જુનાગઢમાં નવી-જૂની ભારતીય ચલણી નોટ અને પ્રાચીન દુર્લભ સિક્કાઓનું પ્રદર્શન, રૂ.1ની નોટ સામે રૂ.1250નું મૂલ્યાંકન
જુનાગઢમાં યોજાયેલા એક પ્રદર્શનમાં ભારતીય આર્થીક વ્યવહારનો એક સમૃદ્ધ અને ઐતિહાસિક વારસો જોવા મળ્યો, આ પ્રદર્શનમાં જૂની-નવી ચલણી નોટો અને સિક્કાઓ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા.
Published : June 13, 2026 at 12:58 PM IST
જુનાગઢ: આજે ભારતનો રૂપિયો વિશ્વના ચલણ સામે દરરોજ નબળો પડી રહ્યો છે, તેની વચ્ચે રૂપિયાનું હજારો ગણું મૂલ્ય જૂનાગઢમાં જોવા મળ્યું છે. સાંભળીને કદાચ તમને નવાઈ લાગશે પણ આ વાત બિલકુલ સાચી છે. જૂનાગઢના જયશ્રી ટોકિઝ રોડ પાસે આવેલા સરદાર પટેલ કોમ્યુનિટી હોલમાં યોજાયેલા એક પ્રદર્શનમાં ભારતીય અર્થવ્યવસ્થાનું એક અલગ જ દ્રશ્ય જોવા મળ્યું.
વર્તમાન ચલણમાં રહેલા અને દૂર થયેલા ભારતની સાથે વિશ્વના ચલણોનુ પ્રદર્શન હાલ જુનાગઢમાં યોજાયું છે. આ પ્રદર્શનમાં સામેલ વ્યક્તિઓ તેમની પાસે રહેલી ચલણી નોટોનું ખરીદ-વેચાણ કરી શકે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ પાસે દુર્લભ કહી શકાય તેવી ચલણી નોટો કે સિક્કા હોય તો તેને વેચી શકે છે, સામે કોઈ વ્યક્તિએ આવો પ્રાચીન સિક્કા કે નોટોનો સંગ્રહ કર્યો હોય અને તેઓ વેચવા માંગતા હોય તેને પણ વેંચી શકે છે.
આ પ્રદર્શનમાં સૌથી મોટો અને સૌ કોઈને અચરજ પમાડે તેવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, પ્રદર્શનમાં આવેલા મૂર્તજાભાઈ પાસે એક રૂપિયાની 100 નોટ વેચાણ માટે તેઓ પ્રદર્શનમાં આવ્યા હતા. દુર્લભ નોટોની ખરીદી કરનાર વ્યક્તિએ 1 રુપિયાની એક નોટની કિંમત 1250 રૂપિયા લગાવી હતી, તેમ છતાં રૂપિયાની નોટના માલિકે તેને વેચવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરી દીધો હતો.
એક રૂપિયાના 2000 મળે તો વેચવાને લઈને વિચારીશ
સિક્કા અને ચલણી નોટોના પ્રદર્શનમાં આવેલા મૂર્તજાભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, તેમની પાસે દુર્લભ સિક્કા અને ભારતના વર્તમાન ચલણમાં રહેલી અને દૂર કરવામાં આવેલી વર્ષો પૂર્વેની નોટોનો સંગ્રહ છે, તેમના પિતા અને દાદા દ્વારા આ પ્રકારનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો. જેના વારસદાર તરીકે હવે તેમની પાસે આ વર્ષો જૂનો સંગ્રહ આવ્યો છે. ત્યારે તેમની પાસે એક રૂપિયાની 100 નોટ કે જેની વિશેષતા એ છે કે 01 નંબર થી લઈને 100 નંબર સુધીની તમામ નોટો આ 100 નોટોમાં જોવા મળે છે. જેને કારણે તેનું ઐતિહાસિક મૂલ્ય થઈ રહ્યું છે.
તેઓ એક રૂપિયાની એક નોટના 2,000 રૂપિયા લેવા માંગે છે, જે કોઈ પણ વ્યક્તિ એક સાથે એક નોટના 2,000 આપે તો તેઓ વર્ષો પૂર્વે સંગ્રહ કરાયેલી આ નોટને વેચવાનું મન બનાવી શકે છે. આ નોટની બીજી ખાસિયત અને વિશેષતા એ પણ છે કે જ્યારે રૂપિયાની આ નોટનું પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં છાપકામ થયું હશે, ત્યારે સૌથી જે તે સિરીઝમાં આ નોટ પહેલી છાપવામાં આવી હશે જેને લઈને પણ આ નોટનું મૂલ્ય ખૂબ વધારે જોવા મળે છે.
નોટોમાં જન્મ તારીખ
ચલણી નોટ અને સિક્કાના પ્રદર્શનમાં મુંબઈથી આવેલા નિખિલ પારેખ પાસે 10 રૂપિયાની નોટોનો એવો વિશાળ સંગ્રહ છે કે, જેમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની જન્મ તારીખ એટલે કે દિવસ મહિનો અને વર્ષ બતાવે તો દસ રૂપિયાની નવી નકોર નોટમાં છાપેલા 6 નંબર કોઈ પણ વ્યક્તિના જન્મદિવસ સાથેની તે તેને આપે છે, તેમની પાસે આવી તાજેતરમાં જ છપાયેલી અને એકદમ નવી નકોર 10 રૂપિયાની નોટોનો પણ ખૂબ મોટો સંગ્રહ છે, તેઓ આ નોટોને કોઈ પણ વ્યક્તિ તેમના જન્મદિવસ અથવા તો એવા કોઈ યાદગાર પ્રસંગોના દિવસને જો ચલણી નોટોના રૂપમાં યાદ રાખવા માગતો હોય તો આવા લોકો માટે પણ આ 10 રુપિયાની નોટ જીવનભરનું સંભારણું બની શકે છે.
નિખિલ પારેખ જણાવે છે કે, તેઓ આ પ્રકારના ચલણી નોટોને લઈને જુનાગઢ અને ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત આવ્યા છે. ભારતના અન્ય રાજ્યોમાં આ પ્રકારનું ચલણ હવે ધીમે ધીમે વધી રહ્યું છે, અને મુંબઈમાં તો તેનો ખૂબ મોટો વિસ્તાર થયો છે, પરંતુ જૂનાગઢમાં આ જ પ્રકારે નોટોમાં પોતાના યાદગાર દિવસોના નંબરને લઈને પણ લોકો ખૂબ જ ઉત્સુકતાથી આ નોટોને નિહાળે છે અને તેને ખરીદી પણ રહ્યા છે.
ચાંદીના સિક્કાના બદલામાં મળ્યા 60 હજાર
સિક્કા અને ચલણી નોટોના પ્રદર્શનમાં સ્ટોલ લગાડનાર અશ્વિનભાઈએ પણ એક વ્યક્તિ પાસે રાજા અને રાણીની છાપના ચાંદીના 100 વર્ષ પૂર્વેના છ સિક્કા હતા, જેનું મૂલ્ય તેમણે 60 હજાર રૂપિયા કરીને આ સિક્કા જેતે વ્યક્તિ પાસેથી ખરીદ્યા છે. વર્ષો પૂર્વેના રાજા રાણીની છાપ ધરાવતા અને શુદ્ધ ચાંદી માંથી બનેલા આ સિક્કાનું ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ પણ ખૂબ મહત્વ છે. જેથી તેઓએ છ સિક્કા 60 હજાર રૂપિયામાં પ્રદર્શનમાં આવેલા એક વ્યક્તિ પાસેથી ખરીદ્યા.