલ્લાઓ, 5128 વૈધાનિક નગરો, 4580 વસ્તી ગણતરી નગરો અને આશરે 639,902 ગામોમાં હાથ ધરવામાં આવશે.
રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ મુજબ ઘર-યાદી અને ઘર ગણતરી, અને સ્વ-ગણતરીનો સમયગાળો
|રાજ્ય/સંઘ પ્રદેશ
|સ્વ-ગણતરી (Self-Enumeration) સમયગાળો
|ઘરની યાદી અને ઘરની ગણતરી (Houselisting & Housing Census) સમસયગાળો
|આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ, દિલ્હી (નવી દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ અને દિલ્હી કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડ), ગોવા, કર્ણાટક, લક્ષદ્વીપ, મિઝોરમ, ઓડિશા અને સિક્કિમ.
|1 એપ્રિલથી 15 એપ્રિલ
|16 એપ્રિલથી 15 મે
|ગુજરાત*, દાદરા અને નગર હવેલી, અને દમણ અને દીવ
|5 એપ્રિલથી 19 એપ્રિલ
|20 એપ્રિલથી 19 મે
|ઉત્તરાખંડ
|10 એપ્રિલથી 24 એપ્રિલ
|25 એપ્રિલથી 24 મે
|મધ્ય પ્રદેશ, આંધ્ર પ્રદેશ, અરુણાચલ પ્રદેશ, ચંદીગઢ, છત્તીસગઢ અને હરિયાણા
|16 એપ્રિલથી 30 એપ્રિલ
|1 મેથી 30 મે
|બિહાર
|17 એપ્રિલથી 1 મે
|2 મેથી 31 મે
|તેલંગાણા
|26 એપ્રિલથી 10 મે
|11 મેથી 9 જૂન
|પંજાબ
|30 એપ્રિલથી 14 મે
|15 મેથી 13 જૂન
|દિલ્હી (દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન), મહારાષ્ટ્ર, મેઘાલય, રાજસ્થાન અને ઝારખંડ**
|1 મેથી 15 મે
|16 મેથી 14 જૂન
|ઉત્તર પ્રદેશ
|7 મેથી 21 મે
|22 મેથી 20 જૂન
|જમ્મુ અને કાશ્મીર, લદ્દાખ અને પોંડિચેરી
|17 મેથી 31 મે
|1 જૂનથી 30 જૂન
|હિમાચલ પ્રદેશ
|1 જૂનથી 15 જૂન
|16 જૂનથી 15 જુલાઈ
|કેરળ અને નાગાલેન્ડ
|16 જૂનથી 30 જૂન
|1 જુલાઈથી 30 જુલાઈ
|તમિલનાડુ અને ત્રિપુરા
|17 જુલાઈથી 31 જુલાઈ
|1 ઓગસ્ટથી 30 ઓગસ્ટ
|આસામ
|2 ઓગસ્ટથી 16 ઓગસ્ટ
|17 ઓગસ્ટથી 15 સપ્ટેમ્બર
|મણિપુર
|17 ઓગસ્ટથી 31 ઓગસ્ટ
|1 સપ્ટેમ્બરથી 30 સપ્ટેમ્બર
|પશ્ચિમ બંગાળ
|નક્કી કરવાની છે
કેટલા કર્મચારી વસ્તી ગણતરીની કામગીરીમાં જોડાશે?
વસ્તી ગણતરી અધિકારીઓને તાલીમ આપવા માટે વ્યાપક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. વિષય નિષ્ણાતો દ્વારા 100 રાષ્ટ્રીય ટ્રેનર્સને તાલીમ આપવામાં આવી છે, જેમણે આશરે 2,000 માસ્ટર ટ્રેનર્સને તાલીમ આપી છે. આ માસ્ટર ટ્રેનર્સ આશરે 45,000 ફિલ્ડ ટ્રેનર્સને તાલીમ આપી રહ્યા છે, જેઓ આશરે 80,000 બેચમાં આશરે 31 લાખ જનગણના અધિકારી અને સુપરવાઇઝરોને તાલીમ આપશે. પાયાના સ્તરે કામ કરતા ગણતરીકારો અને સુપરવાઇઝર સમયસર ગુણવત્તાયુક્ત ડેટા એકત્રિત કરે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ તાલીમ સામગ્રી પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં તૈયાર કરવામાં આવી છે.
છેલ્લી વસ્તીગણતરી 2011માં થઈ હતી, પછી કોરોનાના કારણે 2021માં આપણે કરી ન શક્યા. એટલે આપણી પાસે જે ડેટા છે તે 2011નો છે, તેને 17-18 વર્ષ થઈ ગયા. એટલે બે દાયકા પછી વસ્તીગણતરી થાય ત્યારે તેનો ડેટા ઘણી રીતે મહત્વનો છે. અત્યારે 2011ના આંકડા પર આધારિત રહેવું પડે છે. 2011માં કેટલા લોકો ભણેલા હતા અને અત્યારે કેટલા ભણેલા છે, આપણને તેનો ખ્યાલ આવે. આ વખતે જ્ઞાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી થવાની છે. છેક 1931માં છેલ્લે જ્ઞાતિ આધારિત વસ્તીગણતરી આપણે ત્યાં થઈ હતી. એટલે લગભગ 90 વર્ષ થઈ ગયા તેને. આપણી પાસે જ્ઞાતિ આધારિત ડેટા છે. ST,ST અને ધર્મના ડેટા છે તે દર 10 વર્ષે પૂછીએ છીએ પણ બીજી બધી જ્ઞાતિઓની શું સ્થિતિ છે. જેમ કે બ્રાહ્મણો છે એ બીજી જ્ઞાતિ કરતા શિક્ષણમાં કેટલા આગળ છે કે પાછળ તેનો તમને ખ્યાલ આવી જશે. ઉપરાંત ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના બ્રાહ્મણોમાં શું તફાવત છે તેનો તમને ખ્યાલ આવી જશે. અથવા જે ખાસ કરીને OBC જ્ઞાતિઓ છે આપણે તેનું લગભગ 45 ટકા પ્રમાણ છે ભારતમાં. તો OBC જ્ઞાતિઓમાં રિઝર્વેશન આવ્યા પછી શું ફેરફાર થયો? અને કેટલા ટકા લોકોને નોકરી મળી, તેમની આર્થિક સ્થિતિ શું છે તેનો તમને ખ્યાલ આવી શકે અને OBCની અંદર પણ જ્ઞાતિઓની સરખામણી કરી શકો. OBC અને દલિતમાં શું તફાવત છે, OBC અને ટ્રાઈબલમાં શું તફાવત છે તે પણ તમે કરી શકો. એટલે શૈક્ષણિક સ્થિતિ, સ્ત્રીઓની સ્થિતિનો પણ તમને ખ્યાલ આવે, કે કઈ-કઈ જ્ઞાતિઓમાં સ્ત્રીઓ કેટલી શિક્ષિત, ગ્રેજ્યુએટ, કેટલી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ છે? ઉપરાંત જમીનની માલિકીનો પણ ખ્યાલ આવશે કે કઈ જ્ઞાતિ પાસે કેટલી જમીનની માલિકી છે. એટલે આઝાદી પછી જુદી જુદી સરકારમાં દેશમાં વિકાસના જે કામો થયા એની જ્ઞાતિઓ પર કેવી અસર થઈ એનો બહુ મોટો આપણી પાસે ડેટા મળી જશે. એ સૌથી સારી વાત થશે. સાથે LGBTQ સમુદાય છે એની ગણતરી આપણે 2011માં કરી હતી પરંતુ એ સમયે બહુ જાગૃતિ નહોતી જે હવે આવી છે એટલે LGBTQ સમુદાયમાં કેટલા લોકો છે એનો પણ ખ્યાલ આવશે. વૃદ્ધોનું પ્રમાણ આપણે ત્યાં વધતુ જાય છે તો કેટલા પ્રમાણમાં વૃદ્ધો વધ્યા? અને યુવાન, બાળકો કેટલા છે દેશમાં તેનું પણ ખ્યાલ આવશે. તેના કારણે તમે ઘણુ બધુ પ્લાનિંગ અને આયોજન કરી શકો. એક જ રાજ્યમાં પણ તમે તુલના કરી શકો. સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતની જ્ઞાતિઓમાં શું તફાવત છે, દરિયાકાંઠાની જ્ઞાતિનો વિકાસ થયો કે ના થયો, કેવી રીતે થયો તેનો પણ આપણને આગળ ખ્યાલ આવશે. -ગૌરાંગ જાની, સમાજશાસ્ત્રી
વસ્તી ગણતરી માટે 11,718 કરોડનું બજેટ મંજૂર
કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેબિનેટ બેઠકમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા. તેમાં વસ્તી ગણતરી અંગેના મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો પણ સામેલ હતા. બેઠકમાં આ પ્રક્રિયા માટેના બજેટને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે વસ્તી ગણતરી માટે ₹11,718.24 કરોડનું બજેટ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે.
2027ની વસ્તી ગણતરીના સફળ સંચાલન માટે, સ્થાનિક સ્તરે આશરે 550 દિવસ માટે વિવિધ કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે આશરે 18,600 ટેકનિકલ માનવબળ તૈનાત કરવામાં આવશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આશરે 1 કરોડ 2 લાખ માનવ-દિવસ રોજગાર ઉત્પન્ન થશે. વધુમાં, ચાર્જ/જિલ્લા/રાજ્ય સ્તરે ટેકનિકલ માનવબળની જોગવાઈ ક્ષમતા નિર્માણ તરફ દોરી જશે, કારણ કે નોકરીઓની પ્રકૃતિ ડિજિટલ ડેટા હેન્ડલિંગ, દેખરેખ અને સંકલન સાથે સંબંધિત હશે. કેન્દ્રીય મંત્રી વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે, આનાથી આ વ્યક્તિઓની ભાવિ રોજગાર સંભાવનાઓને સુધારવામાં પણ મદદ મળશે.
વસ્તી ગણતરી એ ગામ, શહેર અને વોર્ડ સ્તરે પ્રાથમિક માહિતીનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત છે, જે રહેઠાણની સ્થિતિ, સુવિધાઓ અને સંપત્તિ, વસ્તી વિષયક માહિતી, ધર્મ, SC અને ST, ભાષા, સાક્ષરતા અને શિક્ષણ, આર્થિક પ્રવૃત્તિ, સ્થળાંતર અને પ્રજનનક્ષમતા જેવા વિવિધ પરિમાણો પર સૂક્ષ્મ-સ્તરીય ડેટા પ્રદાન કરે છે.
આ પણ વાંચો: