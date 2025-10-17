ETV Bharat / state

ભુપેન્દ્ર પટેલની સરકારનું વિસ્તરણ: નવા મંત્રીઓને કયા ખાતા ફાળવવામાં આવ્યા, જુઓ યાદી

રાજ્ય મંત્રીમંડળના કેબિનેટ કક્ષાના 5 અને રાજ્ય કક્ષાના સ્વતંત્ર હવાલો ધરાવતાં 3 તથા રાજ્ય કક્ષાના 12 પદનામિત મંત્રીઓએ શપથ લીધાં હતાં.

ભુપેન્દ્ર પટેલની સરકારનું વિસ્તરણ: નવા મંત્રીઓને કયા ખાતા ફાળવવામાં આવ્યા, જુઓ યાદી
ભુપેન્દ્ર પટેલની સરકારનું વિસ્તરણ: નવા મંત્રીઓને કયા ખાતા ફાળવવામાં આવ્યા, જુઓ યાદી (ETV Bharat Gujarat)
ETV Bharat Gujarati Team

October 17, 2025

Updated : October 17, 2025 at 7:39 PM IST

ગાંધીનગર: આજે 17 ઓક્ટોબરને શુક્રવારના રોજ ગાંધીનગરના મહાત્મામંદિર ખાતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વના મંત્રી મંડળમાં સામેલ નાયબ મુખ્યમંત્રી સહિત મંત્રીઓની શપથવિધિ સંપન્ન થઈ. હર્ષ સંઘવીએ રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે.

ભુપેન્દ્ર પટેલની નવી ટીમ

રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વના મંત્રીમંડળમાં નવા સમાવિષ્ટ થયેલા નાયબ મુખ્યમંત્રી તથા મંત્રીઓને હોદ્દા અને ગોપનિયતાના શપથ ગ્રહણ કરાવ્યાં હતાં. આ શપથવિધિ સમારોહમાં રાજ્યપાલ સમક્ષ નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે હર્ષ સંઘવી તથા રાજ્ય મંત્રીમંડળના કેબિનેટ કક્ષાના 5 અને રાજ્ય કક્ષાના સ્વતંત્ર હવાલો ધરાવતાં 3 તથા રાજ્ય કક્ષાના 12 પદનામિત મંત્રીઓએ શપથ લીધાં હતાં.

નવા મંત્રીમંડળમાં યથાવત મંત્રીઓ

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળના કેબનેટ મંત્રીઓ કનુભાઈ દેસાઈ, ઋષિકેશભાઈ પટેલ, કુંવરજી ભાઇ બાવળીયા તથા રાજ્યકક્ષાના પરષોત્તમભાઈ સોલંકીને આ નવા મંત્રીમંડળમાં યથાવત રાખવામાં આવ્યાં છે.

નામજિલ્લોજ્ઞાતિઅભ્યાસખાતુ
મુખ્યમંત્રી: ભુપેન્દ્રભાઈ રજનીકાન્ત પટેલ - ઘાટલોડીયાઅમદાવાદપટેલડિપ્લોમા સિવિલ એન્જિનિયરસામાન્ય વહીવટ, વહીવટી સુધારણા અને તાલીમ, આયોજન, બિન-નિવાસી ગુજરાતીઓનો વિભાગ, મહેસૂલ અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન, માર્ગ અને મકાન, બંદરો અને મૂડી પ્રોજેક્ટ્સ, નર્મદા, કલ્પસર, ખાણ અને ખનીજ, પોલીસ આવાસ, માહિતી અને પ્રસારણ, તમામ નીતિઓ અને અન્ય મંત્રીઓને ફાળવવામાં ન આવેલા તમામ વિષયો
નાયબ મુખ્યમંત્રી: હર્ષ રમેશભાઈ સંઘવી - મજુરાસુરતજૈનધોરણ 9ગૃહ, પોલીસ હાઉસિંગ, જેલ, બોર્ડર સિક્યુરિટી, ગ્રામ રક્ષક દળ, સિવિલ ડિફેન્સ, ટ્રાન્સપોર્ટ, કાયદો, સ્પોર્ટ્સ, MSMe વિભાગ, પ્રવાસન અને યાત્રાધામ, સિવિલ એવિએશન
ઋષિકેશ ગણેશભાઈ પટેલ - વિસનગરમહેસાણાકડવા પટેલડિપ્લોમા સિવિલ એન્જિનિયરઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ, પંચાયત અને ગ્રામ્ય આવાસ, કાયદો અને ન્યાય, વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતો.
કનુભાઈ મોહનલાલ દેસાઈ - પારડીવલસાડઅનાવિલ બ્રાહ્મણબીકોમ એલએલબીનાણાં, શહેરી વિકાસ અને શહેરી આવાસ
કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળિયા - જસદણરાજકોટકોળીબીએસશ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર, ગ્રામ વિકાસ
નરેશભાઈ મગનભાઈ પટેલ - ગણદેવી (ST)નવસારીઢોળીયા પટેલધોરણ 10આદિજાતિ વિકાસ, ખાદી, ગ્રામ્ય ઉદ્યોગો અને ગ્રામ્ય આવાસ
જીતેન્દ્રભાઈ સવજીભાઈ વાઘાણી - ભાવનગર પશ્ચિમભાવનગરલેઉવા પટેલબીકોમ એલએલબીકૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ, સહકાર, મત્સ્યોદ્યોગ, પશુપાલન અને ગૌ સંવર્ધન
ડૉ. પ્રધુમન વાજા - કોડીનાર (SC)ગીર સોમનાથદલિત વણકરMD LLB LLMસામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા, પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને પ્રૌઢ શિક્ષણ, ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ.
અર્જુનભાઈ દેવાભાઈ મોઢવાડીયા - પોરબંદરપોરબંદરમેરબીઈ મિકેનિકલવન અને પર્યાવરણ, જળવાયુ પરિવર્તન, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
પ્રફુલ પાનસેરીયા - કામરેજસુરતલેઉવા પટેલM.A પોલિટિકલઆરોગ્ય, પરિવાર કલ્યાણ અને તબીબી શિક્ષણ
ઈશ્વરસિંહ ઠાકોરભાઈ પટેલ - અંકલેશ્વરભરૂચહિન્દૂ તળપદાબીએ એલએલબીપાણી પુરવઠા અને જળસંપત્તિ
મનિષા રાજીવભાઈ વકીલ - વડોદરા શહેર (SC)વડોદરાદલિત રોહિતMA B.ed PhDમહિલા અને બાળ વિકાસ, સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા
પરષોત્તમભાઈ સોલંકી - ભાવનગર ગ્રામ્યભાવનગરકોળીડિપ્લોમા ઇલેક્ટ્રિકલમત્સ્યોદ્યોગ
રમણભાઈ ભીખાભાઈ સોલંકી - બોરસદઆણંદક્ષત્રિય ઠાકોરડિપ્લોમા કૃષિઅન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક બાબતો
કમલેશભાઈ રમેશભાઈ પટેલ -પેટલાદઆણંદલેઉવા પટેલએમએસસી બીએડનાણાં, પોલીસ આવાસ, જેલ, સરહદ સુરક્ષા, ગૃહ રક્ષક દળ, ગ્રામ રક્ષક દળ, નાગરિક સંરક્ષણ
કૌશીક કાંતીભાઈ વેકરીયા - અમરેલીઅમરેલીલેઉવા પટેલબી.કોમકાયદો અને ન્યાય, ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ, વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતો
સંજયસિંહ મહિડા - મહુધાખેડાક્ષત્રીય રાજપૂતએફ વાય બીએમહેસૂલ અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન, પંચાયત અને ગ્રામ્ય આવાસ, ગ્રામ વિકાસ
ત્રિકમ બીજલ છાંગા - અંજારકચ્છઆહીરબીએ બીએડ LLBઉચ્ચ અને ટેક્નિકલ શિક્ષણ)
સ્વરૂપજી સરદારજી ઠાકોર - વાવવાવ થરાદઠાકોર10 પાસગ્રામ વિકાસ અને ખાદી ઉદ્યોગ
પ્રવિણકુમાર ગોરધનજી માળી - ડીસાબનાસકાંઠામાળી હિન્દૂબીએવન અને પર્યાવરણ, જળવાયુ પરિવર્તન, પરિવહન
કાંતિલાલ શીવલાલ અમૃતિયા - મોરબીમોરબીકડવા પટેલ12 પાસશ્રમ અને રોજગાર
રિવાબા રવિન્દ્રસિંહ જાડેજા - જામનગર ઉત્તરજામનગરક્ષત્રીય રાજપૂતબીઈ મિકેનિકલપ્રાથમિક, માધ્યમિક અને પ્રૌઢ શિક્ષણ
જયરામભાઈ ચેમાભાઈ ગામીત - નિઝર (ST)તાપીમાવચી હિન્દૂBA MA PhDરમતગમત અને યુવા સેવાઓ, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓનું સંકલન, ઉદ્યોગો, મીઠું ઉદ્યોગ, સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો, પ્રિન્ટિંગ અને સ્ટેશનરી, પ્રવાસન અને યાત્રાધામ વિકાસ, નાગરિક ઉડ્ડયન)
રમેશભાઈ ભુરાભાઈ કટારા - ફતેપુરા (ST)દાહોદહિન્દૂ ભીલ12 પાસકૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ, સહકાર, પશુપાલન અને ગૌ સંવર્ધન
પી.સી. બરંડા - ભિલોડા (ST)અરવલ્લીડુંગળી (ગરાસિયા)BA BPedઆદિજાતિ વિકાસ, અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક બાબતો
દર્શના એમ. વાઘેલા - અસારવા (SC)અમદાવાદવાલ્મિકીબી.કોમશહેરી વિકાસ આવાસ

