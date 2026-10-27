Explained: ગુજરાત સહિત દેશના 6 રાજ્યોના 100થી વધુ જિલ્લામાં દુષ્કાળ, કોઈ રાજ્ય દુષ્કાળ ક્યારે જાહેર કરે છે, શું છે તેના નિયમો?
રાજ્યના ચાર જિલ્લાઓ દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જામનગર અને કચ્છમાં ખૂબ ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. પરિણામે મુખ્યમંત્રી દ્વારા આ જિલ્લાઓમાં દુષ્કાળ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
Published : October 27, 2026 at 7:00 AM IST
અમદાવાદ: અલનીનોની અસરના કારણે ગુજરાતમાં આ વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન સરેરાશ કરતા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. ગુજરાતમાં 21 ઓક્ટોબર 2026 સુધીમાં દર વર્ષે સરેરાશ 908.88 મિમીની સામે 810.68 મિમી એટલે કે 89.10 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. તેમાં પણ રાજ્યના ચાર જિલ્લાઓ દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જામનગર અને કચ્છમાં ખૂબ ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. પરિણામે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા આ જિલ્લાઓમાં દુષ્કાળ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. લાંબા સમયથી આ જિલ્લાના ખેડૂતો અને પશુપાલકો દ્વારા આ અંગે માંગ કરવામાં આવી રહી હતી. જેને અનુસંધાને આજે સરકાર દ્વારા આ મુદ્દા અંગે નિર્ણય લેતા તે જિલ્લાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે જાણીએ ભારતમાં કોઈ રાજ્યમાં દુષ્કાળ જાહેર કરવા માટે શું ગાઈડલાઈન છે અને આ માટે કયા માપદંડોને ધ્યાને લેવામાં આવે છે.
દુષ્કાળગ્રસ્ત ચાર જિલ્લાઓમાં વરસાદની શું સ્થિતિ છે?
રાજ્ય સરકાર દ્વારા દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરાયેલા ચાર જિલ્લાઓમાં આ વર્ષે વરસાદની સ્થિતિ પર નજર કરીએ તો, કચ્છ જિલ્લામાં 57.60 ટકા (43 ટકા વરસાદની ઘટ), જામનગરમાં 43.26 ટકા (57 ટકા વરસાદની ઘટ), દેવભૂમિ દ્વારકામાં 16.54 ટકા (84 ટકા ઘટ) અને પોરબંદરમાં 30.86 (70 ટકા ઘટ) ટકા વરસાદ નોંધાયો છે.
ગુજરાતમાં ઓછો વરસાદ નોંધાયેલા અન્ય જિલ્લાઓ પર નજર કરીએ તો રાજકોટમાં 61.84 ટકા, જુનાગઢમાં 67.34 ટકા, ગીર સોમનાથમાં 63.11 ટકા, સાબરકાંઠામાં 61.11 ટકા, બનાસકાંઠામાં 63.83 ટકા, અરવલ્લીમાં 62.89 ટકા, છોટા ઉદેપુરમાં 60.20 ટકા, દાહોદમાં 63.95 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે.
ગુજરાતમાં આ વર્ષે સરેરાશ ૮૯% વરસાદ થયો છે, પરંતુ દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, કચ્છ અને જામનગર જિલ્લામાં વરસાદનું પ્રમાણ ઓછું રહ્યું છે. આ સ્થિતિમાં ખેડૂતો અને પશુપાલકોની પડખે ઊભા રહેવા, ભારત સરકારની દુષ્કાળ નિર્ધારણ માર્ગદર્શિકા અનુસાર જરૂરી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીને આ ચાર જિલ્લાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવાનો નિર્ણય રાજ્ય સરકારે કર્યો છે. આ જિલ્લાઓના ખેડૂતોને પાક નુકસાન સામે SDRFના ધોરણે અસરગ્રસ્ત પાકો માટે હેક્ટર દીઠ ₹૮,૫૦૦ની સહાય, મહત્તમ ૨ હેક્ટરની મર્યાદામાં આપવામાં આવશે. પશુ કેમ્પમાં પશુ દીઠ રોજના ₹૮૦ની સહાય બે મહિના સુધી ચૂકવાશે. ગ્રામીણ પરિવારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે VB-G RAM G યોજના હેઠળ ૧૫૦ માનવદિન રોજગારી આપવામાં આવશે. વિલંબિત વરસાદને ધ્યાને લઈ જૂન-જુલાઈથી જ સમગ્ર રાજ્યમાં રાહત દરે ઘાસ વિતરણ શરૂ કરાયું હતું. અત્યાર સુધીમાં ₹૨ પ્રતિ કિલોના દરે ૧.૨૧ કરોડ કિલો ઘાસનું વિતરણ થયું છે, અને હાલ ૩ કરોડ કિલો ઘાસનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી @narendramodi ના માર્ગદર્શનમાં સરકારે ખેડૂતો અને પશુપાલકોના હિતને હંમેશા પ્રાથમિકતા આપી છે. મુશ્કેલીના આ સમયમાં પણ રાજ્ય સરકાર સંપૂર્ણ સંવેદનશીલતા સાથે તેમની પડખે છે.— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) October 26, 2026
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સોમવારે રાજ્યના 4 જિલ્લામાં દુષ્કાળની જાહેરાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, ભારત સરકારની દુષ્કાળ નિર્ધારણ માર્ગદર્શિકા-2016 અનુસાર જરૂરી પ્રક્રિયાઓ કરીને તથા ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકો યોજીને આ જિલ્લાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવાનો રાજ્ય સરકારે નિર્ણય કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, સમગ્ર રાજ્યમાં આ વર્ષે સરેરાશ 89 ટકા જેટલો વરસાદ થયો છે. પરંતુ દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, કચ્છ અને જામનગર જિલ્લામાં વરસાદનું પ્રમાણ ઓછું રહ્યું છે. જે સંપૂર્ણ 4 જિલ્લાઓમાં ઓછો વરસાદ થયો છે તેના કારણે જે સ્થિતિ સર્જાઈ છે તેમાં ખેડૂતોની પડખે ઉભા રહેવા રાજ્ય સરકાર ઉદારતમ નિર્ણયો કર્યા છે.
સરકારની જાહેરાત પર કોંગ્રેસના નેતાઓએ શું કહ્યું?
ગુજરાત પ્રદેશ કિસાન કોંગ્રેસ અને ખેડૂત હિત રક્ષક સમિતિના પ્રમુખ પાલ આંબલિયાએ જણાવ્યું હતું કે, હકેટરદીઠ 8500 સહાયને ક્રૂર મજાક છે. સરકારે આર્થિક સહાયવાળા નિર્ણયમાં ફેર વિચારણા કરવો જોઇએ. જો સરકાર નિર્ણય ન બદલાવે તો 12 માર્ચે લડતનું રણશીંગુ ફૂંકવાનું તેમણે એલાન કર્યું હતું. કોંગ્રેસના સમયમાં દુષ્કાળગ્રસ્ત વર્ષમાં 150 ટકા પાક વીમો અપાતો. આ સરકારે પાક વીમા યોજના બંધ કરવાનું પાપ કર્યું છે. કોંગ્રેસના સમયમાં પાકવીમાં યોજના ઉપરાંત SDRFના એટલે બન્ને યોજનાના લાભો મળતા હતાં. હેકટરે 8500 બે હેકટરની મર્યાદામાં આ ખેડૂતોની ક્રૂર મજાક છે.
ગુજરાત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલી દુષ્કાળની જાહેરાત મુદ્દે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ શ્રી @AmitChavdaINC જી ની પ્રતિક્રિયા. https://t.co/NxSQqD0DyI— Gujarat Congress (@INCGujarat) October 26, 2026
ગુજરાત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલી દુષ્કાળની જાહેરાત મુદ્દે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસ દ્વારા દુષ્કાળ જાહેર કરવાની માંગણી સરકાર સમક્ષ વારંવાર કરવામાં આવતા સરકારે આખરે સહાય જાહેર કરી છે. પરંતુ હેક્ટર દીઠ 8500ની સહાય અને તે પણ માત્ર 2 હેક્ટરની મર્યાદામાં સહાય જાહેર કરાઇ છે. એટલે કે એક ગુંઠે માત્ર 85 રુપિયા થયા. ડીએપી ખાતરની થેલી પણ 2 હજાર રુપિયાની મળે છે. આવા સંજોગોમાં આટલી ઓછી સહાય ખેડૂતોને કોઇ મદદરુપ નહીં થઇ શકે. સરકારે સહાયના ધોરણમાં વધારો કરવો જોઇએ. આટલી સહાયથી ખેડૂતોનું ભલું નહીં થાય.
રાજ્યમાં 44 ડેમોમાં ખરીફ ઋતુ માટે પાણી અપાયું
રાજ્યમાં સિંચાઈ માટે પાણીની સ્થિતિ જોઈએ તો વિવિધ ડેમોમાંથી ખરીફ ઋતુમાં માંગણીના આધારે 44 ડેમોના કમાન્ડ એરિયામાં પાણી આપવામાં આવ્યું છે. ચાલુ વર્ષે રાજ્યના મુખ્ય 206 ડેમોમાં 66 ટકા જળ સંગ્રહ થયેલો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા આગામી રવિ સિઝન માટે 76 ડેમોના કમાન્ડ વિસ્તારમાં સિંચાઈ માટે પાણી આપવાનું આયોજન કર્યુ છે. સાથોસાથ પીવાના પાણીને પણ પ્રાથમિક્તા આપીને તા.30/06/2027 સુધી પીવાનું પાણી અનામત રાખવામાં આવ્યું છે.
તે અંતર્ગત ઉત્તર ગુજરાત વિસ્તારના ધરોઈ દાંતીવાડા સહિત 11 ડેમો, મધ્ય ગુજરાત વિસ્તારના કરજણ-પાનમ સહિત 12 ડેમો, દક્ષિણ ગુજરાત વિસ્તારના ઉકાઈ-કાંકરાપાર, દમણગંગા સહિત 9 ડેમો, ક્ષેત્રુંજી, બ્રાહ્મણી, મચ્છુ સહિત 39 ડેમો તેમજ કચ્છ વિસ્તારના 5 ડેમોમાં સિંચાઈ માટે પાણી આપવાનું આયોજન થયેલું છે. ઉક્ત ડેમોમાં પાણીની ઉપલબ્દ્ધીના આધારે 1થી 4 પાણ આપવાનું આયોજન કરેલ છે.
દુષ્કાળ કયા પરિબળોને ધ્યાને રાખીને જાહેર કરાય છે?
કેન્દ્ર સરકારના દુષ્કાળ વ્યવસ્થાપન માર્ગદર્શિકા, 2016 મુજબ, રાજ્ય અથવા તેના કોઈપણ ભાગમાં (જેમ કે તાલુકા, બ્લોક અથવા ગામમાં) દુષ્કાળ જાહેર કરવા માટે એક વૈજ્ઞાનિક, ત્રણ-પગલાની પ્રક્રિયાને અનુસરે છે. રાજ્ય સરકારને આખરે દુષ્કાળ જાહેર કરવાનો અધિકાર છે.
ખાસ નિયમો અને ઘોષણા સમયગાળો:
રાજ્ય સરકાર બધા અહેવાલો અને સૂચકાંકોની સમીક્ષા કર્યા પછી, સત્તાવાર રીતે દુષ્કાળ જાહેર કરે છે. રાજ્ય સરકારો એક જાહેરનામા દ્વારા દુષ્કાળ જાહેર કરશે જેમાં ગ્રામ પંચાયતો, બ્લોક, મંડળો, તાલુકાઓ, પેટાવિભાગો, જિલ્લાઓ જેવા ભૌગોલિક વિસ્તાર અને વહીવટી એકમોનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. આવી જાહેરનામામાં દુષ્કાળની તીવ્રતાનું સ્તર (મધ્યમ અથવા ગંભીર) પણ દર્શાવવામાં આવે છે. આવી જાહેરનામાની માન્યતા 6 મહિના માટે માન્ય છે. આ પછી, પરિસ્થિતિની ફરીથી સમીક્ષા કરવી આવશ્યક છે.
ભારતમાં અન્ય કયા રાજ્યોમાં દુષ્કાળ જાહેર કરાયો છે?
- મહારાષ્ટ્ર: 358માંથી 265 તાલુકાઓમાં (જે 32 જિલ્લાઓમાં ફેલાયેલા છે અને રાજ્યના લગભગ 74% વિસ્તારને આવરી લે છે) દુષ્કાળ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે; મરાઠવાડા અને વિદર્ભ જેવા વિસ્તારોમાં વરસાદની ભારે અછત જોવા મળી છે.
- કર્ણાટક: 240માંથી 177 તાલુકાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં સમગ્ર રાજ્યમાં વરસાદની અછત લગભગ 30% જેટલી છે.
- રાજસ્થાન: 14 જિલ્લાઓના 80 તાલુકાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત (69 ગંભીર, 11 મધ્યમ) જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, જેની સૌથી વધુ અસર જોધપુર, બાડમેર અને જાલોર જેવા પશ્ચિમી જિલ્લાઓ પર પડી છે.
- આંધ્રપ્રદેશ: જૂનથી ઓગસ્ટ દરમિયાન વરસાદની તીવ્ર અછતને પગલે રાજ્યના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં દુષ્કાળ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી 21 જિલ્લાઓના 388 તાલુકા પ્રભાવિત થયા છે.
- તેલંગાણા: રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યા છે અને જળાશયોમાં પાણીનો સંગ્રહ સામાન્ય સ્તર કરતાં 51% થી વધુ ઓછો નોંધાયો છે.
ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી જાહેર કરાયેલા દુષ્કાળ
• છપ્પનિયો દુકાળ (વિક્રમ સંવત 1956 / ઈ.સ. 1899–1900): ગુજરાત અને કાઠિયાવાડમાં પડેલો અત્યંત વિનાશક દુષ્કાળ રહ્યો હતો.
• વર્ષ 1985 થી 1987: ગુજરાતમાં સળંગ ત્રણ વર્ષ સુધી કારમો દુષ્કાળ પડ્યો હતો.
• વર્ષ 2018: વર્ષ 2018માં ચોમાસું નબળું રહેવાને કારણે અને ખાસ કરીને કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ઘણા વિસ્તારોમાં ખૂબ ઓછો વરસાદ પડવાને લીધે ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતાને પાણી તેમજ ઘાસચારાની ભારે તકલીફ પડી હતી. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વિજય રૂપાણીના નેતૃત્વવાળી તત્કાલીન ગુજરાત સરકારે આ મહત્વનો નિર્ણય લીધો હતો. ગુજરાત સરકારે ડિસેમ્બર 2018માં રાજ્યના 16 જિલ્લાના 51 તાલુકાઓના ગામોને અછતગ્રસ્ત/દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કર્યા હતા.
• વર્ષ 2026: ઓછા વરસાદને કારણે ગુજરાત સરકારે તાજેતરમાં જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર અને કચ્છ એમ 4 જિલ્લાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કર્યા છે. અને હેક્ટર દીઠ ₹8500 ની સહાયની જાહેરાત કરી છે.
વિશ્વભરમાં અલ નિનોની પરિસ્થિતિના કારણે કેવી ક્યાંક પૂર તો ક્યાંક દુષ્કાળની સ્થિતિનું જોખમ
વર્લ્ડ મેટિયોરોલોજિકલ ઓર્ગેનાઈઝેશન અનુસાર, વિશ્વભરના ઘણા દેશો હાલમાં 1950 પછીની સૌથી શક્તિશાળી 'એલ નીનો' (El Niño) ઘટનાનો સામનો કરી રહ્યા છે. આના કારણે હવામાનની પેટર્ન સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગઈ છે અને તેના અનેક પરિણામો અત્યારથી જ દેખાવા લાગ્યા છે. દરમિયાન, યુનિસેફ (UNICEF) એ એક તાજેતરના અહેવાલમાં ચેતવણી આપી છે કે 2026-2027ના સમયગાળામાં અત્યંત વિનાશક હવામાન પરિસ્થિતિઓ સર્જાઈ શકે છે. આનાથી વિશ્વભરના 34 કરોડ 70 લાખ બાળકો દુષ્કાળ, પૂર અને અનાજની તીવ્ર અછત જેવી ગંભીર કટોકટીઓનો સામનો કરી શકે છે.
યુનિસેફના જણાવ્યા અનુસાર, 2026-2027 દરમિયાન 100 દેશોના બાળકોએ આબોહવા સંબંધિત વિવિધ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. આ 'અલ નીનો' ઘટના ઇતિહાસની સૌથી વિનાશક ઘટનાઓમાંની એક બની શકે છે, જેમાં ભારત સહિતના એશિયા-પેસિફિક ક્ષેત્ર પર આ સંકટની સૌથી વધુ અસર પડવાની શક્યતા છે. જેમાં ભારત, ચીન, જાપાન, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને શ્રીલંકા જેવા દેશોનો સમાવેશ થાય છે. આ ક્ષેત્રમાં અંદાજે 19 કરોડ બાળકો ગંભીર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી શકે છે.
હવામાનની પેટર્નમાં આવેલા આ ફેરફારોની અસર સમુદ્રના તાપમાન પર પણ પડી રહી છે. મધ્ય અને પૂર્વીય પ્રશાંત મહાસાગરમાં સમુદ્રનું તાપમાન સામાન્ય કરતાં 3.4°C વધુ નોંધાયું છે. હવામાન નિષ્ણાતોનું અનુમાન છે કે 'એલ નીનો'ની આ ઘટના 2026ના અંત સુધીમાં તેની ચરમસીમાએ પહોંચી શકે છે, જેના પરિણામે નજીકના ભવિષ્યમાં તાપમાન સરેરાશ સ્તર કરતાં ઘણું વધારે વધી શકે છે.
કેટલાક સ્થળોએ પૂર અને અન્ય સ્થળોએ દુષ્કાળનું ગંભીર જોખમ: યુનિસેફ (UNICEF)ના અહેવાલ મુજબ, વારંવાર થતા હવામાનના વિક્ષેપોને કારણે સમુદ્રના તાપમાનમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. 'અલ નીનો' સમગ્ર વિશ્વમાં હવામાન પ્રણાલીઓને ખોરવી નાખે છે. વર્ષ 2026-27 માટે અનુમાનિત 'અલ નીનો' ઘટના અત્યાર સુધી નોંધાયેલી સૌથી શક્તિશાળી ઘટનાઓમાંની એક હોઈ શકે છે. આના પરિણામે અત્યંત ગંભીર હવામાનની ઘટનાઓમાં વધારો થશે. કેટલાક વિસ્તારોમાં પૂર આવી શકે છે, જ્યારે અન્ય વિસ્તારોમાં ભયંકર દુષ્કાળની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
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