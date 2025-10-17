ભુપેન્દ્ર પટેલની સરકારનું વિસ્તરણ: નવા મંત્રીઓને કયા ખાતા ફાળવવામાં આવ્યા, જુઓ યાદી
રાજ્ય મંત્રીમંડળના કેબિનેટ કક્ષાના 5 અને રાજ્ય કક્ષાના સ્વતંત્ર હવાલો ધરાવતાં 3 તથા રાજ્ય કક્ષાના 12 પદનામિત મંત્રીઓએ શપથ લીધાં હતાં.
Published : October 17, 2025 at 7:20 PM IST|
Updated : October 17, 2025 at 7:39 PM IST
ગાંધીનગર: આજે 17 ઓક્ટોબરને શુક્રવારના રોજ ગાંધીનગરના મહાત્મામંદિર ખાતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વના મંત્રી મંડળમાં સામેલ નાયબ મુખ્યમંત્રી સહિત મંત્રીઓની શપથવિધિ સંપન્ન થઈ. હર્ષ સંઘવીએ રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે.
ભુપેન્દ્ર પટેલની નવી ટીમ
રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વના મંત્રીમંડળમાં નવા સમાવિષ્ટ થયેલા નાયબ મુખ્યમંત્રી તથા મંત્રીઓને હોદ્દા અને ગોપનિયતાના શપથ ગ્રહણ કરાવ્યાં હતાં. આ શપથવિધિ સમારોહમાં રાજ્યપાલ સમક્ષ નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે હર્ષ સંઘવી તથા રાજ્ય મંત્રીમંડળના કેબિનેટ કક્ષાના 5 અને રાજ્ય કક્ષાના સ્વતંત્ર હવાલો ધરાવતાં 3 તથા રાજ્ય કક્ષાના 12 પદનામિત મંત્રીઓએ શપથ લીધાં હતાં.
નવા મંત્રીમંડળમાં યથાવત મંત્રીઓ
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળના કેબનેટ મંત્રીઓ કનુભાઈ દેસાઈ, ઋષિકેશભાઈ પટેલ, કુંવરજી ભાઇ બાવળીયા તથા રાજ્યકક્ષાના પરષોત્તમભાઈ સોલંકીને આ નવા મંત્રીમંડળમાં યથાવત રાખવામાં આવ્યાં છે.
|નામ
|જિલ્લો
|જ્ઞાતિ
|અભ્યાસ
|ખાતુ
|મુખ્યમંત્રી: ભુપેન્દ્રભાઈ રજનીકાન્ત પટેલ - ઘાટલોડીયા
|અમદાવાદ
|પટેલ
|ડિપ્લોમા સિવિલ એન્જિનિયર
|સામાન્ય વહીવટ, વહીવટી સુધારણા અને તાલીમ, આયોજન, બિન-નિવાસી ગુજરાતીઓનો વિભાગ, મહેસૂલ અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન, માર્ગ અને મકાન, બંદરો અને મૂડી પ્રોજેક્ટ્સ, નર્મદા, કલ્પસર, ખાણ અને ખનીજ, પોલીસ આવાસ, માહિતી અને પ્રસારણ, તમામ નીતિઓ અને અન્ય મંત્રીઓને ફાળવવામાં ન આવેલા તમામ વિષયો
|નાયબ મુખ્યમંત્રી: હર્ષ રમેશભાઈ સંઘવી - મજુરા
|સુરત
|જૈન
|ધોરણ 9
|ગૃહ, પોલીસ હાઉસિંગ, જેલ, બોર્ડર સિક્યુરિટી, ગ્રામ રક્ષક દળ, સિવિલ ડિફેન્સ, ટ્રાન્સપોર્ટ, કાયદો, સ્પોર્ટ્સ, MSMe વિભાગ, પ્રવાસન અને યાત્રાધામ, સિવિલ એવિએશન
|ઋષિકેશ ગણેશભાઈ પટેલ - વિસનગર
|મહેસાણા
|કડવા પટેલ
|ડિપ્લોમા સિવિલ એન્જિનિયર
|ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ, પંચાયત અને ગ્રામ્ય આવાસ, કાયદો અને ન્યાય, વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતો.
|કનુભાઈ મોહનલાલ દેસાઈ - પારડી
|વલસાડ
|અનાવિલ બ્રાહ્મણ
|બીકોમ એલએલબી
|નાણાં, શહેરી વિકાસ અને શહેરી આવાસ
|કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળિયા - જસદણ
|રાજકોટ
|કોળી
|બીએસ
|શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર, ગ્રામ વિકાસ
|નરેશભાઈ મગનભાઈ પટેલ - ગણદેવી (ST)
|નવસારી
|ઢોળીયા પટેલ
|ધોરણ 10
|આદિજાતિ વિકાસ, ખાદી, ગ્રામ્ય ઉદ્યોગો અને ગ્રામ્ય આવાસ
|જીતેન્દ્રભાઈ સવજીભાઈ વાઘાણી - ભાવનગર પશ્ચિમ
|ભાવનગર
|લેઉવા પટેલ
|બીકોમ એલએલબી
|કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ, સહકાર, મત્સ્યોદ્યોગ, પશુપાલન અને ગૌ સંવર્ધન
|ડૉ. પ્રધુમન વાજા - કોડીનાર (SC)
|ગીર સોમનાથ
|દલિત વણકર
|MD LLB LLM
|સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા, પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને પ્રૌઢ શિક્ષણ, ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ.
|અર્જુનભાઈ દેવાભાઈ મોઢવાડીયા - પોરબંદર
|પોરબંદર
|મેર
|બીઈ મિકેનિકલ
|વન અને પર્યાવરણ, જળવાયુ પરિવર્તન, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
|પ્રફુલ પાનસેરીયા - કામરેજ
|સુરત
|લેઉવા પટેલ
|M.A પોલિટિકલ
|આરોગ્ય, પરિવાર કલ્યાણ અને તબીબી શિક્ષણ
|ઈશ્વરસિંહ ઠાકોરભાઈ પટેલ - અંકલેશ્વર
|ભરૂચ
|હિન્દૂ તળપદા
|બીએ એલએલબી
|પાણી પુરવઠા અને જળસંપત્તિ
|મનિષા રાજીવભાઈ વકીલ - વડોદરા શહેર (SC)
|વડોદરા
|દલિત રોહિત
|MA B.ed PhD
|મહિલા અને બાળ વિકાસ, સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા
|પરષોત્તમભાઈ સોલંકી - ભાવનગર ગ્રામ્ય
|ભાવનગર
|કોળી
|ડિપ્લોમા ઇલેક્ટ્રિકલ
|મત્સ્યોદ્યોગ
|રમણભાઈ ભીખાભાઈ સોલંકી - બોરસદ
|આણંદ
|ક્ષત્રિય ઠાકોર
|ડિપ્લોમા કૃષિ
|અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક બાબતો
|કમલેશભાઈ રમેશભાઈ પટેલ -પેટલાદ
|આણંદ
|લેઉવા પટેલ
|એમએસસી બીએડ
|નાણાં, પોલીસ આવાસ, જેલ, સરહદ સુરક્ષા, ગૃહ રક્ષક દળ, ગ્રામ રક્ષક દળ, નાગરિક સંરક્ષણ
|કૌશીક કાંતીભાઈ વેકરીયા - અમરેલી
|અમરેલી
|લેઉવા પટેલ
|બી.કોમ
|કાયદો અને ન્યાય, ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ, વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતો
|સંજયસિંહ મહિડા - મહુધા
|ખેડા
|ક્ષત્રીય રાજપૂત
|એફ વાય બીએ
|મહેસૂલ અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન, પંચાયત અને ગ્રામ્ય આવાસ, ગ્રામ વિકાસ
|ત્રિકમ બીજલ છાંગા - અંજાર
|કચ્છ
|આહીર
|બીએ બીએડ LLB
|ઉચ્ચ અને ટેક્નિકલ શિક્ષણ)
|સ્વરૂપજી સરદારજી ઠાકોર - વાવ
|વાવ થરાદ
|ઠાકોર
|10 પાસ
|ગ્રામ વિકાસ અને ખાદી ઉદ્યોગ
|પ્રવિણકુમાર ગોરધનજી માળી - ડીસા
|બનાસકાંઠા
|માળી હિન્દૂ
|બીએ
|વન અને પર્યાવરણ, જળવાયુ પરિવર્તન, પરિવહન
|કાંતિલાલ શીવલાલ અમૃતિયા - મોરબી
|મોરબી
|કડવા પટેલ
|12 પાસ
|શ્રમ અને રોજગાર
|રિવાબા રવિન્દ્રસિંહ જાડેજા - જામનગર ઉત્તર
|જામનગર
|ક્ષત્રીય રાજપૂત
|બીઈ મિકેનિકલ
|પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને પ્રૌઢ શિક્ષણ
|જયરામભાઈ ચેમાભાઈ ગામીત - નિઝર (ST)
|તાપી
|માવચી હિન્દૂ
|BA MA PhD
|રમતગમત અને યુવા સેવાઓ, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓનું સંકલન, ઉદ્યોગો, મીઠું ઉદ્યોગ, સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો, પ્રિન્ટિંગ અને સ્ટેશનરી, પ્રવાસન અને યાત્રાધામ વિકાસ, નાગરિક ઉડ્ડયન)
|રમેશભાઈ ભુરાભાઈ કટારા - ફતેપુરા (ST)
|દાહોદ
|હિન્દૂ ભીલ
|12 પાસ
|કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ, સહકાર, પશુપાલન અને ગૌ સંવર્ધન
|પી.સી. બરંડા - ભિલોડા (ST)
|અરવલ્લી
|ડુંગળી (ગરાસિયા)
|BA BPed
|આદિજાતિ વિકાસ, અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક બાબતો
|દર્શના એમ. વાઘેલા - અસારવા (SC)
|અમદાવાદ
|વાલ્મિકી
|બી.કોમ
|શહેરી વિકાસ આવાસ
આ પણ વાંચો:
- હર્ષ સંઘવી: સૌથી નાની વયના ઉમેદવાર બનવાથી લઈને ગુજરાતના યુવા નાયબ મુખ્યમંત્રી બનવા સુધીની સફર
- જામનગરના યુવા MLA રિવાબા બન્યા રાજ્યકક્ષાના મંત્રી, ક્રિકેટર પતિ રવિન્દ્ર જાડેજા રહ્યા શપથગ્રહણ સમારોહમાં હાજર
- મંત્રીમંડળમાં નિઝરના ધારાસભ્ય ડૉ. જયરામ ગામીતનો સમાવેશ, જુઓ ધારાસભ્યથી લઈને રાજ્ય મંત્રી સુધીની સફર
- ફરી એકવાર MLA જીતુભાઈ વાઘાણીએ કેબિનેટ મંત્રી તરીકે લીધા શપથ, જાણો તેમના રાજકીય સફર વિશે
- ગુજરાત સરકારમાં નવા ચહેરાઓ વચ્ચે કુંવરજી બાવળિયા મંત્રી પદે યથાવત, જાણો તેમના શિક્ષકથી મંત્રી બનવા સુધીની સફર
- ગુજરાત સરકારનું નવું મંત્રીમંડળ, મહાત્મા મંદિર ખાતે નવનિયુક્ત મંત્રીઓનો શપથવિધિ સમારોહ