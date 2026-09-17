PM મોદીના સંઘ કાર્યકર્તા સમયના મિત્ર છે જુનાગઢના મિત્ર પિયુષ દેસાઈ; વગોળી વડાપ્રધાન સાથે જોડાયેલી રસપ્રદ વાતો
પિયુષભાઈ કહે છે કે, મોદીજી જ્યારે પણ જૂનાગઢ પણ આવતા ત્યારે તેમના ઘરે રોકાતા અને તેમની બાના હાથની ચા-ભાખરી અચૂક ખાતા
Published : September 17, 2026 at 6:49 AM IST
મનીષ ડોડિયા, જુનાગઢ: 17મી સપ્ટેમ્બર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મદિવસ મોદીના જન્મદિવસને સમગ્ર દેશમાં મનાવવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે સંઘના એક સામાન્ય કાર્યકર્તાથી લઈને આજે ભારતના વડાપ્રધાન પદ સુધી પહોંચેલા નરેન્દ્ર મોદીના જુનાગઢના મિત્ર પિયુષ દેસાઈ ખાનપુરમાં આવેલા સંઘ કાર્યાલયમાં પહેલી મુલાકાત એવી રસપ્રદ બની કે આજે પણ પિયુષ દેસાઈ અને નરેન્દ્ર મોદી એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. સંઘના કાર્યકર્તા તરીકે જુનાગઢ આવવાનું થાય આવા સમયે નરેન્દ્ર મોદી ચોક્કસ પિયુષભાઈના ઘરે રોકાતા તેમના માતા પિતાની ખબર પૂછતા અને ચા અને ભાખરીનો નાસ્તો પિયુષભાઈ દેસાઈને આજે ઘણા વર્ષો પછી પણ યાદ છે. નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે પિયુષભાઈ દેસાઈએ તેમના કેટલાક પ્રસંગોને Etv ભારત સાથે શેર કર્યા છે
જૂનાગઢમાં છે નરેન્દ્ર મોદીના પરમ મિત્ર
17 મી સપ્ટેમ્બર એટલે કે ભારતના વર્તમાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મદિવસ સમગ્ર દેશમાં ભાજપના કાર્યકર્તાઓ અને તેના શુભચિંતકો દ્વારા મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. નરેન્દ્ર મોદીના રાષ્ટ્રીય સ્વયમ સેવક સંઘ સમયના તેમના મિત્ર જૂનાગઢમાં રહેતા પિયુષભાઈ દેસાઈએ નરેન્દ્ર મોદીના તેમના મિત્ર સમયના સંબંધો અને સંઘ સમય સાથે કરેલા કામને આજે નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસે વિશેષ યાદ કર્યા હતા. અમદાવાદના ખાનપુરમાં આવેલા સંઘ કાર્યાલય ખાતે પિયુષભાઈ દેસાઈ અને નરેન્દ્ર મોદીની પહેલી મુલાકાત આજથી 50 વર્ષ પૂર્વે થઈ હતી ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી પિયુષભાઈ દેસાઈ અને નરેન્દ્ર મોદી એકબીજાના સંપર્કમાં જોવા મળે છે
અનેક ખાટા-મીઠાં પ્રસંગોની યાદી
સંઘ કાર્યાલય ખાનપુરમાં થયેલી પહેલી મુલાકાત આજે પણ મિત્રતાના ભાવે ચાલી રહી છે સંઘની મુલાકાત એક કાર્યકર્તા તરીકે થઈ હતી પરંતુ સાથે કામ કરતા કાર્યકર્તા ક્યારે મિત્રતામાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ તે પિયુષભાઈ દેસાઈને પણ યાદ નથી. નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે પણ જુનાગઢ આવવાના પ્રસંગો થયા ત્યારે અચૂક પિયુષભાઈ દેસાઈના ઘરે આવવાનું ચૂકતા નહીં ઘરે આવીને તેમના માતા-પિતાને મળીને તેમના આશીર્વાદ મેળવવા તેમની સાથે પરિવારની વાતો કરવી અને જો સમય હોય ચા અને ભાખરીનો નાસ્તો કરવો અને નાસ્તામાં પણ ચાર ભાખરી આ પ્રસંગો પિયુષભાઈ દેસાઈ આજે પણ ઘણા વર્ષો પછી યાદ કરી રહ્યા છે
કટોકટી સમયમાં વેશ બદલીને આવતા મોદી
કટોકટી કાળના સમયને યાદ કરીને પિયુષભાઈ દેસાઈ વધુ જણાવે છે કે, જ્યારે ભારતમાં કટોકટી લાદી દેવામાં આવી હતી. આવા સમયે નરેન્દ્ર મોદી વેશ બદલીને જુનાગઢમાં રોકાતા હતા ફુલિયા હનુમાન વિસ્તારમાં કોઈને પણ ખબર ન પડે તે રીતે કાર્યકર્તાઓ સાથે બેઠક મુલાકાત અને કાર્યક્રમની ચર્ચા વિચારણા કરીને તેઓ પરત તેમના આગળના નિર્ધારિત સ્થળે જતા હતા મુખ્યમંત્રી થયા બાદ અનેક વખત તેમની સાથે મુલાકાત થઈ સંઘ કાર્યાલયે થયેલી પ્રથમ મુલાકાત મુખ્યમંત્રી ઓફિસ અને હવે વડાપ્રધાન ઓફિસ સુધી સતત જળવાતી જોવા મળે છે.
મોદી પ્રત્યેક કાર્યકર્તાને નામથી ઓળખે
PM નરેન્દ્ર મોદીની એક ખાસિયત અંગે તેઓ જણાવે કે, તેઓ આજે પણ તેમના પ્રત્યેક કાર્યકર્તાને વ્યક્તિગત નામથી ઓળખે છે. આ પ્રકારની ખાસિયત ખૂબ ઓછા રાજનેતાઓમાં આજે જોવા મળે છે. પહેલી વખત મળેલા કાર્યકર્તાને આજે નામથી ઓળખવું એ નરેન્દ્ર મોદીની વિશેષ ઓળખ છે. ન માત્ર કાર્યકર્તાને પરંતુ તેમના પરિવારોના ખબર અંતર પૂછવા પણ મોદીની વિશેષ ઓળખ છે સંઘમાં જોડાયા પછી સંઘના પાક્ષિક સાધનાની જવાબદારી પણ નરેન્દ્ર મોદીએ મને આપી હતી. નરેન્દ્ર મોદી આજે પણ માને છે કે ખોવાઈ ગયું ભુલાઈ ગયું રહી ગયું અને હું શું કરી શકું? આ ચાર શબ્દોથી કોઈપણ માણસ પોતાની જાતને મુક્ત કરી દેશે તો તેના માટે કોઈ પણ કાર્ય મુશ્કેલ નથી દર વર્ષે સંઘના શિક્ષાવાર્તા ના કાર્યક્રમ માં પણ પિયુષ દેસાઈ અને નરેન્દ્ર મોદી સાથે રહ્યા હતા સંઘના કાર્યકર્તા તરીકે એક મહિના સુધી એક સ્થળે સાથે રહેવાનું અને કામ કરવાનું સદભાગ્ય પણ પિયુષ દેસાઈ અને નરેન્દ્ર મોદીને મળ્યું હતું આવા સમયે પિયુષભાઈ દેસાઈને ભોજન બનાવવાની કામગીરી સોંપવામાં આવતી હતી જે નરેન્દ્ર મોદી સહિત અન્ય સંઘના કાર્યકર્તાઓને સમયસર ભોજન મિત્રતાના ભાવે પીરસાતું હતું જેને પણ નરેન્દ્ર મોદી આજે યાદ કરે છે
ઓસ્ટ્રેલિયામાં પિયુષભાઈના પરિવાર સાથે મુલાકાત
પિયુષભાઈ દેસાઈનો પુત્ર જીગ્નેશ દેસાઈ આજે ઓસ્ટ્રેલિયામાં સ્થાયી થયો છે. થોડા જ સમય પૂર્વે વડાપ્રધાન મોદી ઓસ્ટ્રેલિયામાં ગયા હતા. આવા સમયે પિયુષભાઈ દેસાઈના પુત્ર જીગ્નેશ અને તેની છ વર્ષની પુત્રીને જોઈને મોદીએ ઓસ્ટ્રેલિયાના રાષ્ટ્રપતિ સાથે તેમની ઓળખ કરાવી હતી અને તેમણે ઓસ્ટ્રેલિયાના રાષ્ટ્રપતિ સાથે વાત કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે પિયુષભાઈ પછી તેમનો દીકરો જીગ્નેશ અને આજે તેની દીકરી એટલે કે ત્રીજી પેઢીનો કાર્યકર્તા તૈયાર થયો છે જેને ઓસ્ટ્રેલિયામાં જોઈને મને ખૂબ મજા આવી. ઓસ્ટ્રેલિયાના રાષ્ટ્રપતિ સાથે મુલાકાત કરાવ્યા બાદ નરેન્દ્ર મોદીએ જીગ્નેશ પાસેથી પિયુષભાઈ અને તેમના સમગ્ર પરિવારના ખબર અંતર પણ મેળવ્યા હતા. આ પ્રકારના કેટલાક સંવાદો અને પ્રસંગો પિયુષભાઈ દેસાઈ માટે આજે પણ ખૂબ જ યાદગાર બની રહ્યા છે.
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